Изложба на скулптора Павел Койчев открива Салона на изкуствата в НДК

Мюзикълът „Коса“ и балетната класика „Лебедово езеро“ за сред акцентите в афиша на пролетното издание

04 Апр. 2026
Изявата на големия скулптор Павел Койчев ще открие пролетното издание на Салона на изкуствата в НДК.
Изявата на големия скулптор Павел Койчев ще открие пролетното издание на Салона на изкуствата в НДК.

Изложбата „Общуване“ на големия скулптор Павел Койчев открива пролетното издание на Салона на изкуствата в НДК на 7 април от 18.00 часа. Експозицията в Мраморното фоайе на ет. 3 ще покаже 13 мащабни скулптури, които изследват диалога и общуването чрез форми, идеи и пространство. Тя ще може да се види до 22 април.

Павел Койчев е скулптор с несекваща енергия, уникална образност и интелектуална дълбочина. Повече от четири десетилетия той присъства на арт сцената у нас и е всепризнат като творец с огромен принос за еволюцията на съвременния художествен изказ, отбелязват организаторите. Редица от неговите характерни пластики са експонирани в градска и природна среда, у нас и в чужбина, и се превръщат в притегателни точки за посетители и ценители. В края на 2020 г. Столичният общински съвет взе решение за трайното разполагане на открито в София на композицията му „Водна паша“. Творбата се намира в Южния парк, във водното огледало при западния вход. Фигурите са изработени от бронз, а главната е висока близо 4 метра. Композицията бе открита официално в края на септември 2022 г.

Предстоящият 23-ти Салон на изкуствата ще предложи още разнообразна и стойностна културна програма, изпълнена с изложби, концерти, театрални и танцови спектакли, литературни срещи, кинопрожекции и специални събития за деца, обещават от НДК. Ден преди официалното откриване, на 6 април, световноизвестният джаз арфист Александър Болдачев ще изнесе в зала 3 за първи път концерт пред българска публика, представяйки виртуозно от класика до рок. За същата дата е предвидена и интересна литературна среща – с писателя Владимир Левчев, носител на награда „Перото 2025“ за цялостен принос. По време на събитието публиката ще се запознае със стихосбирката му „География на съня“ и с романа „Тази сянка под червената скала“. Постепенно ще бъдат представени и всички миналогодишни носители на приза.

На 8 април зрителите ще могат да се насладят на театрално-танцовия спектакъл на Веселка Кунчева и Явор Кунчев „Любов като лято“. Той ще се играе в театър „Азарян“ (зала 2).

Държавна опера – Пловдив, ще представи на 17 април в зала 1 на Двореца култовия мюзикъл „Коса“, особено актуален и днес като символ на антивоенните движения и духа на свободата.

От 28 април Мраморното фоайе и полуетаж запад ще бъдат заети от Хартиения фест „Отвъд повърхността“.

На 3 май Държавен фолклорен ансамбъл Филип Кутев ще отбележи 75-годишнината си с мащабен концерт-спектакъл в зала 1, а на 15 май там ще гостува балетната красика „Лебедово езеро“, продукция на Държавна опера – Стара Загора.

На 19 май зала 11 приема Zaberski vs Yossifov – авторски джаз концерт с участието на Ангел Заберски, Михаил Йосифов, Стоян Янкулов, Борис Таслев.

Тази година специално внимание ще бъде отделено на малките – с куклени спектакли и забавления.  За 31 май, ден преди техния празник, са подготвени специални изненади със събитието „Деца рисуват Двореца“. Те ще се срещнат с любимата детска авторка, известна като Феята от захарницата, и ще играят с нея.

Салонът на изкуствата в НДК ще продължи до 2 юни.

Салон на изкуствата, НДК, Павел Койчев, мюзикъл Коса, Лебедово езеро, ансамбъл Филип Кутев, Държавна опера - Пловдив, Държавна опера - Стара Загора

Още новини по темата

Лили Иванова и Филхармонията се събират за 45 години НДК
30 Март 2026

Натали Трифонова дебютира в бродуейски мюзикъл на софийска сцена
24 Март 2026

Ансамбъл „Филип Кутев“ чества 75-годишнина с национално турне и изложба
27 Яну. 2026

Италианецът Федерико Тибоне спечели диригентския конкурс на Пловдивската опера
12 Яну. 2026

Хореографски конкурс събира младия балетен елит на света в Стара Загора
21 Окт. 2025

Върната в България арт колекция открива Салона на изкуствата в НДК
28 Септ. 2025

НДК отваря врати за 45 дни "Салон на изкуствата"
20 Септ. 2025

Веселка Кунчева възражда антивоенния мюзикъл "Коса" на Opera Open
21 Авг. 2025

Старозагорската опера оглася "Огняново класик фест"
14 Авг. 2025

Васко Василев излиза без нотен пулт на Античния театър в Пловдив
13 Юли 2025

Световният баритон Кирил Манолов дебютира като Цар Калоян на „Августа Траяна“
12 Юли 2025

Звезден концерт и 100 кадъра бележат века на Старозагорската опера
23 Юни 2025

Статуите на Павел Койчев украсиха градинката „Кристал“
15 Май 2025

Варна може да остане без фестивала "Любовта е лудост"
18 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

