Бина Харалампиева качва романа "Време разделно" на варненска сцена

Дългоочакваната есенна премиера на спектакъла „Време разделно“ по мотиви от емблематичния едноименен роман на Антон Дончев в Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна, ще се състои на 11 октомври. Режисьорът Бина Харалампиева продължава своята поредица от театрални адаптации на българска литературна класика с варненската трупа след хитовите спектакли „Тютюн“ и „Под игото“, които не спират да покоряват сърцата на публиката в цялата страна.

След Асен Шопов през далечната вече 1973 г. във Военния театър, Бина Харалампиева е едва вторият български режисьор, който посяга към „Време разделно“ от Антон Дончев. За постановката тя се доверява на някои от постоянните си творчески партньори – топдраматурга Юрий Дачев, костюмографа Свила Величкова и композитора Асен Аврамов, както и на сценографа Теодора Лазарова. В ролите са разпределени 13 актьори, сред тях познати имена от ядрото на Варненския театър, редом с техни млади колеги, влезли в трупата в началото на годината.

Двама от асовете на театъра са във водещите роли: Стоян Радев ще се превъплъти в демоничния Караибрахим, а Симеон Лютаков ще бъде неговият антагонист Манол. В някогашната постановка на „Армията“ в техните образи блестяха Наум Шопов и Васил Михайлов, а Стефан Данаилов направи впечатляващ сценичен дебют като Венецианеца. Във Варна този герой е поверен на Пламен Димитров. В постановката участват още актьорите Кольо Стайков, Виктор Димитров, Георги Георгиев, Свилен Стоянов, Николай Божков, Хенри Ескелинен, Милвана Христова, Веселина Михалкова, Зорница Кюркчиева и Даниела Викторова.

Актьорите от варненската трупа ще ни пренасат в разкъсваната от страдание родопска долина в страшните години на помохамеданчването на местните българи. От екипа обещават разтърсващ спектакъл за съдбовния избор, за любовта, предателството, прошката и достойнството в драматичното историческо време. Следващото представление в морската столица ще бъде на 14 октомври. След премиерата си там „Време разделно“ тръгва на национално турне през октомври и ноември, за да се срещне с публиката в София, Велико Търново, Бургас, Ямбол, Поморие и Хасково.

Драматичният екранен епос по романа "Време разделно” на режисьора Людмил Стайков преди 10 години бе избран със sms гласуване за най-любим филм на българските зрители в инициативата на БНТ "Лачените обувки на българското кино”, изпреварвайки "Козия рог" на Методи Андонов и "Оркестър без име" на Людмил Кирков. Незабравим образ в лентата създаде Йосиф Сърчаджиев като Караибрахим, а непрофесионалният актьор Иван Кръстев изигра Манол. Руси Чанев беше поп Алигорко, Васил Михайлов – Сюлейман ага, а италианецът Валтер Тоски – Венецианеца. Обработените данни от интернет гласуването показват, че най-активната група, дали своя вот за "Време разделно”, са на възраст 25-54 години. 54,2% от гласувалите са жени, а 45,8% - мъже. Филма победител бяха посочили за свой фаворит най-много зрители от провинцията – 64,3%, от София – 32,7% , а от чужбина – 3% от гласовете, сочат обявените тогава от БНТ резултати.