"Антракс" ще подгреят "Айрън Мейдън" в София

Концертът на стадион "Васил Левски" току-що стана още по-тежък

Днес, 14:20

Група Anthrax ще бъде специален гост на Iron Maiden в София за концерта им на стадион "Васил Левски" на 26 май догодина, информират организаторите от Fest Team.

"Така шоуто в София се превръща в едно от най-силните метъл събития за 2026 година, събирайки на една сцена две от най-ярките и влиятелни имена в историята на тежката музика. Аnthrax, една от ключовите групи в световния траш метъл и част от емблематичната "Голяма четворка" редом с Metallica, Slayer и Megadeth, идват от Ню Йорк и са флагман на източната траш сцена в САЩ. Отличителният китарен стил на Скот Иън и силният, разпознаваем звук на барабаниста Чарли Бенанте, който последно свири в България и зад барабаните на Pantera, създават характерното звучене на групата и са сред причините Аnthrax да продължават да бъдат влиятелна сила в жанра“, коментират организаторите. 

"Антракс" вече са забивали на стадион "Васил Левски": през 2010 г. именно като част от "Голямата четворка" на хеви метъла. Концертираха у нас и през 2016 г. в Зимния дворец заедно със "Слейър". Самите Iron Maiden са гостували пет пъти досега (без да броим соловите гастроли на Брус Дикинсън като певец и като комик) и са сред любимците на българската публика.

"Желязната девица" вече обяви, че турнето Run For Your Lives, посветено на 50-годишния юбилей на групата, ще включва репертоар от ключовите ранни години на тяхната кариера, представен в най-грандиозното шоу, което някога са правили. "Антракс" ще се присъединят към "Айрън Мейдън" и в американската част на обиколката, а част от европейските концерти ще бъдат подгрявани от "Мегадет". 

