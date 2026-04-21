Христо Кидиков се подготвя да отбележи през тази година своята 80-годишнина и 60 години от началото на кариерата си с поредица от събития, заяви той на пресконференция във Велико Търново като част от фестивала "Ксилифор пее".

Певецът, който през 70-те години на миналия век стана герой на популярния пловдивски лаф: "Цъкни ВЕФ-а да чуем Кидика" (цялата фраза е "Майна, цъкни ВЕФ-а да чуем Кидика как се дере".), надживя и израза, и радиоапаратите ВЕФ. Певецът сподели, че за него е традиция да отбелязва на всеки пет години своите годишнини, като изнася голям концерт в родния си Пловдив, където е започнал творческия му път. В момента се обсъждат различни формати за юбилейното отбелязване, включително концерт, който ще бъде заснет и излъчен от Българската национална телевизия, каза Кидиков.

В юбилейните събития Кидиков очаква да се включат едни от най-близките му колеги и приятели от сцената, сред които Маргарита Хранова, Росица Кирилова, Мими Иванова, Петя Буюклиева, Йорданка Христова и Йордан Караджов.

Изпълнителят, роден на 16 октомври 1946 г., припомни как е започнала неговата кариера в началото на 70-те години. Преди това завършва Музикалното училище в Пловдив, в един клас с Митко Щерев и Мими Иванова. Впоследствие работи с композитора Тончо Русев и поета Дамян Дамянов, които стоят зад част от най-емблематичните му песни. В Естрадния отдел на Консерваторията Кидиков е ученик на Ирина Чмихова, при която по това време учат и Маргарита Хранова, Михаил Йончев, Мустафа Чаушев, покойният Петър Чернев. Той спомена и за личните си впечатления от Джани Моранди, от когото е заимствал някои неща в сценичното си поведение и пеенето.

Христо Кидиков продължава да бъде активен и днес – записва нови песни и подготвя проекти, а почитателите му вече могат да слушат песента "Какво ли в миг ни раздели" по музика на Камен Николов и да гледат видеото към нея. "Музиката е живот. Не мога да си представя да спра да пея", каза той.

Певецът от 15 години живее във Велико Търново, където намира спокойствие. Той е благодарен, че през дългогодишната си кариера е имал щастието да пее на почти всички континенти. И сега има много талантливи български изпълнители, които е време да покажат на света на какво са способни, добави ветеранът.