"Брилянтин" ще залюлее НДК в ритъма на рокендрола през февруари

Един от най-влиятелните и обичани мюзикъли на всички времена, "Брилянтин", пристига за мащабен спектакъл в зала 1 на НДК, за да пренесе публиката в 50-те. На 26 и 27 февруари София ще се потопи в света на рокендрол мечтите, розовите якета и безразсъдната младост. Ще звучат популярните мелодии You’re the One That I Want, Greased Lightnin’, Summer Nights, вплетени в любовната история между Санди и Дани.

Мюзикълът е създаден през 1971 г. от Джим Джейкъбс и Уорън Кейси. Greasers е субкултура сред младежите от работническата класа през 50-те. "Брилянтин" е поставен на Бродуей още през следващата година, когато през 1980-а спуска завесата след 3388-ото си представление, това е рекорд към онзи момент. След това е игран още много пъти в други продукции. През 1978 г. е създаден едноименният филм с Джон Траволта и Оливия Нютън-Джон в главните роли, който също жъне огромен успех.

"Обичан по целия свят, "Брилянтин" е глобален попкултурен феномен, оставил следа от Бродуей и Холивуд чак до Дубай. Представен от Fest Team, в сътрудничество с People Entertainment Group и MAC Global, този впечатляващ сценичен спектакъл оживява в духа на Райдъл Хай с ярки костюми, динамична хореография и непреходния чар, който е пленявал поколения. Grease е усещане за свобода, младежка дързост и сладките тръпки на първата любов. Това е вечната формула за добро настроение, която отново и отново покорява сцените по света", коментират организаторите от Fest Team.

Спектакълът, който ще гостува през февруари в София, е с режисьор Найджъл Уест, хореограф – Мат Уесли, музикален директор-супервайзор – Джей Александър, сценография и костюми – Мери Цакари, костюм кодизайнер – Йоанна Калавру, звук – Мат Граунд, осветление –Джон Рейнсфорд.

People Entertainment Group е европейска компания с множество реализирани мюзикъли, концерти и турнета. Подкрепата им гарантира, че настоящата постановка е с международен професионален мащаб, логистика и визия, допълват от Fest Team. MAC Global е международна агенция за таланти, концерти и развлекателни събития, базирана в Дубай, която продуцира и промотира едни от най-големите събития в Близкия изток и Северна Африка.

Билетите за представленията на 26 и 27 февруари са вече в продажба на цени от 88 лв. до 180 лв. в Ticketstation и Eventim.