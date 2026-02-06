Рок легендите от декора на български мюзикъл канят на изложба

Портретите на музикални легенди – част от декора на спектакъла „Rock Sensation – Договорът“, ще бъдат изложени в артистичния хъб и бар Po Art в центъра на столицата (ул. „6 септември“ 1) тази вечер в 20.00 часа, където ще останат няколко седмици, преди да поемат на обиколка из Европа заедно с нашумелия български мюзикъл през март. Изложбата също носи името Rock Sensation и пресъздава образите на Джими Хендрикс, Леми Килмистър, Дейвид Боуи, Слаш, Принс и много други, изрисувани в модерен попарт стил. Автор е художникът Марин „Мичо“ Вардолов, който със събитието отбелязва и рождения си ден.

Идеята за изложбата се ражда от желанието на Мичо Вардолов да събере приятели за празника си, за да покаже своите най-нови творения, вдъхновени от спектакъла. „Rock Sensation – Договорът“ е български мюзикъл, посветен на историята на рок музиката, който покори сърцето на Европа с разпродадени зали в Ротердам, Амстердам, Гент и Антверпен. На 25 януари в зала 1 на НДК се състоя премиерата му у нас. Националният музикален театър е официален продуцент на бляскавия спектакъл и го представи ексклузивно за първи път на родна сцена.

Песните в представлението се изпълняват от специално сформираната рок група начело с Николай Воденичаров-Никеца, Джейми Рашид, Мария Анастасова, Мишо Шишков, Пепи Рангелов, Ивайло Звездомиров, Мартин Профиров и със специалното участие на солистите на Националния музикален театър Илона Иванова, Александър Панайотов и Денис Бояджиев. Общо над 50 артисти са на сцената, където звучат повече от 60 парчета, сред които Maybellene на Чък Бери, Lucille на Литъл Ричард, A Little Less Conversation на Елвис Пресли, Come Together на "Бийтълс", Voodoo Child на Джими Хендрикс, Sympathy for the Devil на "Ролинг Стоунс", Highway to Hell на AC/DC, Wanderwall на Oasis, Enter Sandman на "Металика", Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me на U2 и др.

Марин „Мичо“ Вардолов е автор на декори за различни театрални, оперни и оперетни сцени, графични плакати за постановки, скулптури от дърво, арт инсталации, арт портрети на артисти. В края на 90-те години заминава в Чехия, където първоначално работи като график. След като прави изложба с абстрактни картини в град Либерец, от местния театър го канят за художник на декори, а след това и за сценограф. Работил е по продукции като сериала „Татковци“, холивудския филм Memory, както и в големи театрални и оперни постановки, включително Jesus Christ Superstar (Прага) и „Аида“ (Берлин). През 2020 г. Вардолов превръща ствола на изсъхнала вековна топола в паметник на светите братя Кирил и Методий. Дървената скулптура се намира в двора на видинско училище, профилирано в областта на изкуствата, чийто патрон са двамата братя първоучители.