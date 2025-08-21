Веселка Кунчева възражда антивоенния мюзикъл "Коса" на Opera Open

Фестивалът Opera Open ще представи премиерно постановка на мюзикъла "Коса" от Джеръм Рагни, Джеймс Радо и Галт МакДърмот на 24 август на Античния театър в Пловдив.

Спектакълът, чийто режисьор е Веселка Кунчева, ще отведе зрителите отвъд представите им, създадени от култовата филмова класика на Милош Форман – към корените и автентичния дух на творбата. С нова режисьорска концепция, впечатляваща сценография и живо, динамично изпълнение, мюзикълът задава въпроси, важни и за днешния ден: кому е нужна войната, спасение ли е любовта, как се запазва индивидуалността в свят на подчинение, властта променя ли хората, от какво се ражда расизмът…

В премиерния спектакъл добре познатият на родната рок сцена Николай Воденичаров-Никеца и пеещият актьор Цвети Пеняшки ще се превъплътят в главните роли на Бъргър и Клод, които в екранния мюзикъл навремето изиграха Трийт Уилямс и Джон Савидж. В представлението участват още Елена Сиракова, Едит Унджиян, Майкъл Флеминг, Йоан Попов, Гергана Цакова, Калина Костова, Гергина Пейкова, Габриела Стамова, Елин Стоянова, Михаела Гончева и Тодор Борисов заедно с хора, балета и оркестъра на Държавна опера – Пловдив, чиято продукция е новата "Коса". Диригент е Константин Добройков, художник – обичайната творческа партньорка на Кунчева Мариета Голомехова, хореограф – Явор Кунчев. Същият творчески екип е в основата и на друг хитов спектакъл от афиша – рок операта "Исус Христос Суперзвезда". Изпълнителите на сцената и тук пеят непрекъснато – без разделение на главни и второстепенни роли, което създава усещане за сплотена трупа с равнопоставени артисти и мощна ансамблова енергия, отбелязват от екипа.

"Коса" не е просто мюзикъл, а акт на непокорство, ритуал на отхвърляне – отхвърляне на нормалното, удобното, подреденото, на приетото за даденост. Истинският смисъл на "Коса" не е в хипи-романтиката. Не е в прическите, дрехите или носталгията. Той е в отказа. В отказа да приемеш смъртта като задължение. В отказа да сведеш глава пред новия герой, новата партия, новия генерал, който ще те изпрати на смърт… Това не е спектакъл, който предлага утеха. Това е спектакъл, който пита: "Кого избираш?". Защото изборът не е само политически. Той е телесен и духовен. Живот или смърт. Твоето тяло и твоята душа или нечия власт", коментира Веселка Кунчева. Тя е категорична, че "Коса" е предупреждение, защото още нищо не е приключило – войните продължават, само географските им координати се сменят. "И докато има кой да помни, ще има и кой да се съпротивлява. Peace now. Freedom now", призовава режисьорката.

Създадената преди повече от половин век творба остава емблематична за антивоенното движение срещу нахлуването на САЩ във Виетнам и за епохата на хипитата. Шест от песните са включени в класацията на "Билборд" за 100-те най-велики хита на ХХ век.

Следващото представление на мюзикъла "Коса" след премиерата ще бъде на същата сцена под звездите на 12 септември. Спектакълът се осъществява с подкрепата на Министерството на културата и по споразумение с Concord Theatricals Ltd. on behalf of Tams Witmark LLC.