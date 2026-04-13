"Стадото" е фаворит за наградите "Васил Гендов" с 11 номинации

От Съюза на българските филмови дейци (СБФД) оповестиха номинациите за тазгодишните награди "Васил Гендов", които отличават най-добрите постижения във всички форми на киното - пълнометражни игрални, документални, анимационни и късометражни филми. Фаворит с най-много номинации в многобройните категории - 11, е "Стадото" на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля (Весела Вълчева), главна мъжка роля (Захари Бахаров), поддържаща мъжка и женска роля (съответно Иван Савов и Валерия Върбанова), музика (Пенка Кунева), монтаж, художник по костюмите и звук. С осем номинации е "Made in EU" на Стефан Командарев, със 7 - "Пастир" на Милена Андонова и дебютът на Камен Стоянов "Звезда". В шест категории се състезава "Рожден ден", за който Васил Банов е номиниран посмъртно за най-добра мъжка роля. При документалните ленти доминира "Снежа и Франц" на Светослав Драганов с шест номинации.

Рекордните 112 филма, произведени през последната година, са включени в тазгодишното издание на Националния фестивал на българското кино – сред тях 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни, които се конкурират за отличията в над трийсет категории. Миналата година за "Васил Гендов" се състезаваха 108 заглавия. Тогава наградата за най-добър български филм спечели "Безветрие", връчена на Павел Веснаков от световноизвестния руски режисьор в изгнание Андрей Звягинцев.

Всички филми от тазгодишната селекция ще бъдат показани пред публика от 20 до 30 април 2026 г. в Дома на киното с вход свободен за публиката. Предстои обявяването на програмата за безплатните прожекции. Церемонията по награждаване ще се състои на 3 май в Народния театър "Иван Вазов".

Носителите ще бъдат определени от четири специализирани професионални журита. В журито за игрално кино са операторът Емил Христов (председател), режисьорът Петър Попзлатев, актрисата Ана Пападопулу, кинокритичката Людмила Дякова и сценаристът Дечо Таралежков. В журито за документално кино са режисьорите Андрей Паунов (председател), Костадин Бонев, Димитър Стоянович, Ирина Канушева от НФЦ и операторът Иван Чертов. Анимационното кино ще оценяват Велислав Казаков, Мира Янкова, Ася Кованова, Надежда Маринчевска и Найден Николов, а късометражното - Христо Симеонов, Зорица Коцева и Тома Вашаров.

Присъждат се още награда за оперативна филмова критика, за книга или теоретичен текст, както и специалeн приз за цялостно творчество, който отличава кинотворец или артист за заслугите му към развитието на българското филмово изкуство.

Ето и номинациите в някои от основните категории:

Номинации на гилдия "Режисьори" за най-добър режисьор на игрален филм: Константин Божанов - "Безсрамните", Милена Андонова - "Пастир", Милко Лазаров - "Стадото", Ралица Петрова - "Лъст", Стефан Командарев - Made in EU

Номинации на гилдия "Драматурзи" за най-добър сценарий на игрален филм: Нели Димитрова - "Жени извън употреба", Димитър Сарджев - "Приказка за майка и син", Милко Лазаров, Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов - "Стадото", Симеон Венциславов и Стефан Командарев - Made in EU, Светослав Овчаров - "Залог".

Номинации на гилдия "Оператори" за най-добър оператор на игрален филм: Веселин Христов - "Залог", Георги Челебиев - "Рожден ден", Кирил Проданов и Делян Георгиев - "Приказка за майка и син", Рали Ралчев - "Пастир", Росен Даскалов - "Звезда".

Номинации на гилдия "Актьори" за най-добра главна мъжка роля: Асен Блатечки - "Залог", Васил Банов (посмъртно) - "Рожден ден", Георги Тенев - "Пастир", Захари Бахаров - "Стадото", Тодор Коцев - Made in EU.

Номинации на гилдия "Актьори" за най-добра главна женска роля: Александра Костова, Албена Павлова, Елена Атанасова и Силвия Лулчева - "Жени извън употреба", Весела Вълчева - "Стадото", Гергана Плетньова - Made in EU, Снежанка Михайлова - "Лъст", Стефка Янорова - "3.0 килограма щастие".

Най-добър пълнометражен игрален филм (Съгласно регламента в категорията се номинират всички селектирани в съответната секция): "3.0 килограма щастие", Made in EU", "Аврора", "Брънч за начинаещи", "Един грам живот", "Жени извън употреба", "Залог", "Звезда", "Лъст", "Пастир", "Приказка за майка и син", "Рожден ден", "Стадото", "Татко".

Дебют в игралното пълнометражно кино: "Един грам живот" - Атанас Михайлов, "Звезда" - Камен Стоянов, "Приказка за майка и син" - Димитър Сарджев, "Татко" - Димитрис Георгиев и Марий Росен.

Наградите "Васил Гендов" се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени всъщност през още 1975-а, но през изминалите пет десетилетия са раздавани с прекъсвания, като в по-ново време се подвизаваха и под името награди на Българската филмова академия. През 2022 г. бяха преименувани в чест на пионера на националното ни кино, съпроводени за пръв път от десетдневна програма с безплатни прожекции на номинираните, и увенчани с церемония в Народния театър.