Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Голямата българска художничка Елза Гоева издъхна на 97

Поклонението ще се състои в сряда в ритуалната зала на Централните софийски гробища

Днес, 13:28
Голямата художничка Елза Гоева пред един от своите автопортрети.
СБХ
Голямата художничка Елза Гоева пред един от своите автопортрети.

Голямата българска художничка Елза Гоева почина на 97-годишна възраст, съобщи БНР, позовавайки се на информация от семейството й. Напусна ни един изключителен творец, отбелязват опечалените близки. За всички, които имат желание и възможност да изпратят художничката в последния й път – поклонението ще се състои в срядао, 18 март, от 11.30 часа в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Внучката на художничката, която носи нейното име – Елза Гоева, написа в социалните мрежи: „Днес ни напусна Елза (Елисавета) Гоева... Разбира се, тъгата в такъв момент взима превес, колкото и човек да е подготвен, но въпреки това ми се иска да помоля всички присъстващи да се опитат да я оставят за малко настрана и да отпразнуваме живота, а не да скърбим за смъртта на Елза, защото тя не би искала да я изпратим със замрежени от сълзи очи“.

И още: „Един дълъг, пълноценен и наситен живот, активен почти до края. Една великолепна и значима българска художничка, която в продължение на почти цял век правеше света ни по-хубав, по-истински, по-жив... изпрати двете си дъщери, но отгледа мен. Дочака правнучка си и успя да й се порадва, макар и за кратко. За това, приятели, нека я изпратим с усмивка и сълзи, но от радост – за всичко постигнато и всичко преживяно, всичко, което ни оставя“, завършва емоционалното си послание внучката на голямата художничка.

Елза Гоева е родена на 27 юли 1928 г. в село Болярово, Ямболско, в семейството на баща българин и майка германка. Пътят й на художник минава през Националната художиествена академия, където в първите години нейни преподаватели са Борис Митов, Дечко Узунов, а по-късно Панайот Панайотов, при когото завършва специалност "Живопис" през 1953 г. Първите й изяви след дипломирането са в общи изложби в страната и чужбина, а от 1965 г. подрежда и самостоятелни изложби. В годините тя дели едно ателие със съпруга си – художника Владимир Гоев, а тяхната дъщеря Нуша Гоева също е художник. Елза Гоева създава фигурални композиции, портрети и пейзажи. Нейни творби се намират в НХГ, окръжни галерии и частни колекции у нас и зад граница.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Елза Гоева, почина

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?