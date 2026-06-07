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Милошев поиска шефовете на НДК да върнат €100 000 от заплатите

Дружеството е в окаяно състояние, казва министърът на културата

07 Юни 2026
Евтим Милошев
БГНЕС
Евтим Милошев

„Ще има преизчисление на заплатите и ще искам тези пари, които от 5 август миналата година досега са малко над 100 хиляди евро, да се върнат в дружеството. Фокусът е върху дружеството НДК. Мениджмънтът не са собственици на този актив, това са държавни служители. И затова арогантността е толкова голяма — с това, че са си дали такива заплати, че са си дали 102 евро и 40 цента за ваучери за храна. Толкова ли не ви достигнаха тези средства, че си дадохте и 102 евро и 40 цента за храна“. Това обяви в предаването „Защо?“ на Би Ти Ви министърът на културата Евтим Милошев.

В петък министърът изнесе данни, с които твърди че НДК е на загуба от 48 милиона, че директорът на НДК - Андрияна Татарова, взема заплата почти 14 000 евро, което е в пъти повече и от президента, и от премиера. От НДК обявиха, че Милошев изобщо не е прав. 

В неделя Милошв обаче продължи атаката срещу ръководството на НДК.  „Не знам защо тези хора са си определили такива заплати. Първо, това е незаконосъобразно – убеден съм. Фокусът отиде в заплатата, което е нещо, което аз определям като много арогантно, макар че не искам да давам квалификации. Но големият фокус е в състоянието на дружеството. Защото арогантността идва от това, че състоянието на дружеството е в окаяно състояние, в много тежко състояние. А заплатите са скандални“, посочи министърът на културата", заяви той.

По думите му дружеството е на печалба – както заявиха вчера оттам, но ако се махнат амортизациите.

“Но не може да се махнат амортизациите, защото те са в основата на изхабяването на този държавен ресурс, който е апортиран в състава на дружеството и на базата, на който те си правят този бизнес. Това е голям проблем за НДК от 2014 г.“, заяви той.

По думите му мениджмънтът и управлението на НДК, Съветът на директорите нямат право сами да си определят заплатите и тогавашният зам.министър на културата Тодор Чобанов е бил подведен да подпише промяната.

“Те са го направили сами. Следващата седмица ще има отмяна на нормативния акт. Ще назнача прокурист в дружеството, за да има по-голяма прозрачност. Ще назнача комбинирана проверка между инспектората и одита. Вътрешният инспекторат, който ще проследи законосъобразността на документооборота. Има правила. Защото този документ, с който е променена методиката, за да се направи тази голяма заплата, няма информация кой го е съставил, няма информация кой го е одобрил, няма мотиви за тази промяна на правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия", посочи Милошев.

 

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Ключови думи:

Евтим Милошев, НДК, Андрияна Татарова

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