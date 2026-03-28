„Берлин, Берлин“ – щастливата дестинация на наградите „Икар“

БГНЕС Пламен Димов успя да се вклини между отличията за "Берлин, Берлин" и да спечели приза за водеща мъжка роля с изпълнението си в "Глембаеви".

„Берлин, Берлин“ се оказа най-щастливата дестинация за наградите „Икар 2026“, които бяха връчени снощи в Народния театър по традиция, отбелязваща Световния ден на театъра. Едноименната постановка по пиесата на Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, продукция на Драматичен театър – Пловдив, грабна най-значимите отличия на вечерта: тя донесе приз за най-добра режисура на Стоян Радев, за водеща женска роля – на актрисата Радина Думанян, и бе обявена за най-добър спектакъл.

При едно от излизанията си на сцената режисьорът Стоян Радев извика до себе си изпълнителя на главната мъжка роля в спектакъла Тодор Дърлянов, който също бе номиниран в тройката на отличниците, но не стигна до наградата. Радев го похвали за работата му, като отбеляза, че му се е искало да го прегърне именно на сцената. Режисьорът коментира още реалностите в спектакъла за преживелиците на млада двойка, която, в последните дни на комунистическия режим, решава да напусне Източна Германия и да си търси късмета отвъд Берлинската стена, но в комедийната суматоха се забърква с агенти на тайните служби на репресивния апарат, чужди шпиони и т.н. „Мнозина казват, че комунизмът е добра идея, провалена от лоши хора. Аз смятам, че е обратното: комунизмът е лоша идея, която съсипа много добри хора. Нека не позволяваме това да се повтори“, заяви Стоян Радев.

Радина Думанян, която се наложи за отличието в оспорвана битка с невероятната в образа на писателката Патриша Хайсмит Станка Калчева от спектакъла „Швейцария“ на Джоана Мъри-Смит и Театър 199 (реж. Влади Люцканов) и Стефка Янорова от „Слон в стаята“ (реж. Елена Телбис) и „Три сестри“ (реж. Валерия Вълчева), призова зрителите: „Обръщам се към хората – обичайте българския артист, ние сме на сцената заради вас“.

Директорът на Драмата в Пловдив Сюзанна Арутюнян-Василевска, получавайки приза за най-добър спектакъл, сподели: „Това е най-хубавата награда, която един директор може да държи в ръцете си. Скъпи колеги, нека сме обединени, само така можем да бъдем силни. Благодаря на Стоян Радев за завръщането му в театъра ни. Благодаря за емоцията, благодаря на актьорите“. Театралната шефка благодари на режисьора и за трабанта, който подарил на екипа.

Статуетката „Икар“ за водеща мъжка роля кацна на рамото на Пламен Димов за превъплъщението му като Леоне в спектакъла на хърватина Ивица Булян „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа в Народния театър. Сред благодарностите към колеги, към родителите и сина си, той не пропусна да включи и любимата си Радина Кърджилова, която го изпрати с целувка на сцената. Пламен ѝ благодари, заигравайки се с мотото на церемонията „Да обичаш на инат“. „Рада, обичам те не на инат, а защото не мога да не те обичам. Смятам, че любовта ще спаси света, а театърът ще помага за тая работа“, каза Димов, който, освен Тодор Дърлянов, надви в надпреварата за приза и актуалния фаворит на зрителите – Йордан Ръсин (полицая Камен Почекаин от сериала „Мамник“), номиниран за образа на Краля в спектакъла „Обикновено чедо“ от Евгений Шварц, поставен от Бюрхан Керим в театър „Възраждане“.

С „Икар“ за поддържаща женска роля си тръгна Ирини Жамбонас – ярка Ксантипа в „Последната нощ на Сократ“ от Стефан Цанев, спектакъл на режисьора Съни Сънински за 60-годишнината на Театър 199. При мъжете в поддържащи роли отличен бе Веселин Мезеклиев от спектакъла на автора и режисьор Йордан Славейков „Последна стъпка“ в Народния.

В категорията с най-много номинации – цели 5 вместо обичайните три, при дебютантите триумфира красивата и талантлива Паола Маравиля като Аглая Епанчина от „Лицето на ближния“ по „Идиот“ на Достоевски („Сфумато“, реж. Маргарита Младенова) и от „Влюбеният дирижабъл“ – поетичен спектакъл на Диана Добрева в Драматичен театър – Пловдив. „Честит празник, театър, любов моя“, поздрави тя, припомняйки заглавието на един от коронните спектакли на майка си – известната актриса Лилия Маравиля. „Мамо, мисля, че нямаш награда „Икар“ само за дебют. Този е за теб“, каза Паола, която благодари на своя учител проф. Маргарита Младенова, на режисьорката Диана Добрева, че я е „качила“ на „Влюбеният дирижабъл“, и на колегите си в представлението. „Поздравявам и момчетата, сред които само аз съм жена, със строфата на Миряна Башева: „Аз съм вашето момче, момчета“, каза Маравиля-младша.

Като най-добър драматургичен текст с „Икар“ от Съюза на артистите в България бе отличена монодрамата на Елена Телбис „Слон в стаята“. Дебютната пиеса на актрисата – „Боклук“, спечелила шестото издание на конкурса на Театър 199 на името на Славка Славова през 2019-а, вече има един „Икар“, както и „Аскеер“.

Наградата за цирково изкуство беше присъдена на Ненчо Илчев, а певецът Веселин Маринов получи специален приз за атракционно и сценично изкуство. "Една много изненадващо дошла награда, която много ме развълнува. Усещам я като признание за труда ми и за това, което изповядвам в изкуството вече толкова години", заяви Веселин Маринов от сцената на Народния театър.

По време на церемонията бяха обявени и наградите на публиката, определени с гласуване в сайта на Съюза на артистите: като свой любим драматичен спектакъл зрителите са посочили "Обикновено чудо" на театър „Възраждане“, куклен – „В лунната стая“ от Валери Петров на Общински куклен театър – Благоевград (реж. Елица Петкова), съвременен танц и пърформанс – "Верижна реакция" на Атом театър и РЦСИ „Топлоцентрала“.

Към финала на дългата и многословна церемония по награждаването, която едва побра в 3 часа почти само обявяването на номинираните, приветствията на награждаващите и благодарностите на лауреатите, дойде ред и на отличието „Икар 2026“ за изключителен принос към българския театър, присъдено на актрисата Анета Сотирова. Тя излезе на сцената с танцова стъпка, обяснявайки, че е рокаджийка и прекалено много се е заседяла тази вечер. За разлика от повечето си колеги, Анета Сотирова не се отдаде прекомерно на спомени и се изказа доста стегнато. "Аз мечтая да имам памет – тоест в мига, в който прочета, веднага да запаметя, защото с напредването на прелестната възраст това става малко по-труден процес. В момента се радвам най-вече на младите актьори", сподели известната актриса.

Специален гост на награждаването беше държавният глава Илияна Йотова, която връчи Почетния знак на президента на председателя на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев. "Заставам с голямо вълнение на тази сцена, продиктувано е от голямата ми любов към театъра и благодарност към всички вас. Чрез вашите лица и вашите роли живеят герои, които учат нас – обикновените простосмъртни, какво е добро и какво е зло в живота. Благодаря на Съюза на артистите, че тази вечер е под моя патронаж“, заяви Йотова.

Вместо равносметка

Народният театър „Иван Вазов“ и Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, получиха почти половината от тазгодишните награди „Икар“: по 5. В екипа на най-голямата ни трупа отидоха статуетките за водеща мъжка роля – за Пламен Димов, за поддържаща мъжка роля – за Веселин Мезеклиев, за сценография и костюмография – за Борис Далчев и Михаела Добрева за спектакъла „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард (реж. Боян Крачолов), за майсторско техническо осъществяване – за „Хеда Габлер“ на режисьора Тимофей Кулябин, и връчваната за първи път специална награда за Олга Недялкова – главен помощник-режисьор.

За Пловдив заминаха други 5 статуетки. Освен трите за „Берлин, Берлин“, те са още за авторската музика на Сашко Костов и Явор Карагитлиев в спектакъла „Влюбеният дирижабъл“ и за дебют – на Паола Маравиля.

С пълния списък на наградените можете да се запознаете в сайта на Съюза на артистите в България.