Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

„Албион“ – вишнева градина, преоблечена в много думи

Койна Русева е бумтящият мотор на ярката женска общност в спектакъла на Младежкия театър

14 Февр. 2026
Койна Русева (на снимката с Кирил Недков) е бумтящият мотор на спектакъла.
Иван Дончев
Койна Русева (на снимката с Кирил Недков) е бумтящият мотор на спектакъла.

„Албион“ на Майк Бартлет е нещо като Чеховата „Вишнева градина“, но прескочила в XXI век и преоблечена в много думи. Пиесата от 2017 г. на известния британски драматург, в превод на д-р Сава Драгунчев, придобива сценична плът(ност) с респектиращата режисьорска работа на Зафир Раджаб и екипа му в Младежкия театър „Николай Бинев“. „Албион“ е съвременна история, разказана като класика, и той неслучайно я поставя като такава – с особен пиетет към смислите и обемите на текста, с извайване на детайлите в актьорската игра.

Също като вишневата градина на Любов Андреевна, „Албион“ е сакрално място на носталгични спомени от детството и проекция на мечти за хармония и безметежност. Които, разбира се, никога не стават реалност. Но ако във „Вишнева градина“ на Чехов привидно почти нищо не се случва, а под бледата повърхност на ежедневието като подводно течение се просмукват горести и страсти, то в „Албион“ словото ни залива като пълноводна река, категорично артикулира драми и не оставя нищо недоизказано.

Градината „Албион“ в английската провинция се превръща в център на света за главната героиня Обри Уолтърс (Койна Русева). Тя току-що е отхвърлила блясъка и суетата на Лондон, дори се е откъснала от бизнеса си, за да се посвети на възстановяването ѝ. И се рее из носталгичните алеи от своето детство, когато там все още са личали следи от свещенодействията на прочут ландшафтен архитект. В имението се оформя малка, но ярка женска общност (в „Албион“ мъжете са или отсъстващи, или антураж, или обслужващ персонал). Чувствителната Зара (Елеонора Иванова) – дъщерята на собственичката, работи в книгоразпространението, но мечтае да стане писателка и мегаполисът, където са всичките ѝ приятели и необходими контакти, ужасно ѝ липсва. Катрин Санчес (Станка Калчева) – най-добрата приятелка на Одри от колежа, вече е преуспяла писателка. В таланта ѝ и в нея самата Зара ще се влюби безпаметно и споделено. Тук идва и Ана (Рая Пеева) – тъжното момиче на загиналия при военна мисия син на домакинята. Тук си е и вездесъщата прислужница (Ангелина Славова), понякога прекалено натрапчива в бавната си грижа, появява се и предприемчива полякиня (Моника Иванова), развила прастария занаят почистване на домове до иновативен бизнес и готова без емоции да издуха конкуренцията. Одри на Койна Русева е бумтящият мотор на това микрообщество. Актрисата изгражда противоречивия характер на тази героиня с огромна психофизическа мощ и емоционална енергия. Гласът ѝ модулира полюсни състояния, а паузите ѝ, доколкото ги има, говорят също толкова изразително.

Одри на Майк Бартлет прилича донякъде на Ирина Аркадина – егоцентричната майка на Константин Трепльов от друга Чехова пиеса, „Чайка“. Одри на Койна Русева е пленителна, но и отблъскваща; доминираща, но и по светски „кооперативна“; самовлюбена, но и човечна (в редките моменти, когато някой друг се опитва да унижи някого), социално хиперактивна, но и самотна (когато, въпреки продължителното оживление в парка, в крайна сметка почти всички ще я изоставят). Както казва дъщеря ѝ – у нея вероятно дреме едно много добро същество, което все някога ще пробие фасадата и ще се появи.

Одри като че ли е винаги в еуфория, в афект. Тя говори непрекъснато, сякаш за да уплаши страховете си. Изглежда лишена от емпатия – разпръсква праха на сина си, без да уведоми приятелката му; дори не е наясно, че близката на сърцето ѝ Катрин е толкова популярна, понеже не се интересува от живота ѝ. Не вярва и в таланта на дъщеря си и смята, че може – разбира се, от обич – да решава за важните неща вместо нея, което ще съсипе Зара. Но има и добра кауза. Защо Одри така обсебено желае да възстанови градината на предците си? В началото – от фиксация в миналото, от нужда да притежава и може би отчасти от снобизъм. Към финала, когато е видно, че ще я загуби – от осъзнаването на истината, че в миналото е кодирано и настоящето, и бъдещето ни. Че корените са тези, които ни определят и държат към живота. В това прозрение, струва ми се, са социалният патос и посланието на спектакъла.

Пред тази помитаща актьорска стихия Койна Русева логично е да се предположи, че има опасност всички други около нея да останат незабележими. Но, може би парадоксално, се е случило точно обратното – и петте актриси правят силни роли, всяка в различен регистър. Елеонора Иванова деликатно рисува крехкостта на младата душа на героинята си. Рая Пеева – объркването и посветеността на своята. Станка Калчева – обрана и самоуверена като авторка на бестселъри. Ангелина Славова – с характерното си автентично присъствие. Моника Иванова – уверена и предизвикваща оправдано любопитство като перспективно ново лице. Актьорите тук по драматургия са в подчинено положение, но нека отбележим симпатичното присъствие на младия Божидар Йорданов като Гейбриъл – образования мияч на прозорци, който пописва и за кратко намира общ език със Зара, защото също копнее да стане човек на перото. И, разбира се – Кирил Недков като Пол, лишения от амбиции съпруг на Одри, който обаче винаги е на разположение да ѝ служи като хапче за успокоение и като нейна котва…

Сценографията на Елис Вели е красива и метафорична. Наблюдаваме действието в голям „стъклен“ куб в центъра на сцената, който на моменти прилича на ония играчки, в които при разклащане вали сняг. Наклонената плоскост на пода му подсказва колко е трудно понякога да запазиш равновесие в този привидно приятен и подреден живот. Музиката на композитора Ян Руменин допълва внушението.

Следващите представления на „Албион“ са на 19 февруари и 25 март.

 

Рая Пеева в сцена от "Албион".
Иван Дончев Рая Пеева в сцена от "Албион".
Елеонора Иванова като Зара
Иван Дончев Елеонора Иванова като Зара
Сценографията на Елис Вели е красива и метафорична.
Иван Дончев Сценографията на Елис Вели е красива и метафорична.
Койна Русева и Кирил Недков
Иван Дончев Койна Русева и Кирил Недков
Станка Калчева като преуспялата писателка Катрин Санчес
Иван Дончев Станка Калчева като преуспялата писателка Катрин Санчес
Героинята на Койна Русева е почти винаги в еуфория.
Иван Дончев Героинята на Койна Русева е почти винаги в еуфория.
Койна Русева и Станка Калчева като Одри и Катрин - най-добри приятелки от студентските години.
Иван Дончев Койна Русева и Станка Калчева като Одри и Катрин - най-добри приятелки от студентските години.
Елеонора Иванова и Станка Калчева: флиртът на Зара и Катрин.
Иван Дончев Елеонора Иванова и Станка Калчева: флиртът на Зара и Катрин.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Албион, Младежки театър, Зафир Раджаб, Койна Русева, Елеонора Иванова, Рая Пеева, Станка Калчева, Майк Бартлет

Още новини по темата

Пинокио от Италия идва с фантазиите си в Младежкия театър
25 Яну. 2026

На 92 си отиде актьорът от Младежкия театър Иван Несторов
18 Яну. 2026

Звездни актриси пренасят „Албион“ в Младежкия театър
13 Яну. 2026

Гостуващите спектакли – скритите бомби на театралната година
02 Яну. 2026

Бойко Кръстанов търси дома на мечтите си в „Театро“
23 Ноем. 2025

Захари Карабашлиев води „Последният ловец на делфини“ в Младежкия театър
17 Ноем. 2025

Прочутата Джоана Мъри-Смит идва за панорама на пиесите й в София
03 Ноем. 2025

"Деветдесет" минути за сбогом има Владо Карамазов в Младежкия театър
28 Окт. 2025

Балкански театрален фестивал събира Дракула, Медея и Екатерина Велика
20 Окт. 2025

Асен Блатечки се връща в Младежкия, за да търси любовта с "Необвързани"
08 Окт. 2025

Гетсби е мъртъв, да живее Гетсби!
20 Септ. 2025

Руши е "Великият Гетсби" в Младежкия театър
16 Юли 2025

Актьорът Божидар Попчев празнува юбилей с Йоана Буковска на сцената
28 Юни 2025

Месецът на детето започва в театър „София“
27 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?