ВАС глоби шефката на НДК – сключила договор със сина си

Директорката на НДК Андрияна Татарова е глобена 5000 лева заради конфликт на интереси. Наказанието е, задето е сключила договор с фирма на сина си. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съобщи БНТ.

С днешното си произнасяне върховните съдии потвърждават предходното решение на Административен съд – София-град. В мотивите си ВАС категорично посочва, че лице, заемащо висша публична длъжност, няма право при изпълнение на задълженията си да сключва договори или да извършва дейности в частен интерес. Съдът отбелязва още, че за установяването на конфликт на интереси законът не изисква доказване на реална финансова вреда за държавното дружество или настъпила материална облага. Достатъчно е самото формално нарушение – фактът, че длъжностното лице е сключило договор със свързано лице.

До съдебната развръзка се стигна, след като Комисията за противодействие на корупцията образува производство и установи нарушението през лятото на миналата година. В основата на казуса стои договор, сключен на 28 май 2024 г. С него ръководеното от Татарова държавно дружество отдава под наем зала №2, известна по-рано като Театър "Азарян", на фирмата "7АРТ" АД. От името на частното дружество стои синът на директорката – Дани Дамянов, който е член на Съвета на директорите на фирмата и притежава дял в нея. Залата е била наета за подготовка и заснемане на спектакъла "Галерия Стриндберг" срещу сумата от 2070 лв.

Самата Андрияна Татарова е била част от ръководството на "7АРТ" и е притежавала около 30% от капитала на дружеството до началото на февруари 2024 г. Тя излиза от фирмата броени дни преди да бъде официално вписана в Търговския регистър като нов изпълнителен директор на Националния дворец на културата(на 5 февруари 2024 г.

По време на проверките Татарова отхвърляше обвиненията с аргумента, че НДК е търговско дружество, а не бюджетна организация, както и че всички вътрешни правила и законови процедури по отдаване на пространствата са били стриктно спазени. Въпреки нейните възражения, магистратите постановиха, че действията ѝ представляват класически пример за конфликт на интереси по смисъла на антикорупционното законодателство, допълва БНТ.

Директорката на НДК е депозирала молба пред ВАС за отмяна на постановеното решение и връщане на делото за ново разглеждане поради нарушено право на процесуална защита, се посочва в нейна позиция, изпратена до медиите. "Според изложените аргументи съдебното производство е приключило, без да се даде възможност на упълномощения от нея адвокат да упражни правото ѝ на защита в открито съдебно заседание на 20.05.2026 г.", посочва писмото.

Скандалите около ръководството на НДК се активираха в началото на юни, когато новият министър на културата Евтим Милошев изнесе информация, че Дворецът е натрупал колосални загуби, а в същото време директорката му е получавала заплата от близо 14 000 евро. Той дори заплаши, че ще поиска бордът на НДК да върне 100 000 евро от заплатите си. В интервю пред bTV Татарова настоя, че не взимала 14 хиляди, но отказа да каже колко точно. В медиите беше разпространена справка, според която възнаграждението ѝ е 11 163 евро, а тя изпусна в интервюто сумата от 9700.