Китаристът на Motörhead Фил Кембъл почина на 64

Легендарният китарист Фил Кембъл, дългогодишен член на Motörhead – от 1984 г. до края на групата през 2015 г., и лидер на група Phil Campbell And The Bastard Sons, е починал на 64-годишна възраст след продължително интензивно лечение, последвало сериозна хирургическа операция, съобщава Z Rock. Тъжната новина е обявена от семейството на музиканта чрез официалната страница на Phil Campbell And The Bastard Sons във Фейсбук. В изявлението се казва, че Кембъл е починал спокойно след продължителна и тежка борба в интензивно отделение след сложна хирургична интервенция.

„С огромна тъга съобщаваме за смъртта на нашия обичан баща, Филип Антъни Кембъл, който си отиде спокойно снощи след дълга и смела борба в интензивното отделение след сложна операция“, пише семейството му. „Фил беше отдаден съпруг, прекрасен баща и горд и любящ дядо, когото всички наричаха с обич ‘Bampi’. Той беше дълбоко обичан от всички, които го познаваха, и ще ни липсва безкрайно. Наследството му, музиката му и спомените, които създаде с толкова много хора, ще живеят вечно“. От смейството молят да бъде уважавано личното им пространство в този труден за тях момент.

През февруари Phil Campbell and the Bastard Sons анулираха концертите, планирани в Австралия и Европа, давайки сигнал за здравословни проблеми при Фил Кембъл, но без да уточняват повече детайли, пише Metalhammer.

Фил Кембъл е роден през 1961 г. в Понтиприд, Уелс. През 1979 г. е сред основателите на уелската група Persian Risk, а през 1984 г. се присъединява към Motörhead. По същото време на прослушване се явява и Michael “Würzel” Burston, като и двамата са приети в групата, превръщайки я в квартет. Първият албум на Motörhead, в който Кембъл участва, е Orgasmatron от 1986 г. Той остава част от бандата до края ѝ през 2015 г., след смъртта на фронтмена Леми Килмистър.

През 2016 г. Кембъл създава Phil Campbell And The Bastard Sons заедно със синовете си Тайла, Тод и Дейн, като групата издава четири албума, последният от които е Kings Of The Asylum (2023).

През 2019 г. китаристът издава и самостоятелен албум Old Lions Still Roar (Старите ювове още ръмжат“), в който участват редица гост-музиканти, сред които Роб Халфорд (Judas Priest), Дий Снайдер (Twisted Sister), Бенджи Уеб (Skindred) и Бен Уорд (Orange Goblin).