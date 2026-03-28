Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

„Берлин, Берлин“ – щастливата дестинация на наградите „Икар“

Спектакълът на режисьора Стоян Радев в Пловдивския театър спечели 3 отличия от Съюза на артистите

Днес, 04:31
Пламен Димов успя да се вклини между отличията за "Берлин, Берлин" и да спечели приза за водеща мъжка роля с изпълнението си в "Глембаеви".
БГНЕС
Пламен Димов успя да се вклини между отличията за "Берлин, Берлин" и да спечели приза за водеща мъжка роля с изпълнението си в "Глембаеви".

„Берлин, Берлин“ се оказа най-щастливата дестинация за наградите „Икар 2026“, които бяха връчени снощи в Народния театър по традиция, отбелязваща Световния ден на театъра. Едноименната постановка по пиесата на Жералд Сиблерас и Патрик Одекьор, продукция на Драматичен театър – Пловдив, грабна най-значимите отличия на вечерта: тя донесе приз за най-добра режисура на Стоян Радев, за водеща женска роля – на актрисата Радина Думанян, и бе обявена за най-добър спектакъл.

При едно от излизанията си на сцената режисьорът Стоян Радев извика до себе си изпълнителя на главната мъжка роля в спектакъла Тодор Дърлянов, който    също бе номиниран в тройката на отличниците, но не стигна до наградата. Радев го похвали за работата му, като отбеляза, че му се е искало да го прегърне именно на сцената. Режисьорът коментира още реалностите в спектакъла за преживелиците на млада двойка, която, в последните дни на комунистическия режим, решава да напусне Източна Германия и да си търси късмета отвъд Берлинската стена, но в комедийната суматоха се забърква с агенти на тайните служби на репресивния апарат, чужди шпиони и т.н. „Мнозина казват, че комунизмът е добра идея, провалена от лоши хора. Аз смятам, че е обратното: комунизмът е лоша идея, която съсипа много добри хора. Нека не позволяваме това да се повтори“, заяви Стоян Радев.

Радина Думанян, която се наложи за отличието в оспорвана битка с невероятната в образа на писателката Патриша Хайсмит Станка Калчева от спектакъла „Швейцария“ на Джоана Мъри-Смит и Театър 199 (реж. Влади Люцканов) и Стефка Янорова от „Слон в стаята“ (реж. Елена Телбис) и „Три сестри“ (реж. Валерия Вълчева), призова зрителите: „Обръщам се към хората – обичайте българския артист, ние сме на сцената заради вас“.

Директорът на Драмата в Пловдив Сюзанна Арутюнян-Василевска, получавайки приза за най-добър спектакъл, сподели: „Това е най-хубавата награда, която един директор може да държи в ръцете си. Скъпи колеги, нека сме обединени, само така можем да бъдем силни. Благодаря на Стоян Радев за завръщането му в театъра ни. Благодаря за емоцията, благодаря на актьорите“. Театралната шефка благодари на режисьора и за трабанта, който подарил на екипа.

Статуетката „Икар“ за водеща мъжка роля кацна на рамото на Пламен Димов за превъплъщението му като Леоне в спектакъла на хърватина Ивица Булян „Глембаеви“ от Мирослав Кърлежа в Народния театър. Сред благодарностите към колеги, към родителите и сина си, той не пропусна да включи и любимата си Радина Кърджилова, която го изпрати с целувка на сцената. Пламен ѝ благодари, заигравайки се с мотото на церемонията „Да обичаш на инат“. „Рада, обичам те не на инат, а защото не мога да не те обичам. Смятам, че любовта ще спаси света, а театърът ще помага за тая работа“, каза Димов, който, освен Тодор Дърлянов, надви в надпреварата за приза и актуалния фаворит на зрителите – Йордан Ръсин (полицая Камен Почекаин от сериала „Мамник“), номиниран за образа на Краля в спектакъла „Обикновено чедо“ от Евгений Шварц, поставен от Бюрхан Керим в театър „Възраждане“.

С „Икар“ за поддържаща женска роля си тръгна Ирини Жамбонас – ярка Ксантипа в „Последната нощ на Сократ“ от Стефан Цанев, спектакъл на режисьора Съни Сънински за 60-годишнината на Театър 199. При мъжете в поддържащи роли отличен бе Веселин Мезеклиев от спектакъла на автора и режисьор Йордан Славейков „Последна стъпка“ в Народния.

В категорията с най-много номинации – цели 5 вместо обичайните три, при дебютантите триумфира красивата и талантлива Паола Маравиля като Аглая Епанчина от „Лицето на ближния“ по „Идиот“ на Достоевски („Сфумато“, реж. Маргарита Младенова) и от „Влюбеният дирижабъл“ – поетичен спектакъл на Диана Добрева в Драматичен театър – Пловдив. „Честит празник, театър, любов моя“, поздрави тя, припомняйки заглавието на един от коронните спектакли на майка си – известната актриса Лилия Маравиля. „Мамо, мисля, че нямаш награда „Икар“ само за дебют. Този е за теб“, каза Паола, която благодари на своя учител проф. Маргарита Младенова, на режисьорката Диана Добрева, че я е „качила“ на „Влюбеният дирижабъл“, и на колегите си в представлението. „Поздравявам и момчетата, сред които само аз съм жена, със строфата на Миряна Башева: „Аз съм вашето момче, момчета“, каза Маравиля-младша.

Като най-добър драматургичен текст с „Икар“ от Съюза на артистите в България бе отличена монодрамата на Елена Телбис „Слон в стаята“. Дебютната пиеса на актрисата – „Боклук“, спечелила шестото издание на конкурса на Театър 199 на името на Славка Славова през 2019-а, вече има един „Икар“, както и „Аскеер“.

Наградата за цирково изкуство беше присъдена на Ненчо Илчев, а певецът Веселин Маринов получи специален приз за атракционно и сценично изкуство. "Една много изненадващо дошла награда, която много ме развълнува. Усещам я като признание за труда ми и за това, което изповядвам в изкуството вече толкова години", заяви Веселин Маринов от сцената на Народния театър.

По време на церемонията бяха обявени и наградите на публиката, определени с гласуване в сайта на Съюза на артистите: като свой любим драматичен спектакъл зрителите са посочили "Обикновено чудо" на театър „Възраждане“, куклен – „В лунната стая“ от Валери Петров на Общински куклен театър – Благоевград (реж. Елица Петкова), съвременен танц и пърформанс – "Верижна реакция" на Атом театър и РЦСИ „Топлоцентрала“.

Към финала на дългата и многословна церемония по награждаването, която едва побра в 3 часа почти само обявяването на номинираните, приветствията на награждаващите и благодарностите на лауреатите, дойде ред и на отличието „Икар 2026“ за изключителен принос към българския театър, присъдено на актрисата Анета Сотирова. Тя излезе на сцената с танцова стъпка, обяснявайки, че е рокаджийка и прекалено много се е заседяла тази вечер. За разлика от повечето си колеги, Анета Сотирова не се отдаде прекомерно на спомени и се изказа доста стегнато. "Аз мечтая да имам памет – тоест в мига, в който прочета, веднага да запаметя, защото с напредването на прелестната възраст това става малко по-труден процес. В момента се радвам най-вече на младите актьори", сподели известната актриса. 

Специален гост на награждаването беше държавният глава Илияна Йотова, която връчи Почетния знак на президента на председателя на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев. "Заставам с голямо вълнение на тази сцена, продиктувано е от голямата ми любов към театъра и благодарност към всички вас. Чрез вашите лица и вашите роли живеят герои, които учат нас – обикновените простосмъртни, какво е добро и какво е зло в живота. Благодаря на Съюза на артистите, че тази вечер е под моя патронаж“, заяви Йотова.

 

Вместо равносметка

Народният театър „Иван Вазов“ и Драматичен театър „Николай Масалитинов“ – Пловдив, получиха почти половината от тазгодишните награди „Икар“: по 5. В екипа на най-голямата ни трупа отидоха статуетките за водеща мъжка роля – за Пламен Димов, за поддържаща мъжка роля – за Веселин Мезеклиев, за сценография и костюмография – за Борис Далчев и Михаела Добрева за спектакъла „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ от Том Стопард (реж. Боян Крачолов), за майсторско техническо осъществяване – за „Хеда Габлер“ на режисьора Тимофей Кулябин, и връчваната за първи път специална награда за Олга Недялкова – главен помощник-режисьор. 

За Пловдив заминаха други 5 статуетки. Освен трите за „Берлин, Берлин“, те са още за авторската музика на Сашко Костов и Явор Карагитлиев в спектакъла „Влюбеният дирижабъл“ и за дебют – на Паола Маравиля.

С пълния списък на наградените можете да се запознаете в сайта на Съюза на артистите в България.

 

Режисьорът на най-добрия спектакъл Стоян Радев (вляво) и неговият протагонист Тодор Дърлянов, останал без "Икар".
БГНЕС Режисьорът на най-добрия спектакъл Стоян Радев (вляво) и неговият протагонист Тодор Дърлянов, останал без "Икар".
Водещата на вечерта Милица Гладнишка
БГНЕС Водещата на вечерта Милица Гладнишка
Веселин Маринов получава награда "Икар"пза популяризиране на бъгарската музикална култура.
БГНЕС Веселин Маринов получава награда "Икар"пза популяризиране на бъгарската музикална култура.
Президентът Илияна Йотова и председателят на САБ Христо Мутафчиев.
БГНЕС Президентът Илияна Йотова и председателят на САБ Христо Мутафчиев.
Радина Думанян с отличието за водеща женска роля.
БГНЕС Радина Думанян с отличието за водеща женска роля.
Ненчо Илчев показа няколко фокуса.
БГНЕС Ненчо Илчев показа няколко фокуса.
Анета Сотирова бе удостоена с наградата "Икар" за изключителен принос към бъларския театър.
БГНЕС Анета Сотирова бе удостоена с наградата "Икар" за изключителен принос към бъларския театър.
Паола Маравиля получи приза за дебют от ръцете на българския автомобилен пилот Никола Цолов.
БГНЕС Паола Маравиля получи приза за дебют от ръцете на българския автомобилен пилот Никола Цолов.
Веселин Мезеклиев със статуетката за поддържаща мъжка роля.
БГНЕС Веселин Мезеклиев със статуетката за поддържаща мъжка роля.
Ирини Жамбонас получи "Икар" за поддържаща женска роля.
БГНЕС Ирини Жамбонас получи "Икар" за поддържаща женска роля.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

награди Икар, Стоян Радев, Берлин Берлин, Пламен Димов, Анета Сотирова, Паола Маравиля

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Когато Мон Дьо стане Бойко Василев...
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се готви за ролята на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?