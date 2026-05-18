"Бурята" на Народния връхлита Олимп на немскоезичния театър

След забележителния международен успех на „Медея“, който бе аплодиран и от холивудската звезда Антонио Бандерас в Мадрид, Народният театър „Иван Вазов“ подготвя следващ голям удар на европейска сцена. Спектакълът „Бурята“ по пиесата на Уилям Шекспир – лебедовата песен на легендарния режисьор Робърт Уилсън, ще бъде представен на 75-ото издание на един от най-престижните форуми за сценични изкуства в света – Wiener Festwochen.

Трите представления на „Бурята“ ще се играят на 5, 6 и 7 юни на сцената на Бургтеатър във Виена – пространство, смятано за „Олимп“ на немскоезичния театър. Поради изключително големия интерес към гостуването на българските артисти, всички места са били разпродадени още преди седмици, а последните десетина билета са закупени през уикенда. Така спектакълът на Народния театър ще бъде гледан от общо 3816 души за трите вечери, обобщават от мениджмънта на най-голямата ни трупа.

Основан през 1951 г., фестивалът Wiener Festwochen вече над седем десетилетия превръща всяка година австрийската столица в глобален център за изкуство, представяйки най-доброто от съвременния театър, опера и танц. Участието на българската трупа в 75-ото издание на фестивала е поредно доказателство за заслуженото място , извоювано от родното театрално изкуство на европейската театрална карта.

„Бурята“ е един от последните шедьоври на Робърт Уилсън, който напусна този свят през лятото на 2025 година. Определян от „Ню Йорк Таймс“ като най-влиятелната личност в света на експерименталния театър, Боб Уилсън бе истински вълшебник на светлината, времето и пространството. Неговият минималистичен, но визуално поразяващ стил превърна „Бурята“ на Народния театър във въздействащ визуален спектакъл, обединяващ танц, скулптура и музика в неделимо цяло. Уилсън остави след себе си свят от образи, на който критиците и публиката по света продължават да се възхищават.

В спектакъла участват актьорите Веселин Мезеклиев, Василена Винченцо, Радина Боршош, Жаклин Даскалова, Валентин Ганев, Пламен Димов, Явор Вълканов, Стоян Пепеланов, Зафир Раджаб, Константин Еленков, Стефан Къшев, Васил Драганов, Ненчо Костов, Вяра Табакова, Гергана Змийчарова и Владислава Николова.

Още с премиерата си „Бурята“ на Робърт Уилсън се утвърждава като културен феномен у нас, печелейки наградата „Икар 2022“ за най-добър спектакъл, както и множество номинации за „Аскеер“, включително за най-добро представление и за впечатляващите сценография и костюмография.

Публиката у нас може да гледа за последен път през този сезон „Бурята“ на Голяма сцена в Народния театър на 30 юни.