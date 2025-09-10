Георги Господинов и още шестима са номинирани за награда „Елиас Канети“

Седем автори и техните произведения са номинираните от общо 65 предложения на 14 български издателства за националната литературна награда "Елиас Канети" в Русе. Те са определени от специална комисия, назначена със заповед на кмета на крайдунавския град Пенчо Милков, съобщи БТА, позовавайки се на информация от общинската управа в крайдунавския град.

Номинираните седем автори и заглавия в раздел "Белетристика" тази година са Радослав Бимбалов – с "Ти, подобие мое" (изд. "Жанет 45"), Георги Господинов – с "Градинарят и смъртта" (изд. "Жанет 45"), Деян Енев – с "Шейсет разказа" (изд. "Жанет 45"), Виолета Радкова – "И леглото ни е зеленина" (изд. "Жанет 45"), Захари Карабашлиев – "Рана" (изд. "Сиела"), Иван Станков – "На два гласа" (ИК "Хермес"), и Красимир Димовски – "Тезеят в своя лабиринт" (ИК "Хермес").

В раздел "Драматургия" не беше излъчена номинация.

В седемчленния състав на комисията тази година участваха литературният историк и теоретик проф. дфн Пламен Дойнов (председател), проф. дфн Клео Протохристова – литературен историк и теоретик, проф. дфн Пенка Ангелова – председател на международно дружество "Елиас Канети", доц. д-р Велислава Донева – преподавател по литература в Русенския университет "Ангел Кънчев", Крум Гергицов – театрален историк и критик, Теодора Димова – писател, номиниран за наградата "Елиас Канети" през 2021 г., Косьо Станев – представител на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси при Общинския съвет в Русе и представител на Община Русе.

Победителят ще бъде обявен на тържествена церемония, организирана от Община Русе, в навечерието на Деня на народните будители 1 ноември.

Наградата "Елиас Канети" е учредена от Община Русе и от международното дружество "Елиас Канети" през 2005 г. по повод на 100-годишнината на родения в крайдунавския град световноизвестен писател нобелист. Призът се присъжда на всеки две години. На победителите се връчва статуетка, диплом и парична награда 5000 лева в раздел "Белетристика" и 2000 лева за "Драматургия".

Първият носител на наградата е Константин Илиев за романа "Поражението". През 2007 г. приза печели Алек Попов с "Черната кутия". Две години по-късно победител е Ивайла Александрова с романа "Горещо червено", а през 2011 г. – Галин Никифоров с "Къщата на клоуните". Милен Русков печели приза през 2013 г. с романа "Възвишение". Големият победител през 2015 г. е Христо Карастоянов с романа "Една и съща нощ". Милен Русков получава приза през 2017 г. за втори път – за романа "Чамкория", а през 2019 г. победител е Рене Карабаш (псевдоним на Ирена Иванова) с романа си "Остайница". Носител на голямата награда през 2021 г. е проф. Иван Станков за книгата "Вечерна сватба", а през 2023 г. – Костадин Костадинов за книгата "Ловецът на пеперуди".