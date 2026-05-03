"Стадото" е най-добър филм на наградите "Васил Гендов"

СБФД раздаде отличията си за всички форми на българско кино за пета поредна година

Днес, 00:04
Захари Бахаров (вдясно) спечели и "Васил Гендов" за най-добър актьор за ролята си в "Стадото".
Наградата за най-добър игрален филм на Националния фестивал на българското кино бе присъдена на "Стадото" на режисьора Милко Лазаров. Съюзът на българските филмови дейци (СБФД) връчи своите награди "Васил Гендов" на церемония в Народния театър снощи.

Рекордните 112 филма бяха включени в тазгодишното издание: 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни, които се конкурират за отличията в отделните категории. "Стадото" бе и фаворит с 11 номинации и си тръгна с пет награди - още за режисурата на Милко Лазаров, главна мъжка роля на Захари Бахаров, монтажа на Веселка Кирякова и музиката на композитора Пенка Кунева. Вероятно този избор е бил посрещнат със съмнения от част от гилдията, тъй като понастоящем Милко Лазаров е председател на СФБД. Но в крайна сметка не съюзът определя победителите, а професионално жури в състав: операторът Емил Христов (председател), режисьорът Петър Попзлатев, актрисата Ана Пападопулу, кинокритичката Людмила Дякова и сценаристът Дечо Таралежков.

За най-добра женска роля бе отличена Гергана Плетньова от "Made in EU", а специалната награда на журито отиве при филма "Лъст" на Ралица Петрова. В сферата на игралното кино бяха отличени и сценаристът Димитър Сарджев ("Приказка за майка и син"), операторът Рали Ралчев ("Пастир"), актьорите Ивайло Христов ("Made in EU") и Меглена Караламбова ("Рожден ден") при второстепенните роли, художник-сценографът Ирена Майк Муратова ("Пастир"), озвучителите Благомир Алексиев, Момчил Божков и Атанас Чолаков (отново за "Пастир") и художничката по костюми Красимира Стойчева ("Приказка за майка и син").

При късометражните филми бяха отличени "Eraserhead в плетена торба за пазар" и "Глава 6". "В Aда с Иво" получи наградата за най-добър документален филм. Специална награда на журито в документалната категория получи "Добре дошли в Синаговци". Наградата на Столична община за филм с най-значимо социално послание отиде при Tонислав Христов за филма "Истина или предизвикателство". 

Наградата за най-добра анимация бе присъдена на "Балконада".

За пръв път в историята на наградите на СБФД наградата за цялостно творчество се присъжда едновременно на двама бележити творци. Престижното отличие за 2026 г. получиха композиторът Кирил Дончев и сценаристът Христо Илиев – Чарли.

Специален диплом бе връчен на Петър Кърджилов за дългогодишната му изследователска работа върху историята на българското кино.

Наградите "Васил Гендов" се раздават от СБФД за пета поредна година. Те са създадени всъщност през още 1975-а, но през изминалите пет десетилетия са връчвани с прекъсвания, като в по-ново време се подвизаваха и под името награди на Българската филмова академия. През 2022 г. бяха преименувани в чест на пионера на националното ни кино, съпроводени за пръв път от десетдневна програма с безплатни прожекции на номинираните, и увенчани с церемония в Народния театър.

