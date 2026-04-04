Изложба на скулптора Павел Койчев открива Салона на изкуствата в НДК

Изложбата „Общуване“ на големия скулптор Павел Койчев открива пролетното издание на Салона на изкуствата в НДК на 7 април от 18.00 часа. Експозицията в Мраморното фоайе на ет. 3 ще покаже 13 мащабни скулптури, които изследват диалога и общуването чрез форми, идеи и пространство. Тя ще може да се види до 22 април.

Павел Койчев е скулптор с несекваща енергия, уникална образност и интелектуална дълбочина. Повече от четири десетилетия той присъства на арт сцената у нас и е всепризнат като творец с огромен принос за еволюцията на съвременния художествен изказ, отбелязват организаторите. Редица от неговите характерни пластики са експонирани в градска и природна среда, у нас и в чужбина, и се превръщат в притегателни точки за посетители и ценители. В края на 2020 г. Столичният общински съвет взе решение за трайното разполагане на открито в София на композицията му „Водна паша“. Творбата се намира в Южния парк, във водното огледало при западния вход. Фигурите са изработени от бронз, а главната е висока близо 4 метра. Композицията бе открита официално в края на септември 2022 г.

Предстоящият 23-ти Салон на изкуствата ще предложи още разнообразна и стойностна културна програма, изпълнена с изложби, концерти, театрални и танцови спектакли, литературни срещи, кинопрожекции и специални събития за деца, обещават от НДК. Ден преди официалното откриване, на 6 април, световноизвестният джаз арфист Александър Болдачев ще изнесе в зала 3 за първи път концерт пред българска публика, представяйки виртуозно от класика до рок. За същата дата е предвидена и интересна литературна среща – с писателя Владимир Левчев, носител на награда „Перото 2025“ за цялостен принос. По време на събитието публиката ще се запознае със стихосбирката му „География на съня“ и с романа „Тази сянка под червената скала“. Постепенно ще бъдат представени и всички миналогодишни носители на приза.

На 8 април зрителите ще могат да се насладят на театрално-танцовия спектакъл на Веселка Кунчева и Явор Кунчев „Любов като лято“. Той ще се играе в театър „Азарян“ (зала 2).

Държавна опера – Пловдив, ще представи на 17 април в зала 1 на Двореца култовия мюзикъл „Коса“, особено актуален и днес като символ на антивоенните движения и духа на свободата.

От 28 април Мраморното фоайе и полуетаж запад ще бъдат заети от Хартиения фест „Отвъд повърхността“.

На 3 май Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев” ще отбележи 75-годишнината си с мащабен концерт-спектакъл в зала 1, а на 15 май там ще гостува балетната красика „Лебедово езеро“, продукция на Държавна опера – Стара Загора.

На 19 май зала 11 приема Zaberski vs Yossifov – авторски джаз концерт с участието на Ангел Заберски, Михаил Йосифов, Стоян Янкулов, Борис Таслев.

Тази година специално внимание ще бъде отделено на малките – с куклени спектакли и забавления. За 31 май, ден преди техния празник, са подготвени специални изненади със събитието „Деца рисуват Двореца“. Те ще се срещнат с любимата детска авторка, известна като Феята от захарницата, и ще играят с нея.

Салонът на изкуствата в НДК ще продължи до 2 юни.