Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Брилянтин" ще залюлее НДК в ритъма на рокендрола през февруари

Международна продукция на прочутия мюзикъл гостува в зала 1 за две вечери

Днес, 17:07

Един от най-влиятелните и обичани мюзикъли на всички времена, "Брилянтин", пристига за мащабен спектакъл в зала 1 на НДК, за да пренесе публиката в 50-те. На 26 и 27 февруари София ще се потопи в света на рокендрол мечтите, розовите якета и безразсъдната младост. Ще звучат популярните мелодии You’re the One That I Want, Greased Lightnin’, Summer Nights, вплетени в любовната история между Санди и Дани. 

Мюзикълът е създаден през 1971 г. от Джим Джейкъбс и Уорън Кейси. Greasers е субкултура сред младежите от работническата класа през 50-те. "Брилянтин" е поставен на Бродуей още през следващата година, когато през 1980-а спуска завесата след 3388-ото си представление, това е рекорд към онзи момент. След това е игран още много пъти в други продукции. През 1978 г. е създаден едноименният филм с Джон Траволта и Оливия Нютън-Джон в главните роли, който също жъне огромен успех.

Grease - You're The One That I Want [HQ+Lyrics]
You're The One That I Want (From “Grease”) by John Travolta & Olivia Newton-JohnLyrics:I got chillsThey're multiplyingAnd I'm losing controlCause the power y...
YouTube

"Обичан по целия свят, "Брилянтин" е глобален попкултурен феномен, оставил следа от Бродуей и Холивуд чак до Дубай. Представен от Fest Team, в сътрудничество с People Entertainment Group и MAC Global, този впечатляващ сценичен спектакъл оживява в духа на Райдъл Хай с ярки костюми, динамична хореография и непреходния чар, който е пленявал поколения. Grease е усещане за свобода, младежка дързост и сладките тръпки на първата любов. Това е вечната формула за добро настроение, която отново и отново покорява сцените по света", коментират организаторите от Fest Team. 

Спектакълът, който ще гостува през февруари в София, е с режисьор Найджъл Уест, хореограф – Мат Уесли, музикален директор-супервайзор – Джей Александър, сценография и костюми – Мери Цакари, костюм кодизайнер – Йоанна Калавру, звук – Мат Граунд, осветление –Джон Рейнсфорд.

People Entertainment Group е европейска компания с множество реализирани мюзикъли, концерти и турнета. Подкрепата им гарантира, че настоящата постановка е с международен професионален мащаб, логистика и визия, допълват от Fest Team. MAC Global е международна агенция за таланти, концерти и развлекателни събития, базирана в Дубай, която продуцира и промотира едни от най-големите събития в Близкия изток и Северна Африка. 

Билетите за представленията на 26 и 27 февруари са вече в продажба на цени от 88 лв. до 180 лв. в Ticketstation и Eventim.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Брилянтин, мюзикъл

Още новини по темата

Мюзикъл пресъздава България от 90-те години
26 Септ. 2025

"Чикаго" идва за пръв път от Бродуей
19 Март 2025

Дони написа любовен мюзикъл за Операта
13 Ноем. 2024

Софийската опера встъпва в новата година с прочут бродуейски мюзикъл
20 Дек. 2023

Любовта на Калас и Онасис омагьоса зрителите в НДК
14 Дек. 2023

"Фантомът на операта" разпродаде 6 пъти зала 1 на НДК
13 Дек. 2023

Мюзикълът на мюзикълите „Фантомът на операта“ долита в НДК
27 Ноем. 2023

Мюзикълът „Калас и Онасис“ открива Новогодишния фестивал в НДК
24 Ноем. 2023

В Музикалния театър укротяват опърничавата в "Целуни ме, Кейт!”

01 Ноем. 2023

Мюзикъл събира 16 любими песни на Дони и Момчил, Графа, Стенли и компания
14 Окт. 2023

„Малкият принц” от Бродуей гостува у нас през януари
10 Окт. 2023

Десет актриси и певици спорят за сърцето на Максим Ешкенази
10 Май 2023

"Фантомът на операта" слезе от Бродуей със сълзи, овации и рекорди
17 Апр. 2023

Небинарен Исус и жена Юда пеят в мюзикъл на Андрю Лойд Уебър
26 Яну. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън