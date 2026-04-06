Симона Халачева е новата булка беглец в театър "София"

Актрисата се присъединява към звездния състав на спектакъла „Скрити лимонки“ на Николай Поляков

Днес, 15:05
Красавицата Симона Халачева в новата си роля - Тереза МакТери в "Скрити лимонки".
Николай Попов
Красавицата Симона Халачева в новата си роля - Тереза МакТери в "Скрити лимонки".

Актрисата Симона Халачева се присъединява към звездния състав на спектакъла на „Скрити лимонки“ на театър „София“, съобщиха от общинската трупа. Пиесата на известната австралийка Джоана Мъри-Смит е режисирана от сърцеведа Николай Поляков, който е преработил постановката с необходимия за целта брой репетиции, научи „Сега,“ за да се адаптира тя към новия си дом – ремонтираната и модернизирана камерна зала на театъра, която вече функционира на пълни обороти. Досега представлението се играеше на сцена „Славянска беседа“ към „Сълза и смях“.

Симона влиза в ролята на „лимонката“ Тереза МакТери, с която точно преди две години колежката ѝ Дениза Павлова дебютира на сцената на театър „София“, където вече има ангажименти в няколко заглавия. Сега ученичката на проф. Стефан Данаилов, която преди 3 години се завърна от майчинство към ролите си в репертоара, поема и булката мечтателка от „Скрити лимонки“, която е на ръба да каже „Да“...или „Помощ!“. Тя е същинска ходеща катастрофа в тюл и сатен, която води ожесточена битка между романтичните си мечти и паническите си мисли. С остър хумор и безпощадна самоирония Симона/Тереза ни допуска в ума си – мястото, където списъкът със съмнения е по-дълъг от списъка с гости. За нея изкушенията са твърде много и твърде големи – дори по време на самата церемония, та да се обвърже единствено със симпатичния си, но прекалено нисък жених (който в спектакъла присъства само задочно). Погледът на палавата дама мълниеносно шари от „него“ към по-високи обекти на желанието и пак обратно, докато колебанията я надвият. Дали няма да имаме нова булка беглец?!...

Спектакълът „Скрити лимонки“ ни повежда в един едновременно забавен и болезнено искрен свят на силни жени, които се борят, мечтаят, падат и продължават напред. На сцената оживяват шест различни истории, в които се преплитат страхове, амбиции, надежди и разочарования. Това е представление за смелостта да бъдеш себе си – дори когато животът не следва плановете ти, загатват от екипа.

В ролите на останалите пет „лимонки“, всяка с незабравим смешно-тъжен монолог, са Мила Банчева, Неда Спасова, Ангела Канева, Милена Живкова и гост-звездата от Младежкия театър Станка Калчева. Героинята на Мила е майка, която невротично обгрижва трите си малки деца, с произтичащите от това инфарктни ситуации, докато съпругът ѝ е на работа. Неда се превъплъщава в любителка на кактуси, която с хобито си опитва да преодолее мъката от раздялата с любимия. Ангела Канева е амбициозна гимназистка, решена на всичко, за да спечели училищния конкурс по танци. Милена Живкова по сюжет е достолепна вдовица, занимаваща се благотворителна дейност, която изповядва еротичната си авантюра с много по-млад незрящ мъж. На Станка Калчева е поверен колоритният персонаж на легендарна певица, която от дъното на провала съумява да се извиси отново до голямата сцена и славата. Актьорът Пламен Манасиев е нещо като конферансие в това шеметно кабаре, в което всяка от дамите има своето One Woman Show.

Пожелаваме на Симона Халачева силни аплодисменти и истинско удовлетворение от работата в тази бляскава компания. „Скрити лимонки“ с новото актьорско попълнение можете да гледате на камерна сцена в театър „София“ на 17 април и 13 май.

 

Николай Попов
Николай Попов
Николай Попов
Ключови думи:

Симона Халачева, Театър София, Скрити лимонки, Николай Поляков, Джоана Мъри-Смит

