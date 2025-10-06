Медия без
Тракийски мистерии се вихрят на Античния театър в Пловдив

Големият финал на фестивала на "Академия Орфика" предстои тази събота

Днес, 18:50
Спектаклите пресъздават мистиката на античните вярвания и ритуали на предците ни - траките.
Академия Орфика
Тазгодишното издание на фестивала "Тракийски мистерии" ще има своя гранд финал на сцената на Античния театър в Пловдив на 11 октомври, когато се очаква и по-благоприятна прогноза за времето. Предстои наситен със събития заключителен ден: шествия, изложби, творчески ателиета, лекции и интерактивни срещи с миналото. Вечерта ще завърши със зрелищните спектакли "Мистерия на тракийския Херос" и "Тракийска мистерийна драма", оповестиха организаторите от сдружение "Академия Орфика".

Дигиталният артист Диляна Ангелова ще представи своята обновена колекция от мащабни живописни платна, провокиращи с дълбока орфическа символика. Лекции на тема "Древната тракийска култура, език и цивилизация" са организирани на площад "Римски стадион", а лектори ще са творците от екипа, създали интерактивните спектакли от програмата на фестивала. След лекциите от Римския стадион ще потегли фестивалното шествие, отвеждащо към фестивалния "полис", разположен на сцената на Античния театър. Там посетителите ще могат да се включат в интригуващи ателиета за тракийския бит, които ще им разкрият мирогледа на древните траки, въвеждайки ги в атмосфера, наподобяваща свещено антично пространство, пропито с мистика. Те ще бъдат запознати със силите, закодирани в приготвянето на обредната храна, облеклото и ритуалните предмети – част от свещения празничен цикъл ("Мистерията на българския обреден хляб", "Мистерията на тракийската одежда", "Мистерията на оброчните глинени плочки").

Кулминацията на събитието – представленията "Мистерия на тракийския Херос" и "Тракийска мистерийна драма", обединени в епичен спектакъл, ще отведат зрителите в Древна Тракия, където чрез светлина, звук и танц ще се докоснат до античните мистерии такива, каквито са ги познавали нашите предци.

Фестивалът "Тракийски мистерии" за пета поредна година въвлича своите фенове в преживявания от вселената на древните траки. 

11 октомври 2025 - Фестивал „Тракийски Мистерии“ в Пловдив - Тракийска Мистерийна Драма
Потопете се в Свещената територия на Древна Тракия, където чрез светлина, звук и движение ще се докоснете до древната Мистерия, така както са я познавали наш...
YouTube

Откриването тази година се състоя на 28 юни в амфитеатъра на античните терми "Акве Калиде" със спектакъла "Мистерия на водата". На 26 юли премиерният за сезона спектакъл-възстановка "Мистерия Синтика" пък възкреси най-тайнствения пласт от историята на древния тракийски град Хераклея Синтика. На 16 август за трети пореден път пещерата Магура стана сцена на операта "Възкресението на Евридика" – интерактивна постановка в жанра Opera Dei.

Академия Орфика
Академия Орфика
Академия Орфика
