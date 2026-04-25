Археолози откриха откъси от "Илиада" в египетска мумия

Уникална находка откриха археолози в Египет - в мумия бе намерен откъс от “Илиада”. Находката датира приблизително от гръкоримския период, когато Египет е бил под силно културно влияние от гръцкия, а по-късно и от римския свят.

Испано-египетски екип открил фрагмента от „Илиада“ на Омир в мумия в древния град Оксиринх, разкривайки как подобни текстове са били използвани в погребалните обичаи и хвърляйки светлина върху разпространението на гръцката литература в Римския Египет.

Находката, обявена от Шериф Фати от египетското Министерство на туризма и антиките, е била направена на около 190 километра южно от Кайро, по време на съвместна експедиция, ръководена от Университета в Барселона и Института за древен Близък Изток.

Откритието е направено в „гробница 65“ – подземна гробница, която, въпреки че е била ограбена в древността, е съхранила забележителна колекция от погребални предмети.

Д-р Майте Маскорт и д-р Естер Понс Меладо, ръководители на проекта, документирали няколко мумии с превръзки, украсени с геометрични мотиви и все още ярки цветове, както и полихромни дървени саркофази с малка група метални предмети: три тънки листа злато и парче мед.

Такива предмети са били част от погребалния комплект, типичен за гръкоримския период, предназначен да води починалия в отвъдния живот.

Най-впечатляващата находка била открита в една от мумиите: фрагмент от папирус – древен материал за писане, съдържащ стихове от Втората книга на „Илиада“, по-конкретно „Каталогът на корабите“ – дълъг пасаж, изброяващ гръцките войски, отплавали към Троя.

Макар папирусите да се срещат често в Оксиринх, тяхното наличие вътре в мумия е далеч по-рядко. Това прави откритието уникално както от литературна, така и от историческа гледна точка.

Експертите предполагат, че фрагментът вероятно е бил повторно използван като част от обвивките на мумията – обичайна практика в древността, при която изхвърлените текстове са били преработвани за подготовката на погребенията, а не поставяни със символично значение.