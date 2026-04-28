Когато жената беше другарка... в Банята

"Тя, когато беше другарка. Градската жена през социализма" се нарича любопитната нова експозиция на Регионалния исторически музей- София. Официалното откриване е в сградата на площад "Бански" 1 (бившата Централна баня) утре, 29 април, от 18 часа. Изложбата ще остане достъпна за разглеждане до 31 януари догодина.

"Тя, когато беше другарка. Градската жена през социализма" пресъздава визуално и документално женския свят от периода 1944 – 1989 година. "Имайки предвид променящите се отговорности на дамите в семейството и обществото, са изведени пет отправни линии", посочват организаторите.

Една от тях разглежда феномена на т.нар. "политически опасни жени" – термин, използван в контекста на социалистическия строй, като представя дейности и прояви, считани за противообществени, както и налаганите санкции. Други две теми са посветени на професионалната реализация и общественото участие на жените, които през този период навлизат в нови за тях сфери на труд и активно се включват в различни организации, казват от РИМ - София.

Личният свят е представен чрез възстановки и архивни материали, които показват домашната среда, семейството и свободното време. Посетителите ще могат да видят типични интериорни решения от епохата – дневна, кухня, спалня, както и снимков и видеоматериал, отразяващ ежедневието.

Специално място в изложбата е отделено на модата между 1944 и 1989 г., представена чрез дигитално изследване. Разгледани са основните тенденции през петте десетилетия, както и структурата на социалистическата модна индустрия.

Партньори, с чиято помощ се осъществява изложбата, са Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Българският визуален архив и Българската национална филмотека.