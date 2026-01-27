Отиде си виртуозът на китарата Личо Стоунса

На 76 години почина един от най-големите китаристи на българската рокмузика - Илия Караянев, съобщи Plovdiv24. Известният като Личо Стоунса виртуоз е роден на 27 юли 1949 г. в Пловдив. Свири на китара от 14-годишен, като първите му вдъхновения са от Ерик Клептън, Джими Хендрикс и група Shadows. Първата китара прави заедно с баща си, който е дърводелец.

През 70-те Личо Стоунса е най-известният соло китарист у нас, като звездната си слава получава в оркестъра на Лили Иванова. Има тригодишен любовен романс с примата на българската естрада, след което се разделят. Свирил е и в групи като "Тангра", "6 + 1", "Синьо-белите", джаз оркестър "София", работил е с Емил Димитров, Митко Щерев и др.

През 1984 г. музикантът емигрира в Швеция, след това има изяви на кораби, в оркестри в Германия и Норвегия. Едва оцелява след тежка катастрофа през 1996 г. През 90-те се връща окончателно в България и продължава да се занимава с музика.

Последният му музикален проект е Litcho Stones Band, в който свири заедно с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.

„Виртуозен китарист, велик музикант и безспорна емблема на пловдивския рок, той остави незаличима следа в сърцата на поколения и в историята на българската музика. Личо не просто свиреше – той живееше чрез струните и запали огъня на рока в хиляди от нас. Човекът, който превърна китарата в магия и вдъхнови цяло поколение да вярва в силата на истинската музика. Светъл път към небесната сцена, Маестро!“, написаха от отдел „Култура“ към Община Пловдив.

Изпращането на Илия Караянев - Личо Стоунса в последния му път ще бъде в четвъртък, 29 януари, съобщи TrafficNews по информация от общината. Семейството, приятелите, колегите и почитателите ще могат да се сбогуват с музиката в 13.00 часа в Ритуалната зала на гробищен парк „Рогошко шосе“ в Пловдив.

Много негови колеги, артисти, пичатели изказват своите съболезнования или споделят спомени за виртуоза в социалните мрежи.