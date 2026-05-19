Фаворитът на нюйоркските критици гостува в Народния театър

Ирландският спектакъл Едно от най-ярките, награждавани и коментирани заглавия от съвременната ирландска театрална сцена – спектакълът HOTHOUSE, гостува в Народния театър „Иван Вазов“ в рамките на инициативата #СценаБезГраници. На 16 юни на Голяма сцена българската публика ще види мащабната и смела продукция на дъблинския театрален колектив MALAPROP, създадена съвместно с легендарната платформа за съвременно изкуство THISISPOPBABY.

HOTHOUSE е съвременна ирландска пиеса с песни, поднесена в естетиката на пищното кабаре. Създадена на принципа на колективното авторство, постановката преплита истинска човечност с ексцентричен, интелигентен хумор и завладяващи музикални изпълнения.

Действието се развива на борда на необикновен арктически круизен кораб. Под ръководството на колоритен пеещ капитан героите тръгват на пътешествие през времето – от 60-те години на миналия век чак до далечното бъдеще. Това е искрен и дълбоко човешки разказ за любовта, семейните връзки, паметта и за важното наследство, което оставяме след себе си. Със своята дръзка визуална идентичност, оригинална музика на живо и ярки театрални превъплъщения, спектакълът увлича зрителя в празничен, шумен и емоционално наситен свят.

След напълно разпродадената премиера на Dublin Fringe Festival през 2023 г., където печели престижните отличия за най-добър спектакъл и най-добра сценография и костюми, HOTHOUSE триумфално преминава и отвъд Океана с изключително успешен дебют в престижния Irish Arts Centre в Ню Йорк.

New York Times определя спектакъла като своя безспорен „Избор на критиците“. За The Arts Review той е шоу с „необуздан блясък, практически безупречно“, а Irish Times го описва като „смъртоносно сериозно и безумно смешно“ зрелище. Британският вестник Guardian също се присъединява към суперлативите, отбелязвайки, че проектът поставя изключително важни и „изгарящи въпроси“.

Постановката е на утвърдената режисьорка Клеър О`Райли, а актьорският състав включва Питър Корбой, Томас Кейн Бърн, Блахин Макгауан, Мейв О'Махони и Еби О'Тул Ачампонг. Впечатляващите сценография и костюми са дело на Моли О'Катин, а завладяващата музикална среда е композирана от Анна Клок.

Гостуването на HOTHOUSE на софийска сцена ще предложи на българската публика среща с най-новите естетически и визуални търсения в съвременния европейски театър. Спектакълът ще се ирае на английски с български субтитри. Билетите са вече в продажба онлайн на https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/hothouse, както и на касите на театъра.