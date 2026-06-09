Шефката на НДК отказа да каже заплатата си, но тя не била 14 000 евро

Не вземам 14 000 евро заплата и няма да подавам оставка, настоя шефката на НДК Андрияна Татарова пред bTV. Тя отказа да назове точния размер на възнаграждението си, въпреки че Цветанка Ризова я подложи на кръстосан разпит и показа фиш, според който изпълнителната директорка взема 11 163 евро към 1 юни 2026 г., плюс споменатите от министъра на културата 102 евро ваучери за храна. Преди дни Евтим Милошев изнесе данни, че Националният дворец на културата, чийто принципал е той, се управлява лошо и е на голяма загуба, а в същото време ръководството получава огромни заплати.

"Направих си труда да разпечатам и ви нося моите фишове за заплати, за да видите, че в периода от встъпването ми в длъжност през февруари 2024 г. до септември 2025 г. аз съм получавала заплата не повече от три хиляди и няколко лева. В края на 2024 г. съм получавала 2235 лв. - в пъти по-малко от много служители в НДК", върна се назад в миналото Татарова, но все пак изпусна едно число за това колко взема понастоящем: "Донесла съм разпечатка от банковата ми сметка и са 9700 евро за управлението на две дружества: Варна и София."

По думите ѝ НДК е обречен на загуба от самото си създаване, тъй като държавата не е дала "и 1 лев" за поддръжка на сградата."Ние не сме държавни служители, както министърът упомена. Ние сме на самоиздръжка, не получаваме държавен бюджет. Нека видим заплатите в бюджетните организации: театри и опери. Нека да видим в медиите, които са държавни. Те имат приблизителни на моята заплата в последно време", реагира на атаките Андрияна Татарова. Според нея бившият зам.-министър на културата Тодор Чобанов е спазил буквата на закона, когато през миналата година е разписал промяна в методологията за определяне на заплатите в НДК.

Татарова обвини министър Милошев, че се е заобиколил с лоши съветници, които "не излизат от кабинета му" и че това "са хора, ограбили театрите, поне двама от тях със сигурност". Тя посочи имената на Илко Ганев, който бе зам.-министър на културата, "г-жа Михайлова, която отговаряше дълго време за театрите и в момента е върната като съветник" (Елиянка Михайлова, бивш директор на "Сценични изкуства и художествено образование" - бел. ред.) и Христо Мутафчиев.

Според директорката целта на атаките е разграбването и приватизирането на Двореца. Такива опити вече имало за Фестивалния комплекс във Варна, който също се управлява от нея, както и за част от ПРОНО - административната сграда към НДК.

РЕАКЦИЯ

"Абе, моме проста! Кой ти даде поста?", отвърна с цитат от Радой Ралин минути след предаването Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите.

"Току-що името ми беше забъркано в поредния скандал от наглата директорка на НДК - Андрияна Татарова. Тази жена си позволи да ме обвини, че съм "съветник" на министър Милошев и едва ли не живея в кабинета му, само за да я "махна" от позицията ѝ, където се разписва срещу 14 000 евро месечно!", написа още той. "След тези лъжи, нещата вече стават лични. Настоявам за незабавна и най-щателна проверка на управлението на Съвета на директорите: Андрияна Татарова, Нина Найденова, Сашо Ганов, Мариана Арсенова, Емилия Петкова от всички компетентни органи: Главен инспекторат към МС, Сметна палата, АДФИ, КПК, Инспекция по труда, Прокуратура!"

Ще се видим в съда, където ще трябва да се докаже всяка дума от клеветите на Андрияна Татарова, завършва постът на Мутафчиев в социалните мрежи.