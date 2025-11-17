Захари Карабашлиев води „Последният ловец на делфини“ в Младежкия театър

Писателят Захари Карабашлиев ще представи своя нов роман „Последният ловец на делфини“ на 2 декември в Младежкия театър „Николай Бинев“ в столицата, съобщават издателите от „Сиела“. Те определят произведението като „лиричен и дълбоко личен исторически разказ за бащи, синове, делфини и свобода”. Романът, който излиза на книжния пазар на 22 ноември, разказва за България в периода след Втората световна война. Художник на корицата е Дамян Дамянов.

На премиерата в Младежкия театър, където утре вечер ще се играе и пиесата на Карабашлиев "Лисабон", режисирана от Яна Титова, за „Последният ловец на делфини“ ще говорят литературоведът проф. Пламен Дойнов и журналистът Бойко Василев. Режисьорът Явор Гърдев и актьорът Алек Алексиев ще четат фрагменти от романа, като се превъплътят в положителния и отрицателния герой в него.

На места изящен, другаде суров, „Последният ловец на делфини“ e естествено продължение на търсенията на Карабашлиев в предишните му романи „Хавра“ и „Рана“, които издателите определят като шедьоври. Новият роман говори за синовната вина, за колективната забрава, за границите на човешкото и простора на духа. И за светлината, която – понякога трудно, но неизбежно – побеждава мрака.

...В прашния мрак на малък киносалон един мъж ще се запознае с млада жена, пристигнала в България, за да изследва колективната памет на делфините. От нея той ще научи, че само допреди десетилетия тези забележителни създания са били масово избивани в Черно море, и ще предприеме дръзко пътешествие в миналото на своето собствено семейство.

...В разгара на Втората световна война един учител по история ще срещне във влака любовта на живота си. Малко след венчавката им обаче той ще бъде пратен на фронта, където дългът към родината ще се сблъска с една нова политическа реалност. България, заради която воюва, ще се промени завинаги, на власт ще дойде терорът, а след него – тиранията, повдигат леко завесата към сюжетните линии издателите от „Сиела“.

„Последният ловец на делфини“ преплита настояще, минало и митология, като стремителното действие се редува с лиричен разказ. Писателят извайва книга пътуване, призив към паметта и търсенето на истината независимо от цената ѝ.

Преди София книгата ще има и предпремиерно представяне във Варна, родния град на автора – на 27 ноември от 18.30 ч. в Campus 90 с участието на актьора Симеон Лютаков и Недялко Стефанов. Модератор на събитието ще бъде Даниела Цочева, отбелязват от “Сиела", цитирани и от БТА.