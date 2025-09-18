Iron Maiden забиват за 50-годишнина на стадион "Васил Левски"

Легендарната група Iron Maiden обяви нови дати от двугодишното си турне Run For Your Lives, с което празнува своята 50-годишнина на сцената. На 26 май 2026 г. британците идват на стадион "Васил Левски" в София, съобщиха домакините от Fest Team.

Метъл иконите са гостували пет пъти досега у нас (без да броим соловите гастроли на Дикинсън като певец и като комик) и са сред любимците на българската публика. През 1995 г. вокалистът-титуляр Брус Дикинсън бе заместен от доста по-невзрачния глас Блейз Бейли, но през 2007 г. на стадион "Локомотив" и през 2014 г. и 2022 г. в зала "Арена Армеец" вече си бяха в оригинален състав. Преди седем години пък е единственото им участие извън София - на Hills of Rock, Пловдив.

Сетлистът за предстоящия концерт съдържа песни от емблематичните ранни години на "Желязната девица", а шоуто се очаква да бъде най-впечатляващото в историята на групата. Това е турне, което няма да има еквивалент и шансът да се преживее на живо в София е наистина уникален, казват организаторите. Макар че изгрява в началото на 80-те с метъл химни като Hallowed Be Thy Name, The Number Of The Beast, The Iron Maiden, бандата е основана още в далечната 1975 г. в Лондон.

"Всички ние истински се наслаждаваме на Run For Your Lives турнето. Феновете бяха невероятни, сетлистът е идеален за 50-годишнината, а шоуто вероятно е най-доброто ни досега, интересът към билетите беше изключителен – почти навсякъде разпродадено и над милион души в публиката. Затова решихме да изнесем още концерти в Европа, преди да поемем към останалите части на света по-късно през годината", откровеничи басистът Стив Харис. "Разбира се, Саймън Доусън отново ще бъде с нас зад барабаните и както той, така и цялата група, искаме да благодарим на феновете за невероятното посрещане, което му оказахте по време на първия етап от турнето. Винаги сме обичали да свирим по фестивали, особено защото така достигаме и до публика, която не идва единствено заради нас и ние харесваме това предизвикателство. Затова решихме в този период да се върнем на възможно най-много големи метъл фестивали. Освен това, ще изнесем концерти на стадиони в Гърция, Румъния, Словакия и България, където не успяхме да свирим тази година, а винаги сме се наслаждавали на страстната енергия на феновете там."

Турнето Run For Your Lives на 23 май минава през Атина, Гърция, 28 май – Букурещ, Румъния, 30 май – Братислава, Словакия, 2 юни – Хановер, Германия, 10 юни – Амстердам, Нидерландия, 17 юни – Милано, Италия, 22 юни – Париж, Франция, 28 юни – Лион-Десин, Франция, 7 юли – Лисабон, Португалия, и 11 юли – Великобритания.

Iron Maiden ще изнесе концерти и на други стадиони, освен в София, като в Хановер, Лион и Милано, където ще бъдат първата метъл група, свирила на легендарния "Сан Сиро". Сред акцентите за 2026 г. е и завръщането им в Париж за специално шоу в La Défense Arena, което ще бъде заснето. "Беше наистина специално да видим, че повечето наши фенове на това турне оценяват и спазват молбата ни да ограничат използването на телефони по време на концертите. Това прави атмосферата и удоволствието на концертите ни наистина различна и приятна както за публиката, така и за групата", казва мениджърът Род Смолууд.

На националния стадион в София през май догодина ще бъде и Eddie’s Official Pop-Up Dive Bar - място за срещи преди и след концерта. Билети ще се продават в Ticketstation - от 23 септември само за членове на фенклуба на "Мейдън", а от 27-и - за всички.