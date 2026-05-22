Народният, театър "София" и "Сфумато" пускат евтини билети за 24 май

В навечерието на най-светлия български празник – 24 май, Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура, редица театри правят реверанс към воята публика, пускайки билети на промоционни цени за спектаклите си.

Народен театър „Иван Вазов“ за пета поредна година обяви станалата вече традиционна кампания с билети на преференциални цени за представленията до края на театралния сезон. Те струват само 5 евро за всички постановки на Народния театър и 10 евро за гостуващите спектакли. На тези цени местата в залите се предлагат от вчера и ще се търгуват до 24 май, обаче единствено на касите „Север“ и „Юг“ на Народния театър, а не и онлайн. Както обикновено в тези случаи пред касите се извиха дълги опашки от ценители на Мелпомена, но мнозина се оплакаха в социалните мрежи, че са чакали по 4 часа, докато им дойде редът, че някои клиенти пазаруват билети без ограничение в броя им и тяхното пребиваване пред касите се е проточвало по 15-20 минути.

„Инициативата, превърнала се в изключително очаквана традиция за почитателите на изкуството у нас, е израз на разбирането на Народния театър, че културата трябва да бъде достъпна за всеки. В празничните дни театърът подава ръка на своята вярна публика, като премахва финансовите бариери пред срещата със сцената“, похвалиха се от мениджмънта на първата ни трупа.

„Тази кампания е нашият начин да благодарим на публиката и да отпразнуваме заедно българската духовност. За нас 24 май не е просто дата в календара, а символ на светлината, която изкуството ни дава, и голямата ни цел е тази светлина да влезе в сърцата на колкото се може повече българи“, обяви директорът на Народния театър Васил Василев.

Работното време на касите на 23 и 24 май е от 11.30 до 19.30 ч.

Както „Сега“ и по-рано писа, програмата до края на сезона включва както най-новите заглавия в репертоара, така и вече наложилите се като хитове. Сред първите са последната академична работа на Диана Добрева – „Малката Англия“ по романа на гръцката писателка Йоанна Каристиани, както и „Скъперникът“ по Молиер, чиято премиера в постановка на известния Слободан Унковски тепърва предстои. А също и „Есенна соната“ по Бергман с режисьор Крум Филипов и с участието на Александра Василева, Жорета Николова, Албена Ставрева; „Ария на съперницата“ – моноспектакъл на Биляна Петринска по текст на Ерик-Еманюел Шмит, режисиран от Стоян Радев; „Различният“ от Алексей Слаповски – дебютът на звездния актьор Любо Нейков на академичната сцена, класиката „Глембаеви“ по Мирослав Кърлежа в режисьорската интерпретация на хърватския корифей Ивица Булян с Теодора Духовникова, Деян Донков и Пламен Димов в главните роли, шпионският трилър „Бул териер“ – авторска постановка на Боил Банов и Ива Петрони, вдъхновена от големия италиански писател Алберто Моравия, „Жената-конбини“ – сценична адаптация на нашумелия роман на японката Саяка Мурата в режисьорския прочит на Марий Росен, „Последният час на Мерилин Монро“ под режисурата на Деян Донков с талантливата млада актриса Анна Кошко и др.

Сред утвърдените фаворити в репертоара зрителите ще могат да избират между „Медея“ на Еврипид – спектакъл на световноизвестния Деклан Донелан, и „Хеда Габлер“ от Ибсен с режисьор Тимофей Кулябин – и двете с Радина Кърджилова, „Орфей“ – първия проект на прочутия Йерней Лоренци на българска сцена; „Коварство и любов“ на Шилер – последната постановка на отишлия си неотдавна доайен на българския театър Асен Шопов, „Калигула“ от Албер Камю, „Моби Дик“ по Херман Мелвил и „Народът на Вазов“ от Александър Секулов – три режисьорски проекта на Диана Добрева, дългогодишния „ветеран“ в афиша – моноспектакъла на Валентин Ганев „Контрабасът“ по текст на Патрик Зюскинд, „Богът на касапницата“ от Ясмина Реза с режисьор Антон Угринов и звездите Владимир Карамазов, Юлиан Вергов, Александра Василева и Радена Вълканова в ролите и много още.

Театър „София“ също отново прави сценичното изкуство по-достъпно за своята публика. „Подаряваме ви -50% отстъпка за всички представления до края на сезона“, съобщават от общинската трупа, но уточняват, че билетите с намаление могат да се закупят само на 23, 24 и 25 май. Това може да стане на касата на театър „София“ на ул. „Г. С. Раковски“ 129, чието работно време утре ще бъде 10.00–13.30 часа и 14.30–19.00 часа. Билетната каса на 24 и 25 май ще бъде затворена, но промоционните билети могат да се придобият и онлайн на https://sofiatheatre.eu/ от 00.01 часа на 23 май до 23.59 часа на 25 май. Отстъпката се начислява автоматично след избор на места, обясняват от театъра.

Спектаклите до края на юни, сред които любителите на театъра ще могат да избират, са „Перфектни непознати“ по култовия филм на Паоло Дженовезе и „Котка върху горещ ламаринен покрив“ от Тенеси Уилямс в прочита на режисьора Стайко Мурджев, „Госпожа министершата“ от Бранислав Нушич с Лилия Маравиля в главната роля, „Няма да платим! Няма да платим!“ от Дарио Фо – постановка на Теди Москов, „Херкулес vs Авгий“ – авторски спектакъл на проф. Ивайло Христов по античния мит с участието на нашумелия Гринго-Богдан Григоров от сериала „Мамник“, детските изкушения „Феята от захарницата“ и „Чудните приключения на Пинокио“.

От Театрална работилница „Сфумато“ обявиха Седмица на българските автори с билети за спектаклите на преференциални цени от 10 евро. „Ние винаги сме имали отношение към българската литература, независимо дали говорим за класика или за съвременни писатели и поети. В дългогодишната стратегия на „Сфумато“ десетки пъти сме правили постановки по поезия, проза и драматургия на български автори. Затова тази година решихме да продължим да празнуваме 24 май през цялата работна за театъра ни седмица след празника – от 26 до 30 май. В този период нямаме нито едно представление, което да не е по български текстове. Две от представленията са по пиеси, като имаме цели четири поетични спектакъла – нашата запазена марка“, посочват от театралната работилница. .



Билетите с намаление могат да се купят само директно от касата на „Сфумато“. Постановките, за които те важат, са „Биологичен отпадък“ по пиеса на Петър Маринков – моноспектакъл на Кети Райкова с режисьор Бюрхан Керим, „Животът, макар и кратък“ – спектакъл на Бюрхан Керим по едноименната пиеса на Станислав Стратиев, „Похищението на България“ – спектакъл от новата поетична програма „Незабрава“, създаден от проф. Иван Добчев по поезия и памфлети на Ани Илков. И още: „Иван Ланджев. За неизбежната случайност“ – поетична акция на поета Иван Ланджев с участието на актьорите Иван Петрушинов, Радостина Ангелова и на самия Ланджев, „Вирхова приказка“ – поетичен спектакъл по стихотворения на култовата българска ъндърграунд поетеса и преводачка Мария Вирхов с режисьор Ростислав Георгиев и „Носталгично дивертименто“ – постановка на проф. Маргарита Младенова от новата програма „Незабрава“ по стихотворения на Цочо Бояджиев.