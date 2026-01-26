Средновековието през погледа на Текла Алексиева оживява под Ларгото

В компанията на художничката Текла Алексиева и чаша средновековна медовина ще премине официалното откриване на изложбата "Средновековието през погледа на Текла Алексиева". То ще се състои на 28 януари, сряда, от 18:30 часа в изложбена зала 2 под куполите на Ларгото, част от античния комплекс "Сердика". Всъщност от екипа на Регионалния исторически музей - София наредиха експозицията още в края на миналата година, но сега ще е вернисажът в присъствието на легендарната авторка.

Художник, писател, поет, преводач, изследовател, издател – Текла Алексиева (р. 1944 г. в София) е истинска ренесансова личност с богат и впечатляващ творчески път. Нейните произведения са познати на поколения българи, израснали с емблематичните книги от поредицата "Библиотека Галактика", но творчеството ѝ далеч надхвърля култовите корици – тя създава от живопис, монументални стенописи и графики до творби върху текстил, илюстрации, пощенски марки и анимация, казват организаторите на експозицията.

Експозицията под Ларгото показва едно по-малко познато направление в многопластовото творчество на Алексиева – нейните интерпретации на исторически сюжети от Европейското средновековие. Представените творби обхващат както научни исторически илюстрации, така и погледа на Алексиева към "приказното Средновековие". Те напомнят на средновековни ръкописи и стенописи, но пречупени през нейния характерен стил – точен, фин, понякога игрив, винаги дълбок, казват от екипа на музея. Целта на изложбата е да се разкрие начинът, по който художничката подхожда към теми от миналото: чрез внимателно изследване, точна наблюдателност към детайла и стремеж към изграждане на собствена интерпретация, а не към буквално възпроизвеждане, добавят организаторите.

"При художниците, интересното при тях е, че като гледат, виждат... В този смисъл и аз, чрез художествения поглед виждам и анализирам. Толкова интересни неща всъщност могат да се видят дори в един автобус натъпкан с хора - светът е огромен, чуден и необозрим. Как да не си пъхаш носа, ако можеш – навсякъде. Това е моето любопитство", разкри Текла Алексиева пред БНР във връзка с изложбата.

Изложбата "Средновековието през погледа на Текла Алексиева" ще може да се разгледа до 16 май.