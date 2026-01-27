Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Отиде си виртуозът на китарата Личо Стоунса

Музикантът бе на 76 години

Днес, 12:27
Последният проект на Личо е с пловдивски музиканти.
Последният проект на Личо е с пловдивски музиканти.

На 76 години почина един от най-големите китаристи на българската рокмузика - Илия Караянев, съобщи Plovdiv24. Известният като Личо Стоунса виртуоз е роден на 27 юли 1949 г. в Пловдив. Свири на китара от 14-годишен, като първите му вдъхновения са от Ерик Клептън, Джими Хендрикс и група Shadows. Първата китара прави заедно с баща си, който е дърводелец.

През 70-те Личо Стоунса е най-известният соло китарист у нас, като звездната си слава получава в оркестъра на Лили Иванова. Има тригодишен любовен романс с примата на българската естрада, след което се разделят. Свирил е и в групи като "Тангра", "6 + 1", "Синьо-белите", джаз оркестър "София", работил е с Емил Димитров, Митко Щерев и др.

През 1984 г. музикантът емигрира в Швеция, след това има изяви на кораби, в оркестри в Германия и Норвегия. Едва оцелява след тежка катастрофа през 1996 г. През 90-те се връща окончателно в България и продължава да се занимава с музика.

Последният му музикален проект е Litcho Stones Band, в който свири заедно с пловдивските музиканти Кольо Брадата и Сашо Каменаров.

„Виртуозен китарист, велик музикант и безспорна емблема на пловдивския рок, той остави незаличима следа в сърцата на поколения и в историята на българската музика. Личо не просто свиреше – той живееше чрез струните и запали огъня на рока в хиляди от нас. Човекът, който превърна китарата в магия и вдъхнови цяло поколение да вярва в силата на истинската музика. Светъл път към небесната сцена, Маестро!“, написаха от отдел „Култура“ към Община Пловдив.

Изпращането на Илия Караянев - Личо Стоунса в последния му път ще бъде в четвъртък, 29 януари, съобщи TrafficNews по информация от общината. Семейството, приятелите, колегите и почитателите ще могат да се сбогуват с музиката в 13.00 часа в Ритуалната зала на гробищен парк „Рогошко шосе“ в Пловдив.

Много негови колеги, артисти, пичатели изказват своите съболезнования или споделят спомени за виртуоза в социалните мрежи.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Личо Стоунса, почина

Още новини по темата

На 92 си отиде актьорът от Младежкия театър Иван Несторов
18 Яну. 2026

Авторката на бестселърите за шопинг маниачката Беки Б. почина на 55

10 Дек. 2025

Личният дизайнер на принцеса Даяна си отиде на 80 (СНИМКИ)
23 Ноем. 2025

Отиде си актрисата Елена Жандова
17 Ноем. 2025

Отиде си Агент Тенев
30 Окт. 2025

Отиде си легендарният китарист и съосновател на Kiss Ейс Фрели
17 Окт. 2025

Отиде си гласът на Moody Blues Джон Лодж

11 Окт. 2025

Почина Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в „Октопод“
04 Окт. 2025

Отиде си кинолегендата Клаудия Кардинале
24 Септ. 2025

Почина модната легенда Джорджо Армани
04 Септ. 2025

Почина легендарният италиански тв водещ Пипо Баудо
17 Авг. 2025

Отиде си ветеранът на Народния театър Кирил Кавадарков
04 Авг. 2025

Отиде си театралният магьосник Робърт Уилсън
31 Юли 2025

Отиде си Джулиан Макмеън – звезда от сериала „Клъцни/Срежи“
05 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?