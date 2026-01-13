Звездни актриси пренасят „Албион“ в Младежкия театър

Пиесата „Албион“ на съвременния британски драматург Майк Бартлет ще има този месец своите първи срещи с публиката в Младежкия театър „Николай Бинев“. Режисьор на спектакъла е Зафир Раджаб, който е поверил ролите на първите дами на трупата Ангелина Славова, Койна Русева, Рая Пеева, Станка Калчева, Елеонора Иванова (гост-актриса от театър „София“), Моника Иванова, Божидар Йорданов, Георги Гоцин, Кирил Недков, Кънчо Кънев и Мартин Емануилов. Сценографията и костюмите са проектирани от Елис Вели, а автор на музиката е композиторът Ян Руменин.

Премиерата на „Албион“ ще представи на сцената особено важни теми за човека и живеенето ни в света на спомените. „Албион“ е огледало, което ни провокира да си задаваме въпросите за това кои сме и накъде вървим, да направим изборите между бъдеще и минало, любов и приятелство, мечта и реалност, мрак и светлина, война и мир, издават от екипа. Текстът на пиесата, създадена през 2017 г., е преведен от Сава Драгунчев, драматург на постановката е Лора Вангелова.

Спектакълът „Албион“ ще потопи зрителите в пространство на носталгия, спомени и копнежи. Какво се случва с човека, когато се сблъска с най-голямата болка? Как откриваме своите лични механизми за самосъхранение след срещата със скръбта и възможно ли е тя да напусне съществото ни завинаги? Ще разберем как виждат нещата от творческия екип на постановката след премиерните представления на 25 и 27 януари.

Майк Бартлет е роден на 7 октомври 1980 г. Той е актьор, драматург, филмов сценарист. Удостоен е с наградата Broadcast Press Guild за най-добър автор, както и с престижната Национална телевизионна награда в качеството му на сценарист на телевизионния сериал на Би Би Си „Доктор Фостър“. Пиесите на Бартлет му носят световна известност, поставяни са на Бродуей в Ню Йорк, във Великобритания и Австралия, а текстовете им са вдъхновение за много режисьори, сред които са големи имена като Рупърт Гулд и Клеър Лизимор.



Радиопиесата „Любовен договор“, както и пиесата „Дете мое“ са поставяни в театър Royal Court, а забележителен успех постига драматургът и с пиесата си „Петел“, която печели наградата „Лорънс Оливие“. Пиесата „Земетресенията в Лондон“ е реализирана за пръв път в Кралския национален театър през 2010 г. и се прославя като „епична и експанзивна“ според британски театрален критик Майкъл Билингтън, който пише за нея в Guardian. Само година по-късно авторът покорява успешно голямата сцена с постановката си „13“. През 2013-а е номиниран за БАФТА като новоизгряващ талант в телевизионната категория. През 2015 г. Майк Бартлет е удостоен отново с награда „Лорънс Оливие“ за пиесите си „Крал Чарлз III“ и „Бил“.

У нас авторът също е вече добре познат. Преди няколко сезона пак на сцената на Младежкия театър режисьорът Стайко Мурджев постави „Петел“ с участието на Бойко Кръстанов, Рая Пеева, Михаил Билалов и Александър Хаджиангелов. В театър „Българска армия“ се игра „Унижението“ с режисьор Тея Сугарева, а „Любов, любов, любов“ в интерпретацията на проф. Красимир Спасов все още е в афиша. „Договор 2019“ на режисьора Веселин Димов до неотдавна бе в репертоара на Театър 199. „Бик“ в постановка на младия Владислав Стоименов се роди в „Топлоцентрала“ като проект на сдружение „5 х 5“ в партньорство с театър "Нокс".