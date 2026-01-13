Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Звездни актриси пренасят „Албион“ в Младежкия театър

Койна Русева, Рая Пеева и компания са изборът на режисьора Зафир Раджаб за ролите в пиесата на Майк Бартлет

Днес, 14:40
Рая Пеева по време на една от репетициите за спектакъла "Албион".
Гергана Дамянова
Рая Пеева по време на една от репетициите за спектакъла "Албион".

Пиесата „Албион“ на съвременния британски драматург Майк Бартлет ще има този месец своите първи срещи с публиката в Младежкия театър „Николай Бинев“. Режисьор на спектакъла е Зафир Раджаб, който е поверил ролите на първите дами на трупата Ангелина Славова, Койна Русева, Рая Пеева, Станка Калчева, Елеонора Иванова (гост-актриса от театър „София“), Моника Иванова, Божидар Йорданов, Георги Гоцин, Кирил Недков, Кънчо Кънев и Мартин Емануилов. Сценографията и костюмите са проектирани от Елис Вели, а автор на музиката е композиторът Ян Руменин.

Премиерата на „Албион“ ще представи на сцената особено важни теми за човека и живеенето ни в света на спомените. „Албион“ е огледало, което ни провокира да си задаваме въпросите за това кои сме и накъде вървим, да направим изборите между бъдеще и минало, любов и приятелство, мечта и реалност, мрак и светлина, война и мир, издават от екипа. Текстът на пиесата, създадена през 2017 г., е преведен от Сава Драгунчев, драматург на постановката е Лора Вангелова.

Спектакълът „Албион“ ще потопи зрителите в пространство на носталгия, спомени и копнежи. Какво се случва с човека, когато се сблъска с най-голямата болка? Как откриваме своите лични механизми за самосъхранение след срещата със скръбта и възможно ли е тя да напусне съществото ни завинаги? Ще разберем как виждат нещата от творческия екип на постановката след премиерните представления на 25 и 27 януари.

Майк Бартлет е роден на 7 октомври 1980 г. Той е актьор, драматург, филмов сценарист. Удостоен е с наградата Broadcast Press Guild за най-добър автор, както и с престижната Национална телевизионна награда в качеството му на сценарист на телевизионния сериал на Би Би Си „Доктор Фостър“. Пиесите на Бартлет му носят световна известност, поставяни са на Бродуей в Ню Йорк, във Великобритания и Австралия, а текстовете им са вдъхновение за много режисьори, сред които са големи имена като Рупърт Гулд и Клеър Лизимор.

Радиопиесата „Любовен договор“, както и пиесата „Дете мое“ са поставяни в театър Royal Court, а забележителен успех постига драматургът и с пиесата си „Петел“, която печели наградата „Лорънс Оливие“. Пиесата „Земетресенията в Лондон“ е реализирана за пръв път в Кралския национален театър през 2010 г. и се прославя като „епична и експанзивна“ според  британски театрален критик Майкъл Билингтън, който пише за нея в Guardian. Само година по-късно авторът покорява успешно голямата сцена с постановката си „13“. През 2013-а е номиниран за БАФТА като новоизгряващ талант в телевизионната категория. През 2015 г. Майк Бартлет е удостоен отново с награда „Лорънс Оливие“ за пиесите си „Крал Чарлз III“ и „Бил“.

У нас авторът също е вече добре познат. Преди няколко сезона пак на сцената на Младежкия театър режисьорът Стайко Мурджев постави „Петел“ с участието на Бойко Кръстанов, Рая Пеева, Михаил Билалов и Александър Хаджиангелов. В театър „Българска армия“ се игра „Унижението“ с режисьор Тея Сугарева, а „Любов, любов, любов“ в интерпретацията на проф. Красимир Спасов все още е в афиша. „Договор 2019“ на режисьора Веселин Димов до неотдавна бе в репертоара на Театър 199. „Бик“ в постановка на младия Владислав Стоименов се роди в „Топлоцентрала“ като проект на сдружение „5 х 5“ в  партньорство с театър "Нокс".  

 

Койна Русева
Гергана Дамянова Койна Русева
Ангелина Славова
Гергана Дамянова Ангелина Славова
Режисьорът Зафир Раджаб
Гергана Дамянова Режисьорът Зафир Раджаб
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Албион пиеса, Майк Бартлет, Младежки театър, Зафир Раджаб, Ангелина Славова, Койна Русева, Рая Пеева, Елеонора Иванова, Станка Калчева

Още новини по темата

Гостуващите спектакли – скритите бомби на театралната година
02 Яну. 2026

Бойко Кръстанов търси дома на мечтите си в „Театро“
23 Ноем. 2025

Захари Карабашлиев води „Последният ловец на делфини“ в Младежкия театър
17 Ноем. 2025

Прочутата Джоана Мъри-Смит идва за панорама на пиесите й в София
03 Ноем. 2025

"Деветдесет" минути за сбогом има Владо Карамазов в Младежкия театър
28 Окт. 2025

Балкански театрален фестивал събира Дракула, Медея и Екатерина Велика
20 Окт. 2025

Асен Блатечки се връща в Младежкия, за да търси любовта с "Необвързани"
08 Окт. 2025

Гетсби е мъртъв, да живее Гетсби!
20 Септ. 2025

Руши е "Великият Гетсби" в Младежкия театър
16 Юли 2025

Актьорът Божидар Попчев празнува юбилей с Йоана Буковска на сцената
28 Юни 2025

Месецът на детето започва в театър „София“
27 Май 2025

Без кръв: България и Северна Македония споделят 3 статуетки "Аскеер"
25 Май 2025

Диана Добрева сънува бляскава комедия в лятна нощ
17 Май 2025

Диана Добрева изкушава със „Сън в лятна нощ“ в Младежкия театър
29 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?