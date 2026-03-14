Китаристът на Motörhead Фил Кембъл почина на 64

Музикантът е издъхнал след продължително интензивно лечение, последвало сложна хирургическа операция

Днес, 16:27
Фил Кембъл по време на фестивал през 2013 г.
Robert Sutton/MetalTalk
Фил Кембъл по време на фестивал през 2013 г.

Легендарният китарист Фил Кембъл, дългогодишен член на Motörhead – от 1984 г. до края на групата през 2015 г., и лидер на група Phil Campbell And The Bastard Sons, е починал на 64-годишна възраст след продължително интензивно лечение, последвало сериозна хирургическа операция, съобщава Z Rock. Тъжната новина е обявена от семейството на музиканта чрез официалната страница на Phil Campbell And The Bastard Sons във Фейсбук. В изявлението се казва, че Кембъл е починал спокойно след продължителна и тежка борба в интензивно отделение след сложна хирургична интервенция.

„С огромна тъга съобщаваме за смъртта на нашия обичан баща, Филип Антъни Кембъл, който си отиде спокойно снощи след дълга и смела борба в интензивното отделение след сложна операция“, пише семейството му. „Фил беше отдаден съпруг, прекрасен баща и горд и любящ дядо, когото всички наричаха с обич ‘Bampi’. Той беше дълбоко обичан от всички, които го познаваха, и ще ни липсва безкрайно. Наследството му, музиката му и спомените, които създаде с толкова много хора, ще живеят вечно“. От смейството молят да бъде уважавано личното им пространство в този труден за тях момент.

През февруари Phil Campbell and the Bastard Sons анулираха концертите, планирани в Австралия и Европа, давайки сигнал за здравословни проблеми при Фил Кембъл, но без да уточняват повече детайли, пише Metalhammer.

Фил Кембъл е роден през 1961 г. в Понтиприд, Уелс. През 1979 г. е сред основателите на уелската група Persian Risk, а през 1984 г. се присъединява към Motörhead. По същото време на прослушване се явява и Michael “Würzel” Burston, като и двамата са приети в групата, превръщайки я в квартет. Първият албум на Motörhead, в който Кембъл участва, е Orgasmatron от 1986 г. Той остава част от бандата до края ѝ през 2015 г., след смъртта на фронтмена Леми Килмистър.

През 2016 г. Кембъл създава Phil Campbell And The Bastard Sons заедно със синовете си Тайла, Тод и Дейн, като групата издава четири албума, последният от които е Kings Of The Asylum (2023).

През 2019 г. китаристът издава и самостоятелен албум Old Lions Still Roar (Старите ювове още ръмжат“), в който участват редица гост-музиканти, сред които Роб Халфорд (Judas Priest), Дий Снайдер (Twisted Sister), Бенджи Уеб (Skindred) и Бен Уорд (Orange Goblin).

 

Още новини по темата

Отиде си легендата на смеха Илия Цоцин
05 Февр. 2026

Почина майката на Кевин от "Сам вкъщи"
30 Яну. 2026

Отиде си виртуозът на китарата Личо Стоунса
27 Яну. 2026

На 92 си отиде актьорът от Младежкия театър Иван Несторов
18 Яну. 2026

Авторката на бестселърите за шопинг маниачката Беки Б. почина на 55

10 Дек. 2025

Личният дизайнер на принцеса Даяна си отиде на 80 (СНИМКИ)
23 Ноем. 2025

Отиде си актрисата Елена Жандова
17 Ноем. 2025

Отиде си Агент Тенев
30 Окт. 2025

Отиде си легендарният китарист и съосновател на Kiss Ейс Фрели
17 Окт. 2025

Отиде си гласът на Moody Blues Джон Лодж

11 Окт. 2025

Почина Ремо Джироне, изиграл мафиота Тано Кариди в „Октопод“
04 Окт. 2025

Отиде си кинолегендата Клаудия Кардинале
24 Септ. 2025

Почина модната легенда Джорджо Армани
04 Септ. 2025

Почина легендарният италиански тв водещ Пипо Баудо
17 Авг. 2025

