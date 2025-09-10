Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Георги Господинов и още шестима са номинирани за награда „Елиас Канети“

Националният литературен приз на името на нобелиста се връчва на всеки две години

Днес, 13:05
Националната литературна награда на името на нобелиста се присъжда от 2005 г. насам.
Националната литературна награда на името на нобелиста се присъжда от 2005 г. насам.

Седем автори и техните произведения са номинираните от общо 65 предложения на 14 български издателства за националната литературна награда "Елиас Канети" в Русе. Те са определени от специална комисия, назначена със заповед на кмета на крайдунавския град Пенчо Милков, съобщи БТА, позовавайки се на информация от общинската управа в крайдунавския град. 

Номинираните седем автори и заглавия в раздел "Белетристика" тази година са Радослав Бимбалов – с "Ти, подобие мое" (изд. "Жанет 45"), Георги Господинов – с "Градинарят и смъртта" (изд. "Жанет 45"), Деян Енев – с "Шейсет разказа" (изд. "Жанет 45"), Виолета Радкова – "И леглото ни е зеленина" (изд. "Жанет 45"), Захари Карабашлиев – "Рана" (изд. "Сиела"), Иван Станков – "На два гласа" (ИК "Хермес"), и Красимир Димовски – "Тезеят в своя лабиринт" (ИК "Хермес").

В раздел "Драматургия" не беше излъчена номинация.

В седемчленния състав на комисията тази година участваха литературният историк и теоретик проф. дфн Пламен Дойнов (председател), проф. дфн Клео Протохристова – литературен историк и теоретик, проф. дфн  Пенка Ангелова – председател на международно дружество "Елиас Канети", доц. д-р Велислава Донева – преподавател по литература в Русенския университет "Ангел Кънчев", Крум Гергицов – театрален историк и критик, Теодора Димова – писател, номиниран за наградата "Елиас Канети" през 2021 г., Косьо Станев – представител на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при Общинския съвет в Русе и представител на Община Русе. 

Победителят ще бъде обявен на тържествена церемония, организирана от Община Русе, в навечерието на Деня на народните будители 1 ноември.  

Наградата "Елиас Канети" е учредена от Община Русе и от международното дружество "Елиас Канети" през 2005 г. по повод на 100-годишнината на родения в крайдунавския град световноизвестен писател нобелист. Призът се присъжда на всеки две години. На победителите се връчва статуетка, диплом и парична награда 5000 лева в раздел "Белетристика" и 2000 лева за "Драматургия". 

Първият носител на наградата е Константин Илиев за романа "Поражението". През 2007 г. приза печели Алек Попов с "Черната кутия". Две години по-късно победител е Ивайла Александрова с романа "Горещо червено", а през 2011 г. – Галин Никифоров с "Къщата на клоуните". Милен Русков печели приза през 2013 г. с романа "Възвишение". Големият победител през 2015 г. е Христо Карастоянов с романа "Една и съща нощ". Милен Русков получава приза през 2017 г. за втори път – за романа "Чамкория", а през 2019 г. победител е Рене Карабаш (псевдоним на Ирена Иванова) с романа си "Остайница". Носител на голямата награда през 2021 г. е проф. Иван Станков за книгата "Вечерна сватба", а през 2023 г. – Костадин Костадинов за книгата "Ловецът на пеперуди".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

награда Елиас Канети, национална литературна награда, Георги Господинов, Градинарят и смъртта, Радослав Бимбалов, Захари Карабашлиев, Красимир Димовски, Виолета Радкова

Още новини по темата

Знаменити български писатели повеждат академията "Заешка дупка"
21 Авг. 2025

Пролетният панаир на книгата събра над 140 издателства пред НДК

26 Май 2025

Без кръв: България и Северна Македония споделят 3 статуетки "Аскеер"
25 Май 2025

Красимир Димовски е новият носител на приза "Роман на годината"
19 Май 2025

Сценографът Виолета Радкова посвещава изповедна изложба на любимия
12 Май 2025

„Цветето на Хеликон“ разцъфтя за „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов
24 Апр. 2025

Столична библиотека награждава най-четените автори на десетилетието
18 Яну. 2025

"Златен лъв" получи новият роман на Георги Господинов „Градинарят и смъртта“
11 Дек. 2024

"Времеубежище" попадна в Топ 100 на важните книги от XXI век
25 Ноем. 2024

Яна Титова се завръща в Младежкия театър като режисьор
21 Ноем. 2024

Георги Господинов получи голямата награда за литература на СУ
12 Ноем. 2024

Близо 50 творци получиха награди „Златен век“ за принос в културата
31 Окт. 2024

Франция обяви Диана Добрева и Георги Господинов за рицари на изкуството
11 Окт. 2024

Георги Господинов е номиниран и за шведски литературен приз
23 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар