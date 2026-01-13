Медия без
Олимпия Симопулу търси паралелите между Венеция и София

Изложбата ѝ „Фрагменти на принадлежност“ се открива в One Gallery след целенасочено скитане

Днес, 12:33
Олимпия Симопулу изгражда визуален диалог между двата града - София и Венеция.
Самостоятелна изложба „София|Венеция – Фрагменти на принадлежост“ открива архитектът и визуален артист Олимпия Симопулу на 15 януари от 19.00 часа. Мястото на събитието е One Gallery на ул. „Дякон Игнатий“ 1 в сърцето на столицата, а входът е свободен.

Изложбата събира два града, които авторката нарича свой дом – София и Венеция, за да изследва темите за идентичността, паметта и принадлежността чрез визуални фрагменти, текстури и наслоявания на времето. Работите са изградени като пространствени колажи, в които архитектурни детайли, градски повърхности и следи от човешко присъствие се преплитат в нови, многопластови образи.

Проектът е резултат от дългогодишно проучване на градската среда чрез практиката на целенасочено скитане (dérive), вдъхновена от ситуационистите. Като архитект и местен жител, Олимпия Симопулу наблюдава града отвъд неговия утвърден образ, събирайки обикновено пренебрегвани детайли – фасади, текстури, архитектурни странности и следи, открити в периферни и забравени пространства. Тези фрагменти се превръщат в основен визуален материал за произведенията в изложбата.

Венеция и София присъстват като два различни, но равнопоставени гласа. Венеция говори чрез патината на времето – ерозия, разпад и приемственост, докато София се разкрива като град на постоянна трансформация и контраст, където византийска, неокласическа, съветска и модернистична архитектура съжителстват и се сблъскват. Експозицията изгражда визуален диалог между тези два града за начина, по който пространствата оформят нашата същност – и как ние, от своя страна, ги носим у себе си.

Олимпия Симопулу е архитект и визуален артист, завършила е Architectural Association в Лондон. Живяла и работила е в Лондон, Хамбург и Сингапур, а от пет години е базирана във Венеция, където участва в проекти, свързани с Биеналето за архитектура и изкуство. Занимавала се е с изложбени проекти за Anish Kapoor Art Foundation и LAS Art Foundation, както и за национални павилиони и инсталации за Архитектурното биенале 2025. Паралелно с архитектурната си практика развива самостоятелна художествена дейност, а през 2024 г. представя самостоятелна изложба в Монреал, Канада.

 

Експозицията „София|Венеция – Фрагменти на принадлежост“, която може да бъде разгледана до 15 февруари, е първото по-широко представяне на авторката в България след работата ѝ във Венеция и международната ѝ изложба в Монреал.

Пощенска серия - Венеция
Постер за изложбата
Олимпия Синопулу
Венеция
Двата града присъстват с различни, но равностойни гласове в изложбата.
София
Пощенска серия - София
