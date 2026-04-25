Ерик-Еманюел Шмит идва у нас за „Ария на съперницата“ на Биляна Петринска

Световноизвестният френски драматург Ерик-Еманюел Шмит пристига в Народния театър за премиерата на моноспектакъла на Биляна Петринска „Ария на съперницата“ на 29 април, съобщи БТА, позовавайки се на информация от домакините на гостуването. Представлението е по неговия роман „Съперницата“, преведен и на български, който излиза във Франция през 2023 г. по случай 100-годишнината от рождението на оперната дива Мария Калас. Авторът прави театрална адаптация по него специално за проекта на най-голямата ни трупа.

Режисьор на моноспектакъла е Стоян Радев, който не за първи път работи по текст на Шмит. През 2019 г. той поставя неговата пиеса „Развратникът“ в театър „София“.

„Добро пеене, добър живот, добра смърт“ – това е мотото, което следва оперната прима Карлота Берлуми, героинята в „Ария на съперницата“. И сякаш наистина успява да го изпълни. Надарена с природно красив глас, тя печели конкурс, когато е едва на 17 години, а на 20 вече пее в „Аида“ в Ла скала в Милано. Животът е щедър към нея – дарил я е с талант, отрупва я с верни поклонници и многобройни любовници.

Появата на друга оперна звезда обаче сякаш хвърля сянка върху победоносното ѝ шестване по оперните сцени – Мария Калас. Когато я среща за първи път, Карлота не успява да прецени опасността, която представлява амбициозната гъркиня. Но по-късно започва да провижда във всеки свой професионален и любовен неуспех зловредното влияние на Калас. Съперницата ѝ е пълна нейна противоположност: с гласа си като „пожарникарска сирена“, с новаторството в сценичното поведение, с визията си на модел.

Най-необяснимо е поведението на публиката – зрителите се възхищават на Карлота, но някои предпочитат да гледат Калас и да я освиркват, вместо да слушат Берлуми. Провал на Калас предизвиква по-голям интерес, отколкото триумф на Берлуми. Какъв е ключът към тая загадка? В какво се състои магията, с която Калас успява да съблазни цял свят? На тези въпроси се опитва да намери отговор Карлота Берлуми в залеза на дните си, когато ѝ остава да изпълни и последната част от своето мото – „добра смърт“.

В „Ария на съперницата“ преводът е на Снежина Русинова-Здравкова, сценография и костюмография – на Елица Георгиева, хореограф – Теодора Попова, музика – Христо Чучков.

Следващите представления са на 30 април, 12 и 29 май, 5 и 21 юни, 8 юли.

Творбите на роденият през 1960 г. прочут френски драматург и романист Ерик-Еманюел Шмит са преведени на 45 езика, а пиесите му се играят в повече от 50 държави. Добре познат е и на българската публика с многобройните спектакли по негови пиеси и литературни произведения – „Енигматични вариации“, „Хотел между тоя и оня свят“, „Процесът срещу Дон Жуан“, „Оскар и розовата дама“, „Дребни брачни престъпления“ и др. Негови пиеси са печелили няколко награди „Молиер” и Гран при за театър на Френската академия.

През 2020 г. Шмит за първи път дойде у нас – за юбилейното представление на „Господин Ибрахим и цветята на Корана“, моноспектакъл на тогавашния директор на Народния театър Мариус Донкин по великолепния текст на французина.

Понастоящем Ерик-Еманюел Шмит живее в Брюксел.