Общината пенсионира Ириней Константинов като директор на театър "София"

След над две десетилетия начело на театър "София" Ириней Константинов се пенсионира като директор на най-големия общински театър, съобщават от Столичната община. Кметът Васил Терзиев назначи поета и драматург Стефан Иванов за временно изпълняващ длъжността до обявяването на конкурс за избор на нов шеф по установения ред. Иванов е културен мениджър и дългогодишен драматург на Театрална работилница "Сфумато". Ириней Константинов, добре познат и като актьор, е на 77 години.

След години, в които основен фокус беше изпълнението на мащабния ремонт на сградата, предстои неговото финализиране, подготовката за възстановяване на сценичната дейност и цялостното развитие на институцията в обновената ѝ среда, отбелязват от общината на своя сайт.

Пред "Сега" Ириней Константинов обясни, че пенсионирането му не е по негово желание, а по разпореждане на общината. "Засега не мога да коментирам, защото това се случи буквално преди два часа. Просто не съм подготвен. Вероятно по-нататък ще го направя – трябва да помисля, да видя и тяхната позиция точно каква е, да се запозная с всички позиции по въпроса и след това ще се изказвам, за да бъда адекватен. Сега е много скоро – даже не от днес за утре, а от днес за днес", сподели големият актьор.

Константинов изказа предположение, че ще може да играе в театър "София" като актьор на граждански договор – ако го поканят. "Всичко зависи от хората, които тепърва ще работят в театъра", посочи той. Засега няма разпределение в нов проект, има ангажимент само към старите си спектакли, от които в репертоара в момента фигурира единствено "Котка върху горещ ламаринен покрив" от Тенеси Уилямс. За превъплъщението си в него Ириней има номинация "Икар 2025" за поддържаща мъжка роля. Досегашният шеф каза още, че след срещата си в общината е минал през театъра, но не е имал възможност да разговаря с колеги, защото в края на юли ги е пуснал в лятна отпуска. С новия временен директор досега не са имали контакти.

Стефан Иванов, също специално за "Сега", каза, че няма намерение да участва в конкурса за титуляр за шефския пост в театър "София", но е напуснал "Сфумато", за да го заеме временно. "Ще се радвам да отбележим както дългогодишното директорство на Ириней Константинов адекватно и достойно, така и да открием обновената сграда и тя да даде ново начало - естетическо, художествено, програмно - и след бъдещия конкурс да започне нова епоха за театър "София". Така той аргументира съгласието си да поеме за момента директорската длъжност в общинската трупа, а плановете му след провеждането на конкурса са известно време да не се занимава с театър. През септември излиза дебютният роман на Стефан Иванов под заглавие "Да ти кажа".

Иванов очаква откриването на сградата да се осъществи през октомври или ноември и веднага след това да бъде обявен конкурсът. Той е ангажиран като драматург за юбилейното представление, което проф. Маргарита Младенова ще прави по повод откриването на обновената общинска сцена. То ще представлява мащабен пъзел, построен от фрагменти от всички български драматурзи, поставяни на тази сцена от основаването на театър "София" досега, разкри новоназначеният временен шеф на път за театъра.

Дългогодишният и предизвикал много спорове ремонт на театър "София" е във финален етап. През март отвори врати обновената камерна зала. В момента завършват дейностите по техническото оборудване на голямата сцена, а задачата на временното ръководство е да осигури плавен управленски преход и необходимата приемственост до приключването на ремонта и провеждането на конкурс за постоянен директор, уточняват от общината.

"Театър "София" заслужава след обновяването си да започне нов етап – с нова управленска визия, силен творчески екип и увереност у публиката, че се завръща в дом, който отговаря на неговата история. Благодарни сме на Ириней Константинов за дългогодишния му принос към театъра. Стефан Иванов поема ръководството в един преходен, но изключително важен момент, в който трябва да бъде осигурено успешно завършване на ремонта и подготовката за повторното отваряне на театъра“, коментира заместник-кметът по култура Ирина Дакова.

Временният директор Стефан Иванов е роден през 1986 г. в София. Завършил е Френската езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин", доктор е по философия от Софийския университет "Св. Климент Охридски", специализирал е в Сорбоната. Професионалният му път съчетава литературно творчество, драматургия и управление на културни организации. От 2018 г. е драматург на Театрална работилница "Сфумато" и изпълнителен директор на фестивал "Малък сезон", където работи по организацията и реализацията на едно от най-значимите театрални събития за независимия културен сектор у нас. Автор е на пет стихосбирки, няколко драматургични текста и множество публикации. Носител е на редица национални отличия, сред които наградите "София: Поетики" и "Христо Г. Данов", "Икар 2013" за пиесата "Медея – майка ми" (в съавторство с проф. Иван Добчев). Член е на Изпълнителния съвет на Union des Théâtres de l'Europe (UTE) и има активен международен опит в областта на театъра и културния обмен.