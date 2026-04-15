Фродо и Гандалф се завръщат в новия филм от "Властелинът на пръстените"

New Line Cinema С 25 години по-възрастен, Иън Маккелън отново ще надене мантията на Гандалф. Но в ролята на Арагорн (вдясно) този път ще се превъплъти Джейми Дорнан.

Иън Маккелън, Илайджа Ууд и Лий Пейс се завръщат в новия филм "Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл", режисиран от Анди Съркис. Това стана ясно от презентацията на Warner Bros. на изложението CinemaCon. Премиерата на филма в кината е насрочена за 17 декември 2027 г., припомня Variety.

86-годишният Маккелън отново ще надене мантията на Гандалф, Ууд ще изпълни познатата роля на Фродо Бегинс, а Лий Пейс отново ще изиграе елфическия крал Трандуил. Преди няколко месеца Ууд коментира евентуалното си завръщане: "Със сигурност не бих искал някой друг да играе Фродо, докато съм жив и способен."

Самият Съркис се превъплъщава в познатия сложен персонаж Ам-гъл/Смийгъл. Сред новите попълнения са носителката на "Оскар" Кейт Уинслет като Маригол и Лео Уудал ("Белият лотос", "Нюрнберг") като Халвард. И двамата герои не присъстват в романите на Толкин, но изглежда ще имат важни роли във филма.

Джейми Дорнан, познат от еротичния "Петдесет нюанса сиво" и биографичната драма "Белфаст", ще изиграе Бързоход - псевдоним, който Арагорн използва при първата си поява в "Задругата на пръстена". В оригиналната трилогия ролята беше изпълнена от Виго Мортенсен, който направи едно от най-силните и запомнящи се превъплъщения в поредицата.

Филипа Бойенс, съсценаристка на оригиналната трилогия и дългогодишна сътрудничка на Питър Джаксън, който в този проект е само продуцент, описва "Ловът на Ам-гъл" като "доста напрегната история", чието действие се развива между рождения ден на Билбо и събитията в мините на Мория. "Това е конкретен откъс от една невероятна, неизвестна досега история, разказана през гледната точка на Ам-гъл", допълва Бойенс пред сп. Empire.

Дж. Р. Р. Толкин първоначално написва трилогията "Властелинът на пръстените" през 50-те години на миналия век след успеха на "Хобит" през 1937 г. Питър Джаксън адаптира "Властелинът на пръстените" в три филма през 2001, 2002 и 2003 г., а по-късно и "Хобит" - отново в трилогия - през 2012, 2013 и 2014 г.

Филмите имаха огромен успех, с приходи от близо 3 милиарда долара в световен мащаб и общо 17 награди "Оскар", 11 от които за финалната част - "Завръщането на краля". Ролята на Анди Съркис като Ам-гъл във втория и третия филм е сред първите примери за използване на motion capture технологията в киното. Той изигра същия персонаж и в първия филм "Хобитът" през 2012 г.

ПРЪВ ПОГЛЕД

На CinemaCon в Лас Вегас бяха представени и няколко от най-очакваните филми тази година.

Режисьорът Кристофър Нолан показа кадри от "Одисея", чиято премиера е насрочена за 17 юли. Той избра митичната сцена с Троянския кон. Тя предизвика голям ентусиазъм сред наблюдателите в киноиндустрията, отбелязва АФП. За да заснеме тази адаптация, която Нолан определя като дългогодишна мечта, той събра звезден актьорски състав с Чарлийз Терон, Зендая, Том Холанд, Ан Хатауей, Робърт Патинсън и Лупита Нионго.

Стивън Спилбърг също разкри подробности за "Денят на истината" – най-новият игрален филм за извънземни на режисьора, откакто се зае с тази тема с "Близки срещи от третия вид" през 1977 г., а след това и с "Извънземното" през 1982 г. "Половин век по-късно режисирах "Денят на истината" с много по-голяма увереност, че в този филм има повече истина, отколкото измислица", каза 79-годишният легендарен режисьор. Във филма, чиято премиера е на 12 юни, участват Емили Блънт, Джош О'Конър и Колман Доминго.

"Дисни" на свой ред представи първия трейлър от дългоочаквания нов филм на Marvel "Отмъстителите: Възходът на Доктор Дуум". Премиерата е на 18 декември, в един ден с "Дюн: Част III". Трейлърът за първи път показа Робърт Дауни-младши в ролята на злодея от комиксите Доктор Дуум. 61-годишният актьор бе един от стожерите на Marvel в ролята на Железния човек, но героят почина в "Отмъстителите: Краят" през 2019 г.

И Warner Bros показа първите минути от "Дюн" на канадския режисьор Дени Вилньов. Тимъти Шаламе, Джейсън Момоа и Зендая придружаваха режисьора на представянето на последната част от научнофантастичната трилогия, която се развива 17 години след края на предишния филм. Финал, който Вилньов описа като "по-напрегнат и със сигурност по-вълнуващ".

Представителите на киносалоните се надяват, че тези два блокбастъра ще дадат тласък на боксофиса, отбелязва АФП.

Том Круз и и мексиканският режисьор Алехандро Гонсалес Иняриту пък представиха първи откъс от комедията си "Дигър" на изложението в Лас Вегас. След края на дългогодишния си ангажимент с поредицата "Мисията: невъзможна" актьорът влиза в ролята на петролен магнат, търсещ екологично изкупление. Според Иняриту тази роля представлява "може би най-голямото предизвикателство" в кариерата на Том Круз, който е номиниран четири пъти за "Оскар", но напоследък играеше само в екшъни.