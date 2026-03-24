Натали Трифонова дебютира в бродуейски мюзикъл на софийска сцена

Хитовият бродуейски мюзикъл „Продуцентите“ със специалното участие на красивата синоптичка Натали Трифонова във версията на Държавна опера – Пловдив, ще има своята софийска премиера на сцената на Музикалния театър на 31 март. Комедията от Мел Брукс е адаптация на едноименния филм, отличен с „Оскар“ за най-добър оригинален сценарий, а продукцията на Бродуей печели рекордните 12 награди „Тони“. През 2026-а легендарният американски режисьор, сценарист, актьор и продуцент Мел Брукс навършва 100 години – знаков юбилей за един от най-успешните комедийни творци в Холивуд.

Режисьор на българската постановка е Нина Найденова, диригент е Константин Добройков, хореограф – Боряна Сечанова, сценограф – Елица Георгиева, художник на костюмите – Николина Костова-Богданова. Видео дизайнът е на Петко Танчев. Преводът е на Цветомира Цонева.

В централните роли са експресивният актьор и оперен певец Георги Динев, познатият от българската мюзикълна сцена Виктор Ибришимов, актьорът с десетки филмови роли в Холивуд Атанас Сребрев, както и солистите Марк Фаулър, Александър Баранов и Евгений Арабаджиев. Телевизионната водеща Натали Трифонова прави своя сценичен дебют в образа на шведката Улла, пресъздадена във филмовата версия от 2005 г. от Ума Търман.

Спектакълът разказва за двама театрални продуценти, които замислят схема за забогатяване, като продадат прекалено много дялове в бродуейски мюзикъл, създаден умишлено с цел да се провали. Планът им обаче се обърква, когато проектът им „Пролет за Хитлер“ най-изненадващо се превръща в хит.

Авторът Мел Брукс е носител на множество награди и е един от едва 21 артисти в света, спечелили EGOT – отличията „Еми“, „Грами“, „Оскар“ и „Тони“. Три от неговите филми са включени в Топ 100 на най-добрите комедии на всички времена според Американския филмов институт. Виртуоз на самоиронията и сатирата, Брукс се шегува с всякакви теми в „Продуцентите“ – раса, пол, религия, но най-вече със самия бизнес на Бродуей.

„Усмихни се на света, за да ти се усмихне и той“ са думи на главния герой в мюзикъла – продуцента Макс Биалисток. Това е и водещата тема на постановъчния екип в Пловдивската опера. По думите на режисьора Нина Найденова, работата по спектакъла е била едновременно предизвикателство и вдъхновение: да създадеш „най-лошия“ мюзикъл се оказва един от най-запомнящите се творчески процеси за екипа, в който чрез смях, труд и самоирония се търси истината за измамите, различията между хората и фанатизма в най-крайните му измерения.

„Мел Брукс е един от най-успешните комедийни режисьори и продуценти в Холивуд. На 28 юни 2026-а става на 100 години. Рецептата за дълголетие и слава е смехът! Уважаема публика, нямате представа колко ни беше трудно да създадем за вас „най-лошия“ мюзикъл. Но да се докоснеш до образци като Мел Брукс и щекотливите въпроси на деня, се превърна за нас в един от най-запомнящите се творчески процеси. Заливайки се от смях, пот и труд, търсихме нашата истина за теми като сладките измами и афери, различията между всички нас в най-цветните им изображения, но и темата за фанатизма в неговата най-голяма амбиция – кой да владее света. Смехът обединява. И в тази споделена вечер ние – артистите, и вие – нашата публика, ще празнуваме смеха“, казва Нина Найденова.

Оригиналната бродуейска продукция се открива през април 2001 г. с участието на Нейтън Лейн и Матю Бродерик. Мюзикълът вдъхновява успешна продукция и на Уест енд, която се играе повече от две години, национални турнета в САЩ и Великобритания, множество международни постановки и филмова адаптация от 2005 г. с участието на Нейтън Лейн, Матю Бродерик и Ума Търман. „Продуцентите“ се завърна с нова продукция и в Лондон през лятото на 2025 г.

Премиерата в България се поставя по споразумение с Music Theatre International.