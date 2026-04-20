Елеонора Иванова отива на уроци при гуру по актьорско майсторство в Ню Йорк

В ремонтирания театър „София“, чиято камерна сцена вече работи на пълни обороти, бе дадено начало на репетициите за нов спектакъл – „Уроци“ по пиесата на американския драматург Чарлс Еверед. В ролите ще гладеме младата звезда Елеонора Иванова и един от стълбовете в репертоара Михаил Милчев. Режисьор на спектакъла е Надя Панчева („Анна – непоравимата“ от Стефано Масини, „Невинно малко убийство“ от Жан-Пиер Мартинез, „Пукнатини“ от Оля Стоянова и др.). Сценограф е Ясмин Манделли, композитор – Михаил Шишков-син. Преводът на текста е на Харалампи Аничкин.

В „Уроци“ в едно привидно обикновено актьорско студио започва сблъсък, в който талантът не е достатъчен, а истината невинаги е удобна. „Процес, който обещава да бъде смел, напрегнат и личен – както за нас, така и за публиката“, отбелязват от творческия екип. Артистите и режисьорът навлизат в този репетиционен процес с вълнение, любопитство и много въпроси, като обещават съвсем скоро да имаме и първа информация иззад кулисите на подготовката за спектакъла, чиято премиера ще излезе или в края на този театрален сезон, или в началото на следващия.

Героите в пиесата, създадена през 2013 г., са именит преподавател по актьорско майсторство в Ню Йорк, познал горчивината на провала, и млада филмова звезда, която иска да остави своята следа и на театралната сцена. Точно преди десетилетие пиесата, под оригиналното й заглавие Class, бе поставена в Театър 199 с актьорите Юлиан Вергов и Мила Люцканова в ролите. Това бе първата й реализация в Европа и същевременно – режисьорски дебют на големия актьор Владимир Пенев.

Чарлс Еверед (1964) е американски драматург, сценарист и кинорежисьор. Роден в Ню Джърси, той получава магистърска степен по изящни изкуства от Йейлския университет, където учи при режисьора Джордж Рой Хил. Носител е на няколко отличия за писането си, включително наградата „Кроуфорд“, наградата „Берила Кер“, стипендията „Алфред П. Слоун“ на театралния клуб Манхатън, стипендията „Честърфийлд/Амблин“ (спонсорирана от Amblin Entertainment на Стивън Спилбърг), стипендията „Едуард Олби/Уилям Фланаган“ и т.н. Автор е на повече от 20 пиеси. Продуцирал е епизоди от популярния тв сериал „Монк“ за USA Network. Той е пожизнен член на Гилдията на писателите на Америка и е преподавал или е бил гостуващ лектор в Йейлския университет, университета „Карнеги Мелън“, Уитман Колидж, Емерсън Колидж и Калифорнийския университет, където е удостоен със статут на почетен академичен деятел.

Любопитен детайл от биографията на Чарлс Еверед е, че е служил в резерва на Военноморските сили на САЩ в продължение на осем години, достигайки чин лейтенант. Член е на Асоциацията на ветераните от Йейл. Понастоящем разделя времето си между Шенандоа – Вирджиния, и Лондон.