11 артисти от 5 държави чертаят утопия в One Gallery

Международна изложба търси утопията чрез съвременната рисунка в столичната One Gallery. 11 автори от пет страни обединяват усилия за сборната експозиция "Алтернативи... по очертанията на утопията" (Alternative... In the Line of Utopia), която се открива тази вечер, вторник, от 19 ч. в пространството на ул. "Дякон Игнатий" 1а.

Чрез творбите на артисти от Австрия, Италия, Полша, Грузия и България, проектът поглежда към утопията като поле на въображение, критика и художествено изследване. Той разглежда рисунката не като завършена форма, а като процес – рефлексивна и експериментална практика. Включени са произведения, създадени по време на международната артистична резиденция в Пловдив през 2024 г., както и нови творби и инсталации, които разширяват понятието за "рисунка" към обекта, пространството и концептуалния жест. Вдъхновени от философията на Платон и Томас Мор, както и от съвременни социални и политически контексти, участниците изграждат разкази, в които утопичното съществува едновременно като възможност и провал, като вяра и съмнение.

Експозицията събира разнообразни художествени подходи – от деликатни "реликви", които придават материалност на въображаеми светове, до експресивни рисунки, обекти и скулптурни форми, изследващи напрежението между памет и материя, между реалност и фикция. Част от работите проследяват утопията като историческа линия на мислене, други я превеждат в лични, фрагментарни пейзажи, в които красотата се открива в несъвършеното и преходното. Обединяваща нишка е разбирането за утопията като "не-място", което придобива плътност чрез художествения акт.

Участват артистите Петер Асман, Елена Катерина Дория, Каролина Гацке, Иза Гайгер, Виолета Иванова, Нино Ломсадзе, Макс Дела Мора, Лео Нойхаузер, Мариана Николай Пачева, Хервиг Прамер, Æно | Емануела Серафино. Проектът се реализира по идея и инициатива на Северина Кехайова и е куриран от FURNA art and culture. Той поставя началото на серия от международни артистични срещи.

Изложбата ще остане в One Gallery до 14 май.