Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Археолози откриха откъси от "Илиада" в египетска мумия

Днес, 07:08
Pexels

Уникална находка откриха археолози в Египет - в мумия бе намерен откъс от “Илиада”. Находката датира приблизително от гръкоримския период, когато Египет е бил под силно културно влияние от гръцкия, а по-късно и от римския свят. 
Испано-египетски екип открил фрагмента от „Илиада“ на Омир в мумия в древния град Оксиринх, разкривайки как подобни текстове са били използвани в погребалните обичаи и хвърляйки светлина върху разпространението на гръцката литература в Римския Египет.

Находката, обявена от Шериф Фати от египетското Министерство на туризма и антиките, е била направена на около 190 километра южно от Кайро, по време на съвместна експедиция, ръководена от Университета в Барселона и Института за древен Близък Изток.
Откритието е направено в „гробница 65“ – подземна гробница, която, въпреки че е била ограбена в древността, е съхранила забележителна колекция от погребални предмети.

Д-р Майте Маскорт и д-р Естер Понс Меладо, ръководители на проекта, документирали няколко мумии с превръзки, украсени с геометрични мотиви и все още ярки цветове, както и полихромни дървени саркофази с малка група метални предмети: три тънки листа злато и парче мед.

Такива предмети са били част от погребалния комплект, типичен за гръкоримския период, предназначен да води починалия в отвъдния живот.

Най-впечатляващата находка била открита в една от мумиите: фрагмент от папирус – древен материал за писане, съдържащ стихове от Втората книга на „Илиада“, по-конкретно „Каталогът на корабите“ – дълъг пасаж, изброяващ гръцките войски, отплавали към Троя.

Макар папирусите да се срещат често в Оксиринх, тяхното наличие вътре в мумия е далеч по-рядко. Това прави откритието уникално както от литературна, така и от историческа гледна точка.

Експертите предполагат, че фрагментът вероятно е бил повторно използван като част от обвивките на мумията – обичайна практика в древността, при която изхвърлените текстове са били преработвани за подготовката на погребенията, а не поставяни със символично значение.

Последвайте ни и в google news бутон

Още новини по темата

Посредниците преговарят за войната в Иран
29 Март 2026

Предплатени екскурзии до Египет поскъпват заради такса "гориво"
19 Март 2026

Войната в Иран проваля и почивките в Египет
16 Март 2026

Италианска туристка загина при сблъсък на два кораба по Нил
22 Дек. 2025

30 души бяха спасени при потъването на корабче в Египет
26 Ноем. 2025

Грандиозно шоу открива новия египетски музей в Гиза
25 Окт. 2025

"Хамас" обвързва изтеглянето на Израел от Газа с освобождаването на заложниците
07 Окт. 2025

Етиопия построи мегаязовир на Нил напук на Египет
06 Юли 2025

Работници откриха хилядолетна мумия в Перу
20 Юни 2025

Започна евакуацията на българи от Израел
17 Юни 2025

Шестима туристи се удавиха при потъване на батискаф край Хургада
27 Март 2025

Гробница на древноегипетски лекар разкрива тайните на Старото царство
07 Яну. 2025

Протести срещу президента стартираха в Египет
24 Дек. 2024

Все още се издирват 9 души от потъналата яхта край Египет

26 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов се нареди сред политическите парии
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа