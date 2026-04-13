Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Стадото" е фаворит за наградите "Васил Гендов" с 11 номинации

Призовете на СБФД ще бъдат раздадени след 10 дни безплатни прожекции на ново българско кино

13 Апр. 2026

От Съюза на българските филмови дейци (СБФД) оповестиха номинациите за тазгодишните награди "Васил Гендов", които отличават най-добрите постижения във всички форми на киното - пълнометражни игрални, документални, анимационни и късометражни филми. Фаворит с най-много номинации в многобройните категории - 11, е "Стадото" на Милко Лазаров. Той е претендент за най-добър игрален филм, режисура, сценарий, главна женска роля (Весела Вълчева), главна мъжка роля (Захари Бахаров), поддържаща мъжка и женска роля (съответно Иван Савов и Валерия Върбанова), музика (Пенка Кунева), монтаж, художник по костюмите и звук. С осем номинации е "Made in EU" на Стефан Командарев, със 7 - "Пастир" на Милена Андонова и дебютът на Камен Стоянов "Звезда". В шест категории се състезава "Рожден ден", за който Васил Банов е номиниран посмъртно за най-добра мъжка роля. При документалните ленти доминира "Снежа и Франц" на Светослав Драганов с шест номинации.

Рекордните 112 филма, произведени през последната година, са включени в тазгодишното издание на Националния фестивал на българското кино – сред тях 18 пълнометражни игрални, 54 документални, 24 късометражни игрални и 16 анимационни, които се конкурират за отличията в над трийсет категории. Миналата година за "Васил Гендов" се състезаваха 108 заглавия. Тогава наградата за най-добър български филм спечели "Безветрие", връчена на Павел Веснаков от световноизвестния руски режисьор в изгнание Андрей Звягинцев.

Всички филми от тазгодишната селекция ще бъдат показани пред публика от 20 до 30 април 2026 г. в Дома на киното с вход свободен за публиката. Предстои обявяването на програмата за безплатните прожекции. Церемонията по награждаване ще се състои на 3 май в Народния театър "Иван Вазов". 

Носителите ще бъдат определени от четири специализирани професионални журита. В журито за игрално кино са операторът Емил Христов (председател), режисьорът Петър Попзлатев, актрисата Ана Пападопулу, кинокритичката Людмила Дякова и сценаристът Дечо Таралежков. В журито за документално кино са режисьорите Андрей Паунов (председател), Костадин Бонев, Димитър Стоянович, Ирина Канушева от НФЦ и операторът Иван Чертов. Анимационното кино ще оценяват Велислав Казаков, Мира Янкова, Ася Кованова, Надежда Маринчевска и Найден Николов, а късометражното - Христо Симеонов, Зорица Коцева и Тома Вашаров.

Присъждат се още награда за оперативна филмова критика, за книга или теоретичен текст, както и специалeн приз за цялостно творчество, който отличава кинотворец или артист за заслугите му към развитието на българското филмово изкуство.

Ето и номинациите в някои от основните категории:

Номинации на гилдия "Режисьори" за най-добър режисьор на игрален филм: Константин Божанов - "Безсрамните", Милена Андонова - "Пастир", Милко Лазаров - "Стадото", Ралица Петрова - "Лъст", Стефан Командарев - Made in EU

Номинации на гилдия "Драматурзи" за най-добър сценарий на игрален филм: Нели Димитрова - "Жени извън употреба", Димитър Сарджев - "Приказка за майка и син", Милко Лазаров, Екатерина Чурилова, Симеон Венциславов - "Стадото", Симеон Венциславов и Стефан Командарев - Made in EU, Светослав Овчаров - "Залог".

Номинации на гилдия "Оператори" за най-добър оператор на игрален филм: Веселин Христов - "Залог", Георги Челебиев - "Рожден ден", Кирил Проданов и Делян Георгиев - "Приказка за майка и син", Рали Ралчев - "Пастир", Росен Даскалов - "Звезда". 

Номинации на гилдия "Актьори" за най-добра главна мъжка роля: Асен Блатечки - "Залог", Васил Банов (посмъртно) - "Рожден ден", Георги Тенев - "Пастир", Захари Бахаров - "Стадото", Тодор Коцев - Made in EU.

Номинации на гилдия "Актьори" за най-добра главна женска роля: Александра Костова, Албена Павлова, Елена Атанасова и Силвия Лулчева - "Жени извън употреба", Весела Вълчева - "Стадото", Гергана Плетньова - Made in EU, Снежанка Михайлова - "Лъст", Стефка Янорова - "3.0 килограма щастие". 

Най-добър пълнометражен игрален филм (Съгласно регламента в категорията се номинират всички селектирани в съответната секция): "3.0 килограма щастие", Made in EU", "Аврора", "Брънч за начинаещи", "Един грам живот", "Жени извън употреба", "Залог", "Звезда", "Лъст", "Пастир", "Приказка за майка и син", "Рожден ден", "Стадото", "Татко". 

Дебют в игралното пълнометражно кино: "Един грам живот" - Атанас Михайлов, "Звезда" - Камен Стоянов, "Приказка за майка и син" - Димитър Сарджев, "Татко" - Димитрис Георгиев и Марий Росен. 

Всички номинации за 2026 г. можете да намерите тук.

Наградите "Васил Гендов" се връчват от Съюза на българските филмови дейци за пета поредна година. Те са създадени всъщност през още 1975-а, но през изминалите пет десетилетия са раздавани с прекъсвания, като в по-ново време се подвизаваха и под името награди на Българската филмова академия. През 2022 г. бяха преименувани в чест на пионера на националното ни кино, съпроводени за пръв път от десетдневна програма с безплатни прожекции на номинираните, и увенчани с церемония в Народния театър.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

награди Васил Гендов, СБФД

Още новини по темата

Звягинцев връчи награда за най-добър български филм на "Безветрие"
16 Май 2025

Филмът „Сватба“ по Хайтов води с 11 номинации за наградите „Васил Гендов“
01 Апр. 2025

Без изненада, "Уроците на Блага" обра и наградите "Васил Гендов"
16 Май 2024

Гледаме безплатно ново българско кино от 1 до 13 май
22 Апр. 2024

Домът на киното няма да спре да работи
01 Юни 2023

Домът на киното остава без стопанин от 1 юни
26 Май 2023

Българското кино си раздаде 38 награди на принципа "за всекиго по нещо"
17 Май 2023

Гледайте безплатно над 60 нови български филма
30 Апр. 2023

68 български филма се борят за наградите "Васил Гендов"
19 Апр. 2023

Отиде си актрисата Добринка Станкова

29 Юни 2022

"Оскарите" западат, но българското им братче напредва
16 Май 2022

Гледайте безплатно на голям екран 63 нови български филма
29 Апр. 2022

СБФД: Кошлуков, къде са парите за кино?
20 Февр. 2020

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?