30 000 посрещнаха "Айрън Мейдън"

Снощи бе шестото гостуване на британските метъл икони, но първото - на националния стадион

Днес, 13:39
БГНЕС

Половин век след създаването си хеви метъл легендите от Iron Maiden превърнаха стадион "Васил Левски" в сцена на мащабен рок спектакъл. Над 30 000 души изпълниха трибуните и терена за концерта от двугодишното юбилейно турне Run For Your Lives, с което групата отбелязва половин век история, видя БТА.

В София музикантите пристигнаха с четирима от класическия си състав – Брус Дикинсън (вокали), Стив Харис (бас), Дейв Мъри, Ейдриън Смит и Яник Гърс (китари); но без Нико Макбрейн, а със Саймън Доусън на барабаните.

Още преди турнето "Желязната девица" обеща списъкът с песни да бъде завръщане към славните ранни години на бандата, но още с първите акорди на Murders in the Rue Morgue стана ясно, че концертът няма да бъде просто ретроспекция. По думите на фенове пред БТА сетлистът е бил изграден като разказ – суровата енергия на Wrathchild и Killers връща към началото на 80-те, а Phantom of the Opera напомня колко театрална и амбициозна е била групата още в първите си години. 

Вечерта постепенно премина на ранния хеви метъл към мащабните епични композиции, превърнали Iron Maiden в световен феномен – като The Number of the Beast, а едно от най-специалните изпълнения бе Infinite Dreams – песен, която групата включва в турнето за първи път от 1988 година. Powerslave, 2 Minutes to Midnight и монументалната Rime of the Ancient Mariner превърнаха сцената в истински театър от светлини, пиро ефекти и гигантски визуални елементи, от еуфорията на Run to the Hills до особената атмосфера на Seventh Son of a Seventh Son.

Своеобразен акцент на вечерта бе The Trooper, когато Брус Дикинсън излезе с развятия български трибагреник. През цялото шоу той не спираше да общува с публиката, многократно повтаряйки името на София и България, а стадионът отвръщаше с оглушителни скандирания. Почитатели коментираха също, че Дикинсън е в отлична форма за своите 67 години, има силно излъчване и присъствие на сцената и му личи, че се занимава с фехтовка.

Hallowed Be Thy Name и Iron Maiden сложиха край на основната част от концерта, преди групата да се върне за бисовете, започнали с речта на Уинстън Чърчил и Aces High. След това дойде ред на Fear of the Dark, изпята в един глас от десетки хиляди, а финалът бе с Wasted Years.

"Ще се видим отново", обеща Брус Дикинсън на финалната права от събитието. А преди светлините на стадиона да угаснат, той се обърна към тълпата с думите: "Желая ви хубава вечер, хубава седмица и хубав живот. Вие го заслужавате". По-рано един от забавните моменти в шоуто бе репликата му "Трябва да е ракия", след като вдигна на сцената военна манерка.

Това бе шестото гостуване на метъл иконите у нас, без да броим соловите гастроли на Дикинсън като певец и като комик, и те отдавна са сред любимците на българската публика. През 1995 г. вокалистът-титуляр бе заместен от доста по-невзрачния глас Блейз Бейли, но през 2007 г. на стадион "Локомотив" и през 2014 г. и 2022 г. в зала "Арена Армеец" Дикинсън вече бе на микрофона.

Подгряваща група снощи бяха американските траш метъл ветерани от Anthrax, които вече са стъпвали на стадион "Васил Левски": през 2010 г. те излязоха на сцената му като част от "Голямата четворка" в общо концерт с "Металика", "Мегадет" и "Слейър". 

По-рано през деня президентът Илияна Йотова се срещна с музикантите от Iron Maiden и изрази впечатлението си, че са изключително земни хора.

