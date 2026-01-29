Вълшебните светове на Текла Алексиева се настаниха под "Ларгото"

Илюстрация Голяма част от изложбата е отделена на илюстрациите от поредицата "100 приказки". Интересен факт е, че идеята за книгата се заформя в приятелския кръг на Текла Алексиева.

Под куполите на "Ларгото" рицари спасяват принцеси, летят вълшебни коне, плуват риби. Вълшебните светове и подводните царства са част от изложбата "Средновековието през погледа на Текла Алексиева", която беше открита вчера и ще живее в античния комплекс чак до 16 май.

Настоящата изложба не е от мащаба на експозицията "Енциклопедия на необозримото", която миналата година очарова посетителите на СГХГ, но не отстъпва по отношение на въображение, цветове и вдъхновение. Въпреки че Текла Алексиева е позната като илюстратор на кориците на научнофантастичната поредица "Галактика", в зала 2 под куполите на "Ларгото" е показана голяма част от творчеството на художничката, вдъхновено от средновековни и ренесансови сюжети. Малкото пространство на галерията е побрало толкова много приказки, че няма и съмнение - става въпрос за магия.

Пътешествието из чудни земи започва с интерпретации на карти таро със стихотворения на самата художничка от книгата ѝ "Неусетно". Голяма част е отделена на илюстрациите от поредицата "100 приказки". Интересен факт е, че идеята за книгата се заформя в приятелския кръг на Текла Алексиева. Нужни са 30 години преди първият том с 10 приказки "Откраднатият лик и други приказки" (изд. "Миранда"с включени илюстрации на Галя Чутова) да стане реалност. "Приказките да са сто, да са шарени и красиви, да са евтини, че да се купуват", такава е идеята на поредицата, както казва самата художничка. През годините съпругът на Текла Алексиева Жеко не се отказва от поредицата, а художничката сама превежда приказките.

За вниманието към детайла, присъщо за Текла Алексиева, са показателни историческите илюстрации на български владетели, както и няколкото графики със сюжети от Античността. Кураторите на изложбата от Регионалния исторически музей, които са доктори по исторически науки, бяха единодушни в оценката си, че Текла Алексиева е изключително прецизна в научната историческа илюстрация. След като разгледате тази част от изложбата, завинаги ще си представяте хан Крум и хан Аспарух по начина, по който ги е нарисувала Текла Алексиева. За отбелязване е, че дори в приказните сюжети се наблюдава стремеж към прецизност. Роклите на принцесите, дрехите на принцовете и кралете са точно като онези, носени през Средновековието и Ренесанса.

"Имам едно достойнство, не се хваля, но рисувам изключително точно", каза с присъщото си чувство за хумор Текла Алексиева на откриването на изложбата.