Отиде си композиторът Кирил Икономов – съпруг на Мая Нешкова

Двамата създават някои от най-обичаните хитове в българската попмузика

16 Апр. 2026
Кирил Икономов и Мая Нешкова бяха един от най-успешните творчески тандеми в българската попмузика.
Късно снощи внезапно е починал композиторът Кирил Икономов. Тъжната новина първа съобщи съпругата му – певицата Мая Нешкова, в публикация във Фейсбук. "Снощи внезапно си отиде моето момче. Маестро Кирил Икономов. Моето всичко...", написа тя. 

Кирил Икономов е роден на 10 май 1954 г. в село Мусомище, Гоцеделчевско. Завършил е Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Той е композитор, диригент, аранжор, музикален педагог. Има над 4000 концерта, изнесени в България и по света, и множество награди. Носител е на Гран при от фестивал в Улан Батор, Монголия (1987), за най-добър гост-диригент, а Мая Нешкова получава Гран при за изпълнение по негова музика.

В началото на кариерата си Икономов трупа опит в Музикалния театър „Стефан Македонски“ и оркестър „Обектив“. През 1978 г. поставя началото на знаковия за кариерата му оркестър „Благоевград“, който ръководи в продължение на 20 години. Под неговата палка са пели едни от най-големите звезди на българската естрада, сред които Емил Димитров, Йорданка Христова, Мустафа Чаушев и Христо Кидиков.

Творчеството на Икономов обхваща широк спектър от музикални жанрове, включително симфонични, камерни, хорови произведения, концерти, детски песни и филмова музика. Произведенията му са изпълнявани както у нас, така и в чужбина. В кариерата си е бил диригент на различни състави. Най-известен е обаче като естраден композитор. Със съпругата си Мая Нешкова създават емблематични хитове като "Конче вихрогонче", "Слънчева обич", "Китка за обич", "Щастие с пари не се купува", "Храмът", "Честит рожден ден", "Обичам те", "Пей, сърце".

Мая Нешкова и Кирил Икономов са един от най-обичаните и успешни творчески тандеми в българската попмузика. В продължение на десетилетия Кирил Икономов пише голяма част от песните на Мая Нешкова.

Кирил Икономов оставя ярка следа и като общественик. През 1991 г. заедно със съпругата си изграждат църквата „Успение Богородично“ в местността Бачиново край Благоевград. Той е сред инициаторите за построяването на училище „Св. Климент Охридски“ в града и активно подкрепя каузи за деца в неравностойно положение, припомня Nova. В София е бил член на настоятелството на Държавния музикален театър и председател на Европейската агенция за защита на изпълнителски, авторски и продуцентски права. Почетен доктор е на Института за социални и политически анализи.

 

Още новини по темата

Отиде си Янка Рупкина – славеят на Странджа
07 Апр. 2026

Голямата българска художничка Елза Гоева издъхна на 97
16 Март 2026

Китаристът на Motörhead Фил Кембъл почина на 64
14 Март 2026

Отиде си легендата на смеха Илия Цоцин
05 Февр. 2026

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи"
30 Яну. 2026

Отиде си виртуозът на китарата Личо Стоунса
27 Яну. 2026

На 92 си отиде актьорът от Младежкия театър Иван Несторов
18 Яну. 2026

Авторката на бестселърите за шопинг маниачката Беки Б. почина на 55

10 Дек. 2025

Личният дизайнер на принцеса Даяна си отиде на 80 (СНИМКИ)
23 Ноем. 2025

Отиде си актрисата Елена Жандова
17 Ноем. 2025

Отиде си Агент Тенев
30 Окт. 2025

Отиде си легендарният китарист и съосновател на Kiss Ейс Фрели
17 Окт. 2025

Отиде си гласът на Moody Blues Джон Лодж

11 Окт. 2025

Почина Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в „Октопод“
04 Окт. 2025

