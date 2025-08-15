"Стадото" на Милко Лазаров е българският претендент за "Оскар" 2026

"Стадото" на режисьора Милко Лазаров, с международно заглавие Tarika, е националното предложение за предстоящите 98-и награди "Оскар", съобщиха от НФЦ. Комисия в петчленен състав избра той да бъде българската номинация в категорията Международен пълнометражен филм за 2026 г.

"Стадото" бе предпочетен в конкуренцията на "Гунди - Легенда за любовта" (реж. Димитър Димитров), "Без крила" на режисьора Ники Илиев, "Безсрамните" с режисьор Константин Божанов и награда от Кан за една от индийските актриси, "Не затваряй очи" на реж. Николай Егерман и "Сватба", с реж. Магдалена Ралчева

Комисията тази година заседава в състав: Мира Сталева (изпълнителен директор на "София филм фест", директор на "София Мийтингс", член на борда на Европейската филмова академия) - председател, Стефан Командарев (режисьор, продуцент и сценарист), Жаклин Вагенщайн (продуцент и директор на фестивала CineLibri), Мартичка Божилова (продуцент, създател и организатор на Sofia DocuMENTAL) и Савина Петкова (кинокритик, член на FIPRESCI). Трима от тях подкрепиха кандидатурата на "Стадото", а двама - на "Безсрамните". Останалите филми имат по 0 точки.

"Стадото" направи своята световна премиера в 68-ото издание на фестивала BFI, Лондон. Той спечели и две награди на филмовия фестивал в Калкута, Индия – за Най-добър филм и наградата на FIPRESCI.

Във филма вечният конфликт между доброто и злото е разказан през историята на Тарика, момиче с особени способности, което живее в погранично село. Когато един ден мистериозно започват да измират домашните им животни, суеверните селяни обвиняват за бедите си Тарика. В ролите са дебютантката Весела Вълчева, Захари Бахаров, Иван Савов, Иван Бърнев, Христос Стергиоглу и други. Сценаристи са Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов и Милко Лазаров, оператор - Калоян Божилов, а композитор - известната с работата си в Холивуд Пенка Кунева. Филмът е продуциран от Веселка Кирякова – "Ред карпет", в ко-продукция със ZDF/ARTE, 42film – Германия и AMOUR FOU – Люксембург.

В продължение на години изборът на българска номинация за "Оскар" бе придружаван от скандали и неуредици. През 2021 г. голям шум се вдигна, задето "Страх" на Ивайло Христов бе предпочетен пред "Жените наистина плачат" на Мина Милева и Весела Казакова, селектиран в Кан и с участието на номинираната същата година за "Оскар" (за "Борат 2") Мария Бакалова. През 2022 г. пък изборът на българското жури - "Майка" на Зорница София, бе дисквалифициран от Академията заради многото диалог на английски език. Така на "Оскарите" отиде евтиното подражение на холивудски матрици "В сърцето на машината".

По традиция нашето участие там е на олимпийския принцип. Единственият плах успех е достигането на "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде" (2008 г., режисьор Стефан Командарев) до т.нар. шортлиста от 9 или 10 заглавия, сред които се избират престижните пет номинирани. Преди две години букмейкъри предричаха подобен резултат на "Уроците на Блага", също на Командарев, но той отпадна още на първото раздаване.

Милко Лазаров беше национален кандидат за "Оскар" и през 2020 г. с предишния си филм "Ага", но без успех. През последната година - 2025-а, България излъчи "Триумф" на Петър Вълчанов и Кристина Грозева, който също остана незабелязан.