Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Рок легендите от декора на български мюзикъл канят на изложба

Автор на попарт потретите в експозицията Rock Sensation е Марин „Мичо“ Вардолов

Днес, 14:02
В изложбата присъстват портрети на Джими Хендрикс, Леми Килмистър, Дейвид Боуи, Слаш, Принс и мнозина още.
В изложбата присъстват портрети на Джими Хендрикс, Леми Килмистър, Дейвид Боуи, Слаш, Принс и мнозина още.

Портретите на музикални легенди – част от декора на спектакъла „Rock Sensation – Договорът“, ще бъдат изложени в артистичния хъб и бар Po Art в центъра на столицата (ул. „6 септември“ 1) тази вечер в 20.00 часа, където ще останат няколко седмици, преди да поемат на обиколка из Европа заедно с нашумелия български мюзикъл през март. Изложбата също носи името Rock Sensation и пресъздава образите на Джими Хендрикс, Леми Килмистър, Дейвид Боуи, Слаш, Принс и много други, изрисувани в модерен попарт стил. Автор е художникът Марин „Мичо“ Вардолов, който със събитието отбелязва и рождения си ден.

Идеята за изложбата се ражда от желанието на Мичо Вардолов да събере приятели за празника си, за да покаже своите най-нови творения, вдъхновени от  спектакъла. „Rock Sensation – Договорът“ е български мюзикъл, посветен на историята на рок музиката, който покори сърцето на Европа с разпродадени зали в Ротердам, Амстердам, Гент и Антверпен. На 25 януари в зала 1 на НДК се състоя премиерата му у нас. Националният музикален театър е официален продуцент на бляскавия спектакъл и го представи ексклузивно за първи път на родна сцена.

Песните в представлението се изпълняват от специално сформираната рок група начело с Николай Воденичаров-Никеца, Джейми Рашид, Мария Анастасова, Мишо Шишков, Пепи Рангелов, Ивайло Звездомиров, Мартин Профиров и със специалното участие на солистите на Националния музикален театър Илона Иванова, Александър Панайотов и Денис Бояджиев. Общо над 50 артисти са на сцената, където звучат повече от 60 парчета, сред които Maybellene на Чък Бери, Lucille на Литъл Ричард, A Little Less Conversation на Елвис Пресли, Come Together на "Бийтълс", Voodoo Child на Джими Хендрикс, Sympathy for the Devil на "Ролинг Стоунс", Highway to Hell на AC/DC, Wanderwall на Oasis, Enter Sandman на "Металика", Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me на U2 и др.

Марин „Мичо“ Вардолов е автор на декори за различни театрални, оперни и оперетни сцени, графични плакати за постановки, скулптури от дърво, арт инсталации, арт портрети на артисти. В края на 90-те години заминава в Чехия, където първоначално работи като график. След като прави изложба с абстрактни картини в град Либерец, от местния театър го канят за художник на декори, а след това и за сценограф. Работил е по продукции като сериала „Татковци“, холивудския филм Memory, както и в големи театрални и оперни постановки, включително Jesus Christ Superstar (Прага) и „Аида“ (Берлин). През 2020 г. Вардолов превръща ствола на изсъхнала вековна топола в паметник на светите братя Кирил и Методий. Дървената скулптура се намира в двора на видинско училище, профилирано в областта на изкуствата, чийто патрон са двамата братя първоучители. 

 

Художникът работи над портрета на Боно от U2.
Художникът работи над портрета на Боно от U2.
Портретът на Дейвид Боуи
Портретът на Дейвид Боуи
Леми Килмистър (1945-2015), фронтменът на група "Моторхед".
Леми Килмистър (1945-2015), фронтменът на група "Моторхед".
Портретите са част от декора нанашумелия мюзикъл.
Портретите са част от декора нанашумелия мюзикъл.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Rock Sensation, Марин „Мичо“ Вардолов, мюзикъл

Още новини по темата

"Брилянтин" ще залюлее НДК в ритъма на рокендрола през февруари
25 Ноем. 2025

Елвис, "Стоунс", "Металика" и U2 звучат в българския мюзикъл Rock Sensation
12 Ноем. 2025

Мюзикъл пресъздава България от 90-те години
26 Септ. 2025

"Чикаго" идва за пръв път от Бродуей
19 Март 2025

Дони написа любовен мюзикъл за Операта
13 Ноем. 2024

Софийската опера встъпва в новата година с прочут бродуейски мюзикъл
20 Дек. 2023

Любовта на Калас и Онасис омагьоса зрителите в НДК
14 Дек. 2023

"Фантомът на операта" разпродаде 6 пъти зала 1 на НДК
13 Дек. 2023

Мюзикълът на мюзикълите „Фантомът на операта“ долита в НДК
27 Ноем. 2023

Мюзикълът „Калас и Онасис“ открива Новогодишния фестивал в НДК
24 Ноем. 2023

В Музикалния театър укротяват опърничавата в "Целуни ме, Кейт!”

01 Ноем. 2023

Мюзикъл събира 16 любими песни на Дони и Момчил, Графа, Стенли и компания
14 Окт. 2023

„Малкият принц” от Бродуей гостува у нас през януари
10 Окт. 2023

Десет актриси и певици спорят за сърцето на Максим Ешкенази
10 Май 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?