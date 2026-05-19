Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фаворитът на нюйоркските критици гостува в Народния театър

Най-добрият спектакъл от Dublin Fringe Festival ще се ирае в рамките на инициативата #СценаБезГраници

Днес, 15:34
Спектакълът HOTHOUSE е поднесен в естетиката на пищно кабаре.
Пато Касинони
Спектакълът HOTHOUSE е поднесен в естетиката на пищно кабаре.

Ирландският спектакъл Едно от най-ярките, награждавани и коментирани заглавия от съвременната ирландска театрална сцена – спектакълът HOTHOUSE, гостува в Народния театър „Иван Вазов“ в рамките на инициативата #СценаБезГраници. На 16 юни на Голяма сцена българската публика ще види мащабната и смела продукция на дъблинския театрален колектив MALAPROP, създадена съвместно с легендарната платформа за съвременно изкуство THISISPOPBABY.

HOTHOUSE е съвременна ирландска пиеса с песни, поднесена в естетиката на пищното кабаре. Създадена на принципа на колективното авторство, постановката преплита истинска човечност с ексцентричен, интелигентен хумор и завладяващи музикални изпълнения.

Действието се развива на борда на необикновен арктически круизен кораб. Под ръководството на колоритен пеещ капитан героите тръгват на пътешествие през времето – от 60-те години на миналия век чак до далечното бъдеще. Това е искрен и дълбоко човешки разказ за любовта, семейните връзки, паметта и за важното наследство, което оставяме след себе си. Със своята дръзка визуална идентичност, оригинална музика на живо и ярки театрални превъплъщения, спектакълът увлича зрителя в празничен, шумен и емоционално наситен свят.

След напълно разпродадената премиера на Dublin Fringe Festival през 2023 г., където печели престижните отличия за най-добър спектакъл и най-добра сценография и костюми, HOTHOUSE триумфално преминава и отвъд Океана с изключително успешен дебют в престижния Irish Arts Centre в Ню Йорк.

New York Times определя спектакъла като своя безспорен „Избор на критиците“. За The Arts Review той е шоу с „необуздан блясък, практически безупречно“, а Irish Times го описва като „смъртоносно сериозно и безумно смешно“ зрелище. Британският вестник Guardian също се присъединява към суперлативите, отбелязвайки, че проектът поставя изключително важни и „изгарящи въпроси“.

Постановката е на утвърдената режисьорка Клеър О`Райли, а актьорският състав включва Питър Корбой, Томас Кейн Бърн, Блахин Макгауан, Мейв О'Махони и Еби О'Тул Ачампонг. Впечатляващите сценография и костюми са дело на Моли О'Катин, а завладяващата музикална среда е композирана от Анна Клок.

Гостуването на HOTHOUSE на софийска сцена ще предложи на българската публика среща с най-новите естетически и визуални търсения в съвременния европейски театър. Спектакълът ще се ирае на английски с български субтитри. Билетите са вече в продажба онлайн на https://nationaltheatre.bg/bg/predstavlenie/hothouse, както и на касите на театъра.

Действието се развива на круизен арктически кораб.
Пато Касинони Действието се развива на круизен арктически кораб.
Сред отличията за спектакъла от Дъблинския фриндж фестивал е и призът за най-добри костюми.
Пато Касинони Сред отличията за спектакъла от Дъблинския фриндж фестивал е и призът за най-добри костюми.
Смъртоносно сериозно и безумно смешно...
Пато Касинони Смъртоносно сериозно и безумно смешно...
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Народен театър, Dublin Fringe Festival, #СценаБезГраници, HOTHOUSE

Още новини по темата

"Бурята" на Народния връхлита Олимп на немскоезичния театър
18 Май 2026

„Престъпление и наказание“ като комикс
16 Май 2026

Валери Йорданов и Народният театър се скараха за „Караконджул“
14 Май 2026

Народният театър превръща в традиция билетите по 5 евро за младежи
07 Май 2026

Антонио Бандерас аплодира Радина Кърджилова като Медея в Мадрид
04 Май 2026

Ерик-Еманюел Шмит аплодира Биляна Петринска в Народния театър
30 Апр. 2026

Ерик-Еманюел Шмит идва у нас за „Ария на съперницата“ на Биляна Петринска
25 Апр. 2026

„Малката Англия“ е и странстване, и котва
25 Апр. 2026

Хърватско "Престъпление и наказание" на Йерней Лоренци гостува в Народния
22 Апр. 2026

Разследващата журналистика влиза в Народния театър
31 Март 2026

7 европейски страни гостуват на #СценаБезГраници в Народния театър
30 Март 2026

Явор Гърдев поставя "Вакханки" в античния театър на Епидавър
24 Март 2026

Вальо Ганев и Мамалев са двете лица на „Скъперникът“ в Народния
23 Март 2026

Народният театър привлича младежта с билети по 5 евро
16 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса