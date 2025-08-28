Медия без
Херакъл протегна ръка в Хераклея Синтика

Археолозите от екипа на проф. Людмил Вагалински се надяват да открият главата и останалите части на статуята

Днес, 14:05
Характерният захват на пръстите за "кривака", говорят, че статуята е била на античния герой със свръхестествена сила Херакъл.
БГНЕС
Дясна ръка от статуя на Херакъл, надвишаваща човешки ръст, откри при разкопки в източния край на форума на античния град Хераклея Синтика край Рупите екипът на археолога проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей към БАН, съобщи специализираният сайт Archaeologia Bulgarica. Сигурно е, че това е ръка именно на Херакъл, защото се вижда характерното свиване на пръстите при опирането на кривака – неизменен атрибут на този митологичен герой, традиционно залегнал при изобразяването му, обяснява експертът.

На същото място преди няколко години екипът на проф. Вагалински разкри очертания на сграда с ниша и два мраморни фрагмента – части от крак и от кривак. Още тогава той предположи, че става дума за храм на Херакъл, какъвто със сигурност е имало в носещата името му Хераклея Синтика, но по обективни причини не бе възможно проучването да продължи веднага. „Сега тези причини вече не съществуват, така че се надяваме скоро да бъдат открити главата и останалите части от тялото на героя“, посочва Вагалински.

Дали палецът над реален размер, който стои от самото начало на разкопките на форума в античния град, е от същата фигура, задава въпрос потребител в страницата на Archaeologia Bulgarica във Фейсбук, на което проф.Вагалински отговаря, че е още рано това да се твърди аргументирано, тъй като за целта биха били нужни и други части от статуята на Херакъл.

YouTube

Почти на същото място в североизточния ъгъл на форума на Хераклея Синтика преди два дни за пръв път при разкопките излезе бронзова лампа. Екипът на проф. Вагалински проучва там две съседни помещения, едното от които е с подова мозайка. Очаква се обследването да потвърди хипотезата за съществувала на тази локация обществена сграда. „Още сме в начален етап на проучването, няма как да сме сигурни за предназначението на сградата“, коментира Вагалински. Заради хидрофобната мазилка на места и глинената водопроводна тръба в близост той е склонен да предположи, че става дума за обществена баня. Според формата си бронзовата лампа би трябвало да е от периода края на III – началото на V век, но окончатената датировка все още не е готова.

Артефактът е без украса, но пак е от най-скъпите лампи за епохата, смята проф. Вагалински. Колкото и да са красиви глинените лампи, за разлика от металните, те са чупливи и затова по-евтини, пояснява той.

Пак на това място по-рано беше открита и красива червена гема (украшение от гравиран полускъпоценен камък или стъкло – б.р.) с изобразен профил на млад мъж с дълги къдрици, вероятно бог Дионис, припомнят от Archaeologia Bulgarica.

 

Археолозите се надяват откритата длан на статуята да "посочи" още нейни фрагменти.
Гемата с изображение на бог Дионис.
