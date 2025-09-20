НДК отваря врати за 45 дни "Салон на изкуствата"

Есенното издание на възродения фестивал "Салон на изкуствата" започва скоро в НДК. От 1 октомври до 15 ноември организаторите обещават богат афиш от изложби, концерти, мюзикъли, спектакли и литературни събития. През пролетта фестивалът беше възобновен след близо 10-годишно прекъсване, а за първи път в историята му ще има и второ издание в рамките на една и съща година.

На 1 октомври, в Деня на музиката, "Салонът" ще започне с изложба и концерт. За първи път Галерия33, Варна, ще представи в пълния й вид експозицията "Преоткрито изкуство. Австрийската колекция на Хервиг Хадвигер (1945-2021)", включваща над 200 творби на български автори. Колекцията е сред най-значимите сбирки на родното изкуство, пренесени от Австрия обратно в България. В нея са включени произведения Никола Манев, Георги Божилов – Слона, Георги Ковачев, Георги Стоянов, Георги Радулов, Георги Баев, Долорес Дилова, Димитър Чолаков, Димитър Войнов, Енчо Пиронков, Иван Обретенов, Иван Славов, Йордан Кисьов, Красимир Колев, Марин Марков, Никола Терзиев, Николай Янакиев, Никифор Цонев, Румен Читов – Кашо, Светлин Русев и др. Изложбата може да бъде видяна на Полуетаж – запад от първия до последния ден на Салона. Откриването е от 18:00 часа.

Отново на 1 октомври от 19:00 часа в зала 9 на НДК публиката ще преживее авторски концерт-спектакъл на вокален ансамбъл "Елици", наречен "Верую" - калейдоскоп от старобългарска музика, митологични фолклорни образци и авторски произведения на ансамбъла. Ще бъдат представени музикални находки в автентичен вид, открити и записани в различни краища на страната, които са част от нематериалното културно наследство на България.

От 16 до 31 октомври младите автори от фондация "Четири уши" представят "Eleven Years Later" с произведения, изпълнени в различни материали и техники, хармонично свързани помежду си. Паралелно с тяхната изложба в арт галерията на Двореца ще бъде показана "Живопис и графика – отражения на емоции и визуални впечатления", експозиция от около 50 графични и живописни произведения на художника Доси Димчовски, по-известен в артистичните среди с псевдонима "Осакадосака". В началото на ноември пък "рицарят на стоманените дами" Живко Седларски отново ще представи в НДК изящните си скулптури и скици, вдъхновени от женската ефирност и грация. Изложбата "Haute Soudure – Дефиле от стомана" може да бъде видяна от 1 до 15 ноември в арт галерията на НДК.

Програмата на фестивала включва и музикални събития: като концерта за 8 арфи "OctoHarpis" - 20 октомври, зала 3. В октета участват: Кохар Андонян, Лили Стоева, Божана Божилова, Никол Самарева, Гергана Николова, Яна Георгиева, Натали Михайлова и Габриела Орозки.

Вълшебната история на Аладин ще оживее в едноименния спектакъл на Държавна опера "Варна" на 2 ноември в зала 1, базиран на най-играния и най-печеливш мюзикъл на Disney. Българската оркестрация и музикалното ръководство са поверени на маестро Страцимир Павлов, а режисурата е дело на Петко Бонев. В ролите на Аладин и Жасмин ще видим Александър Иванов, Георги Георгиев, Валерия Василенко и Кристияна Атанасова.

Тази година вокална група "Бон-Бон" празнува рожден ден в НДК - на 18 октомври в зала 2/Театър Азарян. В събитието ще вземат участие и Александър Васев - пиано, Емилио Мархолев - бас китара, Цветан Маринов - китара и Калоян Минчев - барабани. Символичната музикална торта ще бъде съставена от любими детски песни на композитора Борислава Танева.

Националната музикална академия "Панчо Владигеров" ще гостува на Салона на изкуствата с джаз и фолклорен концерт. А на 3 ноември в зала 3 от 19:00 часа публиката ще се наслади на "БГ джаз в Салона" на Биг бенда на НМА с ръководител и диригент Михаил Йосифов. Ден по-късно, на 4 ноември от 19:00 часа в зала 9 ще прозвучи концертът "По пътя на фолклора" в изпълнение на даровити студенти – инструменталисти и певци.

Читалищата на район "Триадица" ще изнесат своя тържествен концерт, посветен на Деня на народните будители, на 5 ноември в зала 11 (кино "Люмиер"), в който ще се включат над 100 изпълнители от музикалните, театрални и танцови школи на НЧ "Петър Берон 1926 г.", НЧ "Димитър Динев", НЧ "Светлина 1940" и НЧ "Иван Денкоглу 1867 г.".

Литературната програма на "Салона" ще продължи с представянето на новия роман на Деметра Дулева "Авеню Версай" на 29 октомври и "Контури на един живот" с автор Яп Робен на 30 октомври. Театралният салон в НДК пък ще представи два гостуващи спектакъла в зала 2/Театър Азарян - "Лавандулови момичета" на Драматичен театър "Стоян Бъчваров", Варна (5 ноември) и "Арт" на Пловдивския театър Пловдив (12 ноември).