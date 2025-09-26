Мюзикъл пресъздава България от 90-те години

"Тайната на музиката" – новият български мюзикъл за деца и възрастни, ще има премиера на 18 ноември в зала 1 на НДК. След успеха на "Книгата на мечтите", творческият екип се завръща под продуцентството на Fest Team. Режисьор отново е Уест Хайлър заедно с Александър Чобанов (автор на идеята и либретото). В екипа са още Любомир Денев-син (музика и оркестрация, диригент) и Михаела Филева (текстове на песните). Всички те представят спектакъл, който улавя духа на 90-те и носи съвременно послание за силата на изкуството, приятелството, семейството и прошката.

"Тайната на музиката" отвежда зрителите в България от 90-те – време на преход, несигурност и търсене на нови каузи и опори, но и на нови мечти. Вълнуваща оригинална музика на живо и изключително силна емоционална история превръщат спектакъла на български език в преживяване за малки и големи", разказват от екипа.

Хореографията е създадена от Ралица Мерджанова, чиито танцови решения умно допълват историята, сценографията отново е на Елица Георгиева, костюмите - на Сърджан Кръстевски, а изпълнителен продуцент е Ана Дончева.

Историята проследява живота на 14-годишната Ема (Алина Данева, Ева Ралякова и Сияна Зонева), която заедно с майка си Ана, се завръща в родния си град при баба си Калина (Вяра Табакова) след загубата на своя дядо, маестро Петър Стоименов (Цветелин Павлов). Когато разбира, че неговото пиано е попаднало в ръцете на местния лихвар Кънчо (Владимир Михайлов), тя събира смелост и помощ от нови приятели, за да върне най-голямата ценност на дядо си и да довърши последната творба на маестрото. В сърцето на това приключение е даскал Филип, изигран от Владимир Зомбори: той е човекът, който учи децата, че първата нота е всъщност първата крачка към сбъдването на мечтите им. Сред тях е и Моника (Теодора Василева) – момиче от ромски произход, за което ролята е написана специално. Тя не само играе, а живее своята история на сцената, превръщайки я в място, в което всички са равни.

"Тайната на музиката" е за смелостта да бъдеш себе си и да чуваш собствения си глас, за смелостта да грешиш и за силата да прощаваш, за чистото приятелството и за искрените и смели сърца. Мюзикълът улавя пулса на българската действителност, на кварталите, пълни с истински истории, читалищата, които чакат да бъдат оживени, пътищата, които все още трябва да бъдат извървени. "Тайната на музиката" носи духа на онези вечери на свещи и светли прозорци, в които хората намират надежда… един в друг", коментират от екипа.

Тайната на музиката // Български мюзикъл от Уест Хайлър След впечатляващия успех на „Книгата на мечтите“, доказала, че българската сцена може да създава оригинални мюзикъли на световно ниво, творческият екип се за... Тайната на музиката // Български мюзикъл от Уест Хайлър След впечатляващия успех на „Книгата на мечтите“, доказала, че българската сцена може да създава оригинални мюзикъли на световно ниво, творческият екип се за...

От понеделник, 29.09, в мрежите на Ticket Station и Eventim започва продажбата на билети, като ще има и специални детски пропуски.