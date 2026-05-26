Центърът на София ще е блокиран днес заради концерта на Iron Maiden

Центърът на София днес ще бъде блокиран от голямо музикално събитие - концерта на Iron Maiden. Очаква се концертът на националния стадион "Васил Левски" да събере десетки хиляди зрители, като вратите към всички сектори ще бъдат отворени в 17 часа. Заради очакваното струпване на много хора се въвежда временна организация на движението, съобщават от Столична община. Подгряващата група Anthrax започва в 19 часа.

ОГРАНИЧЕНИЯ

При необходимост и по преценка на „Пътна полиция“ към СДВР се забранява движението на пътни превозни средства по бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в отсечката между бул. ,,Драган Цанков“ и бул. ,,Цариградско шосе“ в посока ,,Орлов мост“ от 13.00 часа на 26.05.2026 г. до 24.00 часа на 26.05.2026 г.

Забранява се двустранно движението на пътни превозни средства на моста пред Националния стадион „Васил Левски“, на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ от 15.00 часа на 26.05.2026 г. до 01.00 часа на 27.05.2026 г.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства и извън местата в режим на платено паркиране, както следва:

До 20.00 часа на 29.05.2026 г. на джобовете на бул.„Евлоги и Христо Георгиеви“ срещу входа (бариерата) на паркинг „Пазари Запад“.

До 24:00 часа на 26.05.2026 г. на паркингите на моста пред Националния стадион „Васил Левски“, на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСПОРТ

С цел по-бързото придвижване на хората след концерта общината организира и допълнителен градски транспорт.

От 22:00 ч. на 26 май до 00:30 ч. на 27 май ще бъдат намалени интервалите на движение по ключови линии на наземния градски транспорт.

Допълнително ще се движат трамвайни линии №10, №12, №13, №15 и №18, както и автобусни линии №М3, №72, №76, №204, №213, №280 и №604.

„Столичен автотранспорт“ ще осигури и седем резервни съчленени автобуса, които ще бъдат включвани поетапно след приключване на концерта при необходимост и при струпване на пътници. Те ще обслужват линии №М3, №94, №204 и №280 по преценка на главния диспечер и екипите на КАТ.

С цел поемане на очаквания по-голям поток от пътници, нощните линии N1 и N2 също ще се обслужват със съчленени автобуси.

„Метрополитен“ ще осигури и метровлакове в т.нар. „топъл резерв“, които ще бъдат пускани извънредно непосредствено след края на концерта при необходимост и при струпване на хора в метростанциите.