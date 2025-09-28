Върната в България арт колекция открива Салона на изкуствата в НДК

Есенното издание на възобновения Салон на изкуствата се открива на 1 октомври, сряда, от 18.00 часа в НДК с две впечатляващи събития.

Изложбата „Преоткритото изкуство“ ще бъде представена за първи път и е една от най-значимите сбирки – 200 произведения и скулптури на знакови български автори, събирани в продължение на десетилетия от австрийския предприемач и колекционер Хервиг Хадвигер (1945 – 2021). Мащабът на експозицията се вписва в монументалната архитектура на Националния дворец на културата, отбелязват организаторите на фестивала. Колекцията включва произведения на Никола Манев, Георги Божилов-Слона, Енчо Пиронков, Светлин Русев, Милко Божков, Иван Обретенов, Долорес Дилова, Георги Баев, Георги Чапкънов, Николай Янакиев и много други. Благодарение на „Галерия 33“ от Варна, които са откупили тази безценна колекция и са я върнали в България, ще можем да се докоснем до най-добрите творби, отразяващи епохата и развитието на българското съвременно изкуство. Изложбата може да бъде видяна на полуетаж „Запад“ от 1 до 15 октомври.

Тази експозиция е емоционално и културно събитие, което свързва поколения. Представя българските художници не като отдавна забравени, а като живи участници в съвременен артистичен диалог, а също отразява човешката страна на колекционерството чрез личните истории и срещи зад всяко произведение. Пренася националната културна памет обратно у дома, като демонстрира, че истинската стойност на изкуството често се освобождава, когато пътува, и още повече засилва своята ценност, когато се върне, изтъкват домакините на сбирката.

След официалното откриване програмата на НДК продължава с впечатляващия музикален спектакъл „Верую“ на вокален ансамбъл „Елици“, който съчетава старобългарска църковна музика, митологични фолклорни образци и авторски произведения. Ансамбълът, с диригент Даниел Иванов, е създаден през 2009 г. и обединява мъжки и женски гласове с идеята да съхрани и популяризира българското нематериално културно наследство с тези автентични узикални образци, намерени и записани в различни краища на страната. Името „Елици“ на старобългарски означава „всички заедно“ и изразява мисията на състава като символ на единение. Изявата съвпада с Международния ден на музиката.

Есенното издание на възродения фестивал Салон на изкуствата ще продължи до 15 ноември. Предвидени са изложби, концерти, мюзикъли, театрални спектакли и литературни събития. Ще бъдат представени млади таланти, както и вече утвърдени имена. „През изминалата пролет фестивалът беше възобновен след близо 10-годишно прекъсване, а за първи път в историята му ще има и второ издание в рамките на една и съща година. Този път форматът е обогатен и с много музикални събития, които сами по себе си съставят пъстра палитра от стилове – джаз, фолклор, старобългарска музика, мюзикъл, детски концерти“, разказват от НДК.

След „Преоткрито изкуство“, от 16 до 31 октомври младите автори от фондация „Четири уши“ представят Eleven Years Later с произведения, изпълнени в различни материали и техники, хармонично свързани помежду си. Паралелно с тяхната изложба в арт галерията на НДК ще бъде показана „Живопис и графика – отражения на емоции и визуални впечатления“ с около 50 графични и живописни произведения на художника Доси Димчовски, по-известен в артистичните среди с псевдонима Осакадосака.

В началото на ноември пък работещият във Франция известен български скулптор Живко Седларски отново ще представи в НДК изящните си пластики и скици, вдъхновени от женската красота и грация. Изложбата от „метални рокли“ носи името Haute Soudure – „Дефиле от стомана“, и може да бъде видяна от 1 до 15 ноември в арт галерията на НДК.

На 20 октомври е концертът за осем арфи – OctoHarpis. Събитието ще събере на една сцена Кохар Андонян, Лили Стоева, Божана Божилова, Никол Самарева, Гергана Николова, Яна Георгиева, Натали Михайлова и Габриела Орозки.

Вълшебната история на Аладин ще оживее в едноименния спектакъл на Държавната опера във Варна – на 2 ноември в зала 1. Събитието е базирано на най-играния и най-печеливш мюзикъл на Disney. Българската оркестрация и музикалното ръководство са на маестро Страцимир Павлов. Режисурата е на Петко Бонев. В ролите на Аладин и Жасмин ще видим Александър Иванов, Георги Георгиев, Валерия Василенко и Кристияна Атанасова.

Вокалната група „Бон-бон“ празнува рожден ден в НДК на 18 октомври в зала 2. В събитието ще вземат участие и Александър Васев – пиано , Емилио Мархолев – бас китара, Цветан Маринов – китара, и Калоян Минчев – барабани. Символичната музикална торта ще бъде съставена от любими детски песни на композитора Борислава Танева.

Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ гостува с джаз и фолклорен концерт. На 3 ноември в зала 3 е „БГ джаз в Салона“ на биг бенда на НМА с ръководител и диригент Михаил Йосифов. Младите джазмени ще представят творби на български поп и джаз класици – Милчо Левиев, Бенцион Елиезер, Янко Миладинов, Йосиф Цанков, Ангел Заберски, Вили Казасян, Светозар Русинов, Христо Йоцов.

На 4 ноември в зала 9 е концертът „По пътя на фолклора“ в изпълнение на даровити студенти инструменталисти и певци от класовете на преподавателите доц. д-р Димитър Христов, Ваня Монева, Дарина Славова, Нели Андреева, Ивелина Димова, Христина Белева, Недялко Недялков и Петьо Костадинов. Програмата включва песни и инструментали в стила на родния ни фолклор: творби от Красимир Кюркчийски, Филип Кутев и др.

Читалищата на район „Триадица“ ще изнесат своя тържествен концерт, посветен на Деня на народните будители на 5 ноември в зала 11. Над 100 изпълнители от музикалните, театралните и танцовите школи на народните читалища „Петър Берон 1926“, „Димитър Динев“, „Светлина 1940“ и „Иван Денкоглу 1867“ ще представят свои изпълнения. Концертът е наречен „Ние, будителите“.

Литературната програма включва представянето на новия роман на Деметра Дулева – „Авеню Версай“, на 29 октомври, както и книгата „Контури на един живот“ на Яп Робен – на 30 октомври.

Театралният салон ще представи „Лавандулови момичета“ на Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ (Варна) – на 5 ноември, и „Арт“ на Пловдивския театър – на 12 ноември.