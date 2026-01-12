Италианецът Федерико Тибоне спечели диригентския конкурс на Пловдивската опера

Италианецът Федерико Тибоне е победителят в тазгодишното издание на Международния конкурс за диригенти на Държавна опера – Пловдив, съобщават от културната институция.

Победителят Федерико Тибоне получава парична премия от 6000 лв. и право да дирижира продукция на Държавна опера - Пловдив, както и на Националната опера на Астана през сезон 2026/2027. С втора награда и парична премия от 3000 лв. е отличен Орхан Мурат Джем от Турция с възможност за дирижиране на оперна продукция и концерт на Държавна опера – Пловдив, през този сезон. Трета награда и парична премия от 2000 лв. е присъдена на Кристиан Лорка от Чили, който ще дирижира концерт със Симфоничния оркестър на Пазарджик.

Връчени са и специални отличия – наградата на оркестъра на Държавна опера – Пловдив, е присъдена на Федерико Тибоне, наградата на публиката получава Орхан Мурат Джем, а специалната награда на оркестъра Sinfonica Metropolitana della città di Bari (Италия) бе за Франц Гьобел от Германия.

Интересът към тазгодишното издание на Международния конкурс за диригенти на Опера – Пловдив, бе наистина впечатляващ – общо 204 кандидати от цял свят заявиха желание за участие, което е ясен знак за потенциала на конкурса, отбелязват организаторите. Международното жури с предстедател маестро Диан Чобанов, директор на Пловдивската опера, селектира 60 диригенти, допуснати до състезателните кръгове. От тях 16 участници преминаха във втори кръг – дирижиране на симфоничен репертоар, а до полуфинал достигнаха 8 диригенти.

Концертът “Оперна гала – Пучини“ бе последното състезание за тримата финалисти, от които международното жури в състав маестро Фредерик Делош (Франция) – Opéra de Nice; маестро Никола Симони (Италия) – Opéra d’Avignon, Orchestra di Padova e del Veneto, Teatro La Fenice; маестро Григор Паликаров(България) – Симфоничен оркестър Пазарджик, главен диригент на Опера – Пловдив; маестро Вито Клементе (Италия) – Traetta Opera Festival, Sinfonica Metropolitana della città di Bari; маестро Хуан Хосе Наваро (Испания) – Университет Алмерия, избра победителя.

С конкурса си за диригенти Държавна опера – Пловдив, се утвърждава като платформа за среща между млади таланти и водещи имена в световния оперен и симфоничен живот – с реални професионални перспективи и бъдеще. Конкурсът допринася за популяризирането на Опера – Пловдив, в съвременната международна музикална гилдия, изтъкват организаторите.

Победителят Федерико Тибоне - диригент, пианист и вокален педагог, е роден през 1986 г. в Торино. Избран от Лорънс Фостър през 2022 г., той понастоящем е асистент-диригент в Операта на Марсилия и Филхармоничния оркестър на Марсилия (с музикален директор Микеле Споти), както и доцент по дирижиране в Консерваторията на Лил. Федерико е учил пиано и камерна вокална музика в родния си град, при Вера Дренкова и Ерик Баталия. Работил е като репетитор в Teatro Regio di Torino по множество продукции, като „Бохеми“, „Травиата“, „Норма“ и „Севилският бръснар“. През 2015 г. се премества в Париж, където учи дирижиране при Никола Брошо и от 2015 до 2017 г. е на артистична резиденция в Académie de l'Opéra de Paris. Дирижира опери на Моцарт, Пучини, Верди и др. Тибоне печели втора награда на 26-ото издание на конкурса за пиано Premio Venezia (Театро Ла Фениче, 2009) и втора награда на 8-то издание на Международния конкурс за оперни диригенти L. Mancinelli (Орвието, 2018), и два пъти е бил финалист на престижния конкурс за млади диригенти в Безансон (2019, 2021).