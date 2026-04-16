Отиде си композиторът Кирил Икономов – съпруг на Мая Нешкова

Късно снощи внезапно е починал композиторът Кирил Икономов. Тъжната новина първа съобщи съпругата му – певицата Мая Нешкова, в публикация във Фейсбук. "Снощи внезапно си отиде моето момче. Маестро Кирил Икономов. Моето всичко...", написа тя.

Кирил Икономов е роден на 10 май 1954 г. в село Мусомище, Гоцеделчевско. Завършил е Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“. Той е композитор, диригент, аранжор, музикален педагог. Има над 4000 концерта, изнесени в България и по света, и множество награди. Носител е на Гран при от фестивал в Улан Батор, Монголия (1987), за най-добър гост-диригент, а Мая Нешкова получава Гран при за изпълнение по негова музика.

В началото на кариерата си Икономов трупа опит в Музикалния театър „Стефан Македонски“ и оркестър „Обектив“. През 1978 г. поставя началото на знаковия за кариерата му оркестър „Благоевград“, който ръководи в продължение на 20 години. Под неговата палка са пели едни от най-големите звезди на българската естрада, сред които Емил Димитров, Йорданка Христова, Мустафа Чаушев и Христо Кидиков.

Творчеството на Икономов обхваща широк спектър от музикални жанрове, включително симфонични, камерни, хорови произведения, концерти, детски песни и филмова музика. Произведенията му са изпълнявани както у нас, така и в чужбина. В кариерата си е бил диригент на различни състави. Най-известен е обаче като естраден композитор. Със съпругата си Мая Нешкова създават емблематични хитове като "Конче вихрогонче", "Слънчева обич", "Китка за обич", "Щастие с пари не се купува", "Храмът", "Честит рожден ден", "Обичам те", "Пей, сърце".

Мая Нешкова и Кирил Икономов са един от най-обичаните и успешни творчески тандеми в българската попмузика. В продължение на десетилетия Кирил Икономов пише голяма част от песните на Мая Нешкова.

Кирил Икономов оставя ярка следа и като общественик. През 1991 г. заедно със съпругата си изграждат църквата „Успение Богородично“ в местността Бачиново край Благоевград. Той е сред инициаторите за построяването на училище „Св. Климент Охридски“ в града и активно подкрепя каузи за деца в неравностойно положение, припомня Nova. В София е бил член на настоятелството на Държавния музикален театър и председател на Европейската агенция за защита на изпълнителски, авторски и продуцентски права. Почетен доктор е на Института за социални и политически анализи.