Прочутата Джоана Мъри-Смит идва за панорама на пиесите й в София

Пиесите на австралийката Джоана Мъри-Смит са преведени на повече от 20 езика и се играят по цял свят.

По покана на Младежкия театър „Николай Бинев“ в София пристига световноизвестният австралийски драматург Джоана Мъри-Смит. По време на своята визита, в рамките на панорамата, посветена на творчеството й, тя ще има възможността да види четири постановки по нейни текстове, включително и премиерната „Деветдесет“ с режисьор проф. Ивайло Христов.

Вдъхновени от истински събития или плод на въображението и таланта й, нейните пиеси са мост между личното и колективното, между Мелбърн и света. Джоана Мъри-Смит е автор, чиито думи остават със зрителя дълго след символичното падане на завесата, отбелязват организаторите на панорамата, които ни канят да споделим с тях необятния свят на нейните персонажи и да се срещнем на живо с авторката.

Панорамата на Джоана Мъри-Смит започва на 5 ноември със спектакъла на режисьора Николай Поляков „Скрити лимонки“ от репертоара на театър „София“, който ще се играе на камерната сцена на „Сълза и смях“ (19.30). На 6 и 7 ноември са премиерните представления на „Деветдесет“ на камерна сцена в Младежкия театър (19.00). На 8 ноември Театър 199 „Валентин Стойчев“ ще покаже спектакъла „Швейцария“ под режисурата на Владимир Люцканов (19.30), а на следващия ден – 9 ноември, пак там ще се играе „Чест“ с режисьор отново Ивайло Христов (15.00). По-късно на същата дата – в неделя вечер от 19.00 часа, ще има среща-дискусия с Джоана Мъри-Смит в камерната зала на Младежкия театър. Входът за нея е свободен – с покани до изчерпване на местата, като всеки желаещ може да получи до 2 места от касата на театъра.

Партньори на проявата са Театър 199 „Валентин Стойчев“ и театър „София“.

Забележително е умението, с което австралийската писателка успява да преведе сложната човешка душевност в блестящ и проницателен диалог. Нейните пиеси са едновременно мъдри, остроумни и с подчертана психологическа дълбочина. Те изследват сложните взаимоотношения между хората, разглеждайки универсални теми като любовта и изневярата, брака и идентичността, свободата и отговорността – в истории, които в крайна сметка сриват бариерата между сцената и публиката.

Поставяни и превеждани по целия свят на повече от двадесет езика, включително на Бродуей, Уест Енд и в Кралския национален театър на Лондон, пиесите на Джоана Мъри-Смит са играни от много от водещите световни театрални компании и с актьори като Мерил Стрийп, Анет Бенинг, Лора Лини, Айлин Аткинс, Даяна Риг и др.

Сред най-известните пиеси на авторката, освен вече споменатите и реализирани в България, са „Джулия“, „Берлин“, „Женската от вида“, „Американска песен“, „Песни за никого“, „Подаръкът“, „Екстаз“, „Здрач“, „Дете на любовта“. Адаптациите й включват „Сцени от един семеен живот“ на Бергман, „Куклен дом“ и „Хеда Габлер“ на Ибсен и „Вуйчо Ваньо“ на Чехов.

Мъри-Смит пише също така и сценарии, а филмовата й адаптация на „Швейцария“ с Хелън Мирън в главната роля, режисирана от Антон Корбейн, наскоро бе заснета в Италия и Великобритания и ще бъде на екран в началото на 2026 г. През тази година пък хитовата й пиеса „Джулия“, разказваща за единствената жена премиер на Австралия, приключи своето национално турне при препълнени салони. Нейната адаптация на „Талантливият Мистър Рипли“ имаше своя успешен театрален сезон в Сидни и сега се играе във Виктория Арт Център в Мелбърн, като е в процес на уговаряне гастролът й на Уест Енд. Наскоро авторката завърши и филмовата адаптация на „Чест“, чието заснемане във Великобритания предстои до края на 2025-а.

Родената през 1962 г. Джоана Мъри-Смит е написала много пиеси и за телевизионния театър, има две оперни либрета и три романа, публикувани от Viking/Penguin. Лауреат е на десетки номинации и награди, включително на орден за заслуги към Австралия за приноса й към театъра и литературата.