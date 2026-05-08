Украйна зове за отмяна на концерт на Вадим Репин в София

За отмяна на концерта на близкия до Кремъл и Путин цигулар Вадим Репин, планиран за 14 май в София, призоваха от "Мати Украйна".

Изявата му в зала "България" заедно със Софийската филхармония с директор Найден Тодоров би могла "да се възприеме като липса на съпричастност към жертвите на войната, да предизвика обществено напрежение и да постави под въпрос последователната позиция на България в подкрепа на Украйна", предупреждават от Сдружението на украинските организации в България (СУОБ) "Мати Украйна" в отворено писмо до българските институции.

Вадим Репин е концертирал неколкократно у нас по покана на Тодоров, като последният път беше след началото на войната в Украйна - ноември 2023 г.

Своя писмен протест срещу концерта вече вече изразиха от посолството на Украйна, както и от международната организация Arts Against Aggression. Гражданска позиция по казуса зае и и бившият шарже д'афер на България в Украйна Николай Ненчев. Той се обърна към латвийския цигулар Гидон Кремер, който трябва да свири със Софийската филхармония седмица след Репин, на 21 май. Писмото му съдържа апел Кремер, известен като приятел и поддръжник на Украйна, да даде ясен знак за подкрепа на европейските ценности.

"Считаме за необходимо да изразим своята дълбока загриженост относно участието на престижната сцена на България на един артист, който в публичното пространство е свързван с подкрепа на политиките на Руската федерация, включително в контекста на продължаващата военна агрессия на РФ срещу Украйна. Обръщаме внимание, че в редица европейски държави след 2022 г. културни институции предприеха действия за ограничаване на участия на артисти, които открито подкрепят или не се разграничават от действията на руската държава в Украйна. Тези решения са част от по-широкия обществен и институционален отговор на тази война, която ЕС осъжда", пишат от "Мати Украйна".

"В редица международни медийни публикации и публични изяви от началото на пълномащабната агресия на РФ срещу Украйна се поставя въпросът за ролята на отделни руски културни дейци като част от инструментите на т. нар. "мека сила" на Кремъл и откровената хибридна война срещу държавите от ЕС. В този контекст, участието на подобни артисти в престижни европейски културни институции поражда сериозен обществен и морален дебат. Не на последно място е фактът, че европейски страни отмениха концертите с участието на В. Репин и България рискува да бъде единствената страна в ЕС, която ще осъществи концерт с негово участие на една от най-престижните си сцени", допълват те и подчертават, че писмото им не е насочено срещу изкуството като цяло, срещу културния обмен или срещу руската култура като такава. Но "то е израз на позиция срещу нормализирането на публични изяви от страна на държава-агрессор в момент, когато тя вече пета година води геноцидна война в сърцето на Европа срещу Украйна с тежки човешки последици".

Особено сериозен е въпросът, ако организаторите на подобни събития получават публично или европейско финансиране, а според обществено достъпна информация, Софийската филхармония получава средства по програмата NextGenerationEU в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост, припомнят те. Вече има прецедент с отменен гастрол на Вадим Репин в Teatro del Maggio Musicale във Флоренция, който получава средства чрез същия европейски инструмент. Театърът е получил предупреждение, че може да загуби европейското си финансиране заради поканата към Репин и съпругата му, балерината Светлана Захарова.