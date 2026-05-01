"Малката Англия" открива големия театрален маратон във Варна

Международният театрален фестивал „Варненско лято“ – едно от най-очакваните културни събития у нас, ще предложи в програмата на своето 34-то издание прецизна селекция от най-добрите български сценични постижения, качествена световна драматургия и ярки чуждестранни гости. От 1 до 11 юни събитието ще превърне морската столица в най-голямата лятна театрална сцена в страната.

Посланието на фестивала тази година е белязано от визуалната метафора на художника Венелин Шурелов, в центъра на която артистът е едновременно герой, но и заложник на системата, която го представя. Това е знак за честното обещание между артиста и публиката за искреност, за качество и за споделено преживяване, дори и след като светлините в залата угаснат, отбелязват организаторите.

Откриването на театралния маратон се пада на най-новия спектакъл на Народния театър „Иван Вазов“ – „Малката Англия“. Постановката на режисьора Диана Добрева, станала скоро след премиерата най-обсъжданото събитие на арт сезона, ще разгърне своя визуално въздействащ свят на основната сцена в Театрално-музикалния продуцентски център – Варна.

Сред ключовите участници в програмата са „Евридика“ на театър „Българска армия“ с режисьор Иван Урумов, „Слон в стаята“ и „Последната нощ на Сократ“ на Театър 199 „Валентин Стойчев“ – постановки съответно на Елена Телбис и Съни Сънински, „Котка върху горещ ламаринен покрив“ на театър „София“ и „Велика“ на Малък градски театър „Зад канала“, реализирани от Стайко Мурджев, „Албион“ на Младежкия театър „Николай Бинев“ с режисьор Зафир Раджаб, "Влюбеният дирижабъл" на Драмата в Полвдив, отново на Диана Добрева – постановки, повечето от които вече са удостоени с ред номинации и награди. Международните представители са „Бурята“ на Унгарския театър „Арон Тамаши“ от Румъния под режисурата на носителя на Европейската театрална награда „Нови театрални реалности“ Виктор Бодо, „Опиянение и гняв“ на медиен и пърформанс колектив LIGNA (Германия), „Илюзии“ на компания „СПУНК“ (Франция), чийто режисьор е варненецът Галин Стоев.

Към тях се присъединяват още знакови спектакли, получили признание в последните два сезона: наситеният с много хумор и ирония спектакъл на Столичния куклен театър „И ние играем Ромео и Жулиета“ на режисьора Стоян Радев, „Когато розите танцуват“ на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ с режисьор Николай Урумов, моноспектакълът на Дарин Ангелов „Аз, която те обичам“ с дигиталното участие на Цветана Манева, Явор Милушев, Юлиан Вергов, Ана Пападопулу, Даниел Кукушев и др.

Фестивалът отново ще представи основните тенденции в българската и международната сценична практика и ще създаде пространство за диалог, обмен между култури и професионален пазар.

Подобаващо ще бъде отбелязана и 100-годишнината на Международния музикален фестивал „Варненско лято“ с концерта Fusion на виртуозния цигулар Васко Василев и испанския китарист Карлос Йаве – част от съвместната програма „Интермецо“ на двата фестивала. Събитието е планирано за 10 юни във Фестивалния и конгресен център – Варна, а двамата изключителни музиканти ще представят класическа музика, фламенко, танго и филмова музика в специално създадени аранжименти за цигулка и китара.

Съпътстващата програма, наситена с още много срещи с артисти, дискусии, прожекции и улични акции ще търси диалог с различни публики, които искат да започнат лятото си не просто на брега, а в центъра на едно театрално приключение, обещаващо да вълнува, да провокира и да променя.

Международният театрален фестивал „Варненско лято“ се реализира от фондация „Виа Фест“ в партньорство с Министерството на културата, Община Варна, Министерството на туризма, Национален фонд „Култура“, Международен музикален фестивал „Варненско лято“.