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ВАС глоби шефката на НДК – сключила договор със сина си

Наказанието не подлежи на обжалване, но Андрияна Татарова иска отмяна заради нарушено право на процесуална защита

24 Юни 2026
Андрияна Татарова
БТА
Андрияна Татарова

Директорката на НДК Андрияна Татарова е глобена 5000 лева заради конфликт на интереси. Наказанието е, задето е сключила договор с фирма на сина си. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съобщи БНТ.

С днешното си произнасяне върховните съдии потвърждават предходното решение на Административен съд – София-град. В мотивите си ВАС категорично посочва, че лице, заемащо висша публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да сключва договори или да извършва дейности в частен интерес. Съдът отбелязва още, че за установяването на конфликт на интереси законът не изисква доказване на реална финансова вреда за държавното дружество или настъпила материална облага. Достатъчно е самото формално нарушение – фактът, че длъжностното лице е сключило договор със свързано лице.

До съдебната развръзка се стигна, след като Комисията за противодействие на корупцията образува производство и установи нарушението през лятото на миналата година. В основата на казуса стои договор, сключен на 28 май 2024 г. С него ръководеното от Татарова държавно дружество отдава под наем зала №2, известна по-рано като Театър "Азарян", на фирмата "7АРТ" АД. От името на частното дружество стои синът на директорката – Дани Дамянов, който е член на Съвета на директорите на фирмата и притежава дял в нея. Залата е била наета за подготовка и заснемане на спектакъла "Галерия Стриндберг" срещу сумата от 2070 лв.

Самата Андрияна Татарова е била част от ръководството на "7АРТ" и е притежавала около 30% от капитала на дружеството до началото на февруари 2024 г. Тя излиза от фирмата броени дни преди да бъде официално вписана в Търговския регистър като нов изпълнителен директор на Националния дворец на културата(на 5 февруари 2024 г.

По време на проверките Татарова отхвърляше обвиненията с аргумента, че НДК е търговско дружество, а не бюджетна организация, както и че всички вътрешни правила и законови процедури по отдаване на пространствата са били стриктно спазени. Въпреки нейните възражения, магистратите постановиха, че действията ѝ представляват класически пример за конфликт на интереси по смисъла на антикорупционното законодателство, допълва БНТ.

Директорката на НДК е депозирала молба пред ВАС за отмяна на постановеното решение и връщане на делото за ново разглеждане поради нарушено право на процесуална защита, се посочва в нейна позиция, изпратена до медиите. "Според изложените аргументи съдебното производство е приключило, без да се даде възможност на упълномощения от нея адвокат да упражни правото ѝ на защита в открито съдебно заседание на 20.05.2026 г.", посочва писмото.

Скандалите около ръководството на НДК се активираха в началото на юни, когато новият министър на културата Евтим Милошев изнесе информация, че Дворецът е натрупал колосални загуби, а в същото време директорката му е получавала заплата от близо 14 000 евро. Той дори заплаши, че ще поиска бордът на НДК да върне 100 000 евро от заплатите си. В интервю пред bTV Татарова настоя, че не взимала 14 хиляди, но отказа да каже колко точно. В медиите беше разпространена справка, според която възнаграждението ѝ е 11 163 евро, а тя изпусна в интервюто сумата от 9700.

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Ключови думи:

Андрияна Татарова, шеф на НДК

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