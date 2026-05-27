Звезда от "Гениалната приятелка" влиза в новия филм на Павел Веснаков

Италианската актриса Ирене Майорино - звезда от хитовия сериал "Гениалната приятелка" по едноименния бестселър на Елена Феранте, се присъедини към снимките на българския филм "Деконструкция". Освен в новата творба на режисьора Павел Веснаков ("Безветрие", "Уроци по немски") предстои да я гледаме и в продължението на "Страстите Христови" на Мел Гибсън - "Възкресението Христово", което се очаква да излезе в две части през пролетта на 2-2027 г.

В "Деконструкция" Ирене Майоринo се присъединява към Захари Бахаров и Христина Апостолова - семейство учени, изправени пред тежка лична загуба, пишат от НФЦ. Астрофизиците Ангел и Марина от години живеят в изолация в Астрономическата обсерватория в Рожен, погълнати от скръбта по починалия си син Теодор. Принудени да напуснат Обсерваторията заради навлизането на изкуствен интелект, двамата родители осъзнават, че прошката е единственият начин да намерят покой, докато пазят спомена за сина си жив.

"Двамата вярвят, че в небето над тях има пролука към миналото. Но колкото по-назад във времето се връщат, толкова по-ясно разбират онова, за което пише Зебалд: "Паметта често е единствената форма на живот след катастрофата", разказва режисьорът. Изключителен декор на снимките дават Националната астрономическа обсерватория "Рожен" и околностите в Родопите.

"Деконструкция" е копродукция между "Ред карпет" (България) и dispàrte (Италия) и се реализира с финансовата подкрепа на НФЦ, БНТ, Министерството на културата на Италия, програма Творческа Европа – МЕДИА и фонд Евроимаж. В ролите ще видим още Алекс Маринов, Михаил Мутафов, Надя Дердерян, Константин Трендафилов.

Както в "Безветрие", Веснаков отново работи в сътрудничество със сценарист Симеон Венциславов и оператора Орлин Руевски.